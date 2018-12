Aankoop van 59 miljoen heeft het moeilijk: "Maar hij zal niet vertrekken"

Fred maakte afgelopen zomer voor 59 miljoen euro de overstap van Shakhtar Donetsk naar Manchester United.

Een onverdeeld succes is zijn dienstverband op Old Trafford echter nog niet geworden en de Braziliaan kwam vooralsnog pas twaalf keer in actie namens the Red Devils en mocht van de dinsdag ontslagen José Mourinho slechts driemaal de negentig minuten volmaken. Met de komst van Ole Gunnar Solskjaer lijkt er echter een frisse wind te gaan waaien bij United en zaakwaarnemer Gilberto Silva hoopt dat zijn cliënt hiervan weet te profiteren.

"Het feit dat hij niet speelt maakt hem nerveus, maar wat ik steeds tegen hem zeg is dat hij elke dag moet blijven werken en dat hij geduld moet hebben, aangezien de club een moeilijke periode doormaakt", vertelt de voormalige middenvelder van onder meer Arsenal aan The Telegraph . "Er zijn de afgelopen zes maanden veel dingen veranderd in zijn leven."



"Een nieuwe stijl van leven, een andere competitie en een dienstverband bij een historische club met de grandeur van Manchester United, die tegelijkertijd onder hoogspanning staat. Deze druk heeft misschien ook wel zijn impact op hem. Ondanks alles blijft hij het wel zien als een leerproces", vervolgt de Braziliaan zijn verhaal. In de Engelse pers wordt inmiddels gespeculeerd over een snel vertrek, maar daar wil Gilberto Silva niets van weten: "Geen enkele kans, hij heeft een vijfjarig contract."



"Het is niet zo dat hij wil vertrekken omdat de eerste zes maanden niet goed genoeg waren, dat zou zelfs niet zo zijn als het een heel jaar zou duren. Het is natuurlijk zorgwekkend als je weinig speelt, omdat je wil laten zien dat je over de benodigde kwaliteiten beschikt. Hoewel het er voor de buitenwacht misschien op lijkt dat er spanning is omdat hij niet zoveel speelt, laat hij dagelijks op het veld zien dat hij eraan werkt", sluit hij af. Manchester United speelt zaterdagavond tegen Cardiff City zijn eerste wedstrijd onder leiding van Solskjaer en de club zal dan hopen de weg naar boven weer in te kunnen zetten na de nederlaag tegen Liverpool van afgelopen weekend.