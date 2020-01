Aanstelling Van Bronckhorst kwestie van tijd na mededeling Feyenoord

Feyenoord heeft het vertrek van Arno Philips naar Guanghzou R&F bevestigd.

De fysieke trainer van de Rotterdammers, die eerder werkzaam was bij , wordt in China herenigd met Giovanni van Bronckhorst, met wie hij samenwerkte in De Kuip. De Rotterdammers lossen het vertrek van Philips intern op, want Rick Cost komt over van de Academy.

Hoewel Guangzhou de aanstelling van Van Bronckhorst nog niet heeft bevestigd, laat Feyenoord weten dat de trainer bij de Chinese club aan de slag gaat.

"Bij Feyenoord was Arno Philips de afgelopen jaren deelgenoot van een succesvolle staf die onder leiding van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst meerdere successen wist te behalen."

"Bij Guangzhou R&F wordt Philips herenigd met Van Bronckhorst, die daar als hoofdtrainer aan de slag gaat", aldus de club middels een statement.

"Ik heb hier ruim vijfenhalf jaar fantastisch kunnen werken", reageert Philips. "Binnen de club was al langer bekend dat ik de ambitie had om nog een keer in het buitenland een nieuwe uitdaging aan te gaan."

"Die kans komt nu voorbij. Ik zal altijd met een fijn gevoel aan mijn collega's en mijn tijd hier terug blijven denken en wens iedereen veel succes voor in de toekomst."

"Mooi dat na het vertrek van een goede en gewaardeerde collega uit de technische staf er opnieuw iemand vanuit de Academy klaarstaat om dit op te vangen", aldus technisch directeur Sjaak Troost.

"Zowel de persoon als de vele goede kwaliteiten op fysiek gebied van Rick Cost zijn bij ons bekend. We wensen Arno heel veel succes met zijn nieuwe uitdaging en bedanken hem bovenal voor zijn niet te onderschatten bijdrage in de afgelopen jaren."