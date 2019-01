Aankoop Koeman kraakt beleid Everton: "Alles veranderde toen hij vertrok"

Nikola Vlasic haalt hard uit naar Everton.

De aanvallende middenvelder annex vleugelspeler, die momenteel door the Toffees wordt uitgeleend aan CSKA Moskou, kraakt in een interview met Sportske Novesti het beleid van de Premier League-club. Zijn eigen dienstverband op Goodison Park liep op niets uit na het vertrek van Ronald Koeman, aldus de 21-jarige Kroaat.

"Everton heeft meer dan honderd miljoen euro gespendeerd aan versterkingen vorig jaar. Slechts drie spelers gezamenlijk, Richarlison, Yerry Mina en Lucas Digne, kosten al ongeveer negentig miljoen euro. Ondanks deze immense investeringen staat de ploeg op de elfde plek. Dat betekent dat er in de toekomst weer nieuwe grote aankopen zullen komen", analyseert Vlasic.



"Everton probeert tegenwoordig grote namen van grote clubs te halen, zoals Barcelona. Ik weet dat Everton intern heeft besloten dat ze proberen het nieuwe Tottenham Hotspur te worden en mee willen doen in de strijd met de grote clubs", vervolgt de jongeling, die zich in de zomer van 2017 aansloot bij Everton. Het snelle vertrek van Koeman werkte in het nadeel van Vlasic.



"Alles veranderde toen Ronald Koeman vertrok (in oktober 2017, red.). Het voetbal dat werd gespeeld onder Big Sam (Sam Allardyce, red.) was afschuwelijk, als je het al voetbal mag noemen. In dit soort voetbal heb ik geen plek", besluit Vlasic, die nog tot de zomer van 2022 vastligt bij Everton, dat sinds afgelopen zomer Marcel Brands als director of football in dienst heeft.