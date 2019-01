Aanbieding uit Portugese top lonkt voor Louis van Gaal

Louis van Gaal gaat in de winter van zijn carrière mogelijk tóch nog een avontuur aan. Hij kan naar verluidt aan de slag in de Portugese top.

Diário de Notícias meldt dat een official van Benfica de naam van Van Gaal heeft laten vallen bij voorzitter Luís Filipe Vieira. Deze persoon zou ook informatie hebben dat Van Gaal geïnteresseerd is in de baan. De 67-jarige Van Gaal woont in de Algarve en hoeft dus niet van land te verhuizen als hij bij Benfica aan de slag gaat.

De club uit Lissabon is sinds het ontslag van Rui Vitória op zoek naar een nieuwe coach en ook de namen van onder anderen José Mourinho en Jorge Jesus zingen rond in het Estádio da Luz. Roberto Donadoni, David Moyes en Fran Escribá zijn ook zijdelings genoemd, maar zij lijken weinig kans te maken op een dienstverband bij Benfica. As Aguías spelen vrijdag tegen Santa Clara en tijdens dat duel zullen zij worden geleid door beloftentrainer Bruno Lage.



Van Gaal liet in augustus nog weten dat hij een 'niet te weigeren aanbieding' toch langs zich neer had gelegd. "Als ik alleen op de wereld zou, zijn dan had ik het gedaan. Maar ik ben niet alleen op de wereld. Truus heeft in 1997 haar baan opgezegd voor mij. Tien jaar geleden zijn we getrouwd en toen heb ik gezegd dat ik oud wil worden met haar."



"Moet ik nu dan zo geil zijn om die job te aanvaarden? Ik ben nog niet officieel met pensioen. Maar die kans is nu negentig procent", voegde Van Gaal er bij Zomergasten aan toe. Benfica staat na zestien speelronden op de derde plaats in de Liga NOS en heeft vier punten minder dan FC Porto.