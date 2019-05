Aanstelling Antonio Conte bij Internazionale nadert; jaarsalaris van 10 miljoen euro

Antonio Conte wordt deze zomer de nieuwe trainer van Internazionale, zo kan Goal bevestigen. De Italiaan gaat Luciano Spalletti opvolgen.

I Nerazzurri hebben van de vertegenwoordigers van Conte de informatie ontvangen dat de voormalig bondscoach van Italië het voorstel van de -ploeg zal accepteren. De 49-jarige trainer gaat jaarlijks ongeveer tien miljoen euro gaan verdienen.

Conte werd als speler vijf keer Italiaans landskampioen met , evenals de winst van de Champion League in het seizoen 1995/96, en werd als trainer van La Vecchia Signora ook driemaal landskampioen. De Italiaan werd onlangs in verband gebracht met een terugkeer naar Turijn, nadat Massimiliano Allegri aangaf na vijf jaar te zullen vertrekken. Die geruchten werden versterkt door het feit dat er een kans was dat Conte volgend seizoen zou terugkeren in de Serie A.

Hoewel het waar is dat I Bianconeri de mogelijkheid hebben besproken om Conte opnieuw aan te stellen, werden de plannen nooit concreet gemaakt omdat er als de kippen bij was om een beslissend aanbod te doen. Inter's voorzitter van de raad van bestuur Giuseppe Marotta heeft Conte's contract tot in detail voorbereid. Goal begrijpt dat er een akkoord is bereikt en dat alleen de handtekening nog ontbreekt.

De timing van de overeenkomst valt samen met de berichten dat Conte de juridische strijd met zijn voormalige club heeft gewonnen. De trainer wilde een ontslagpremie nadat hij in de zomer van 2018 werd ongeslagen ten gunste van Maurizio Sarri. De Italiaan zou naar verluidt een bedrag van tien miljoen euro hebben ontvangen van de Engelsen, ondanks dat the Blues suggereerden dat Conte de voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst had geschonden met zijn gedrag als trainer. Chelsea weigerde commentaar te leveren op de situatie, toen Goal hier navraag naar deed.

De aanstelling van Conte zou goed nieuws kunnen zijn voor de Serie A. Juventus heeft de competitie de laatste jaren gedomineerd, waarbij de concurrentie weinig tot geen kans had op de titel. Inter hoopt volgend seizoen een gooi te doen naar het kampioenschap.