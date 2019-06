Aangehouden man in zaak Sala blijkt 'spookpiloot' te zijn

Engelse media hebben meer informatie naar buiten gebracht over de man die mogelijk betrokken zou zijn bij de dood van Emiliano Sala.

Woensdag maakte de politie bekend dat een 64-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Sala. Donderdag is via de Engelse media bekend geworden dat de persoon in kwestie David Henderson betreft, de piloot die in eerste instantie het vliegtuig zou besturen dat uiteindelijk is gecrasht in Het Kanaal.



De politie vraagt zich nu af waarom Henderson afzag van de opdracht om de aanvaller van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te vliegen. De 28-jarige aanvaller, die door FC aan was verkocht, kwam op 21 januari om het leven bij een vliegtuigongeluk. "We zijn een groot onderzoek gestart naar de omstandigheden rondom de dood van meneer Sala en blijven de komende tijd met de verschillende partijen intensief samenwerken", zo meldde hoofdinspecteur Simon Huxter.



"Onderdeel van het onderzoek is bewijs vinden van een eventueel misdrijf. In dat kader hebben we vandaag een man van 64 uit North Yorkshire gearresteerd op verdenking van het overtreden van de wet. Hij verleent volledige medewerking en is hangende het onderzoek uit zijn hechtenis geplaatst", zo luidde de verklaring. Henderson voerde vaak vluchten uit voor zaakwaarnemer Willie McKay.



De belangenbehartiger had Henderson ook gevraagd om op die bewuste 21 januari Sala te vervoeren, maar uiteindelijk was het David Ibbotson, die niet bevoegd is voor dergelijke vluchten, die vloog. De dagen na de vermissing van Sala was er verwarring ontstaan wie nou eigenlijk het vliegtuig bestuurde: Ibbotson of Henderson. Laatstgenoemde zou ook zijn geregistreerd op het vliegveld in Nantes en werd na het ongeval aangeduid als 'spookpiloot'.



Henderson, die beticht wordt van onvrijwillige doodslag, zou meewerken aan het onderzoek. Over zijn betrokkenheid is nog niets bekend. De onderzoekers zouden onder meer hun aandacht vestigen op Henderson vanwege het feit dat hij de verblijfskosten van Ibbotson in Nantes voor zijn rekening had genomen. De man kwam woensdag voorwaardelijk alweer vrij.