Aandeel Ajax naar record na transfernieuws over David Neres

Het aandeel Ajax is maandag op de Amsterdamse beurs dankzij het transfernieuws rondom David Neres voor het eerst boven de vijftien euro gekomen.

Dat is een record, zo meldt De Telegraaf dinsdag. Guangzhou Evergrande zou dertig miljoen euro willen betalen voor de aanvaller. Bij de opening van de nieuwe beursweek ging het aandeel Ajax met 1,35 procent omhoog, naar vijftien euro. Het aandeel Ajax kwam tot nu toe slechts één keer eerder boven de 32,5 gulden waarmee de club op 11 mei 1998 naar het Damrak werd gebracht.



Een maand geleden, op 7 december, opende Ajax op vijftien euro, toen eveneens via De Telegraaf uitlekte dat Paris Saint-Germain zeventig miljoen euro voor Frenkie de Jong wil betalen. Een delegatie van de Franse club was in Amsterdam om een eventuele transfer te bespreken. De slotstand eindigde met 14,90 euro voor het eerst boven de introductiekoers van twintig jaar geleden.



Guangzhou Evergrande zal waarschijnlijk een hoger bedrag voor Neres moeten neertellen om überhaupt kans te maken op zijn komst. Volgens de laatste berichten zou Ajax een vraagprijs van liefst vijftig miljoen euro hanteren, terwijl Neres zelf de voorkeur aan een transfer binnen Europa geeft. Het contract van de aanvaller, die in de eerste seizoenshelft 28 wedstrijden speelde, loopt nog tot medio 2022.



Aandeelhouders zien de opbrengsten van transfers niet meer terug in een eventuele dividenduitkering. Sinds vorig jaar wordt alleen dividend uit de 'operationele winst', zonder inkomsten uit transfers van spelers, uitgekeerd. Dat wordt gebruikt om de selectie te versterken.