Aandeel Ajax stevig in de lift; flinke klap Juventus op de beurs

Ajax won dinsdagavond in de Champions League van Juventus en ook op de beurs doen de Amsterdammers uitstekende zaken.

Het aandeel opende woensdagochtend tien procent hoger na de 1-2 overwinning in Turijn. Voor een aandeel van de Amsterdamse club werd iets over negen uur 18,85 euro betaald. Dat is bijna tien procent meer in vergelijking met de slotstand van de vorige dag. De club is door de stijging naar verluidt ongeveer 314 miljoen euro waard op de beurs.



Het is voor het eerst in 22 jaar dat Ajax zich meldt in de halve finales van de . In de volgende ronde is of de tegenstander. , dat sinds de komst van Cristiano Ronaldo goede zaken had gedaan op de beurs, heeft in financieel opzicht eveneens een flinke knauw gekregen.



Toen de beurs in Milaan woensdagochtend opende, werd er voor een aandeel Juventus ongeveer 1,32 euro betaald. Het aandeel van de Italiaanse grootmacht daalde zodoende met ruim twintig procent. Na een dramatisch begin van de ochtend krabbelt het aandeel van Juventus, dat binnenkort landskampioen kan worden, overigens weer rustig omhoog.