Aan de kant Ali Daei! Ronaldo voorbestemd om de internationale topscorer aller tijden te worden

Hij is misschien 34, maar de Juventus-spits vertoont geen tekenen van achteruitgang voor zijn land en heeft een groot record in zijn vizier.

Wanneer Cristiano Ronaldo op zijn best is, is hij simpelweg niet te stoppen voor het doel. Dit ontdekte Litouwen dinsdagavond op een harde manier toen de superster vier keer scoorde in een 5-1 overwinning van Portugal.

Dankzij zijn doelpunten dinsdag kon hij nog een record toevoegen aan zijn lijst. Met 25 doelpunten is hij nu de topscorer aller tijden in de EK-kwalificatiewedstrijden.

"Dit is het duidelijke en onherroepelijke bewijs dat hij de beste speler ter wereld is", beweerde de Portugese bondscoach Fernando na de wedstrijd.

Waar hij ondertussen zijn achtste interlandhattrick maake, bracht Ronaldo zijn doelpuntentotaal voor zijn land op 93 en daarmee komt een record in zicht waarvan velen dachten dat het nooit zou worden verbroken.

De Iraanse spits Ali Daei, die in 1999 een -titel won met , maakte het opmerkelijke aantal van 109 doelpunten in 149 wedstrijden voor zijn land. Die prestatie leverde hem de status op van de maker van de meeste interlanddoelpunten ooit door een speler.

Ronaldo zit Daei nu echter op de hielen en het is waarschijnlijk dat de -ster het record zal breken en hem letterlijk de grootste doelpuntenmaker aller tijden zou maken - tenmiste op het internationale toneel.

Tegen Litouwen dinsdag bewees de 34-jarige dat zijn leeftijd geen issue is omdat hij moeiteloos vier keer het net deed bollen.

Van een strafschop in de zevende minuut en een vreselijke keepersblunder tot een heerlijk gekruld schot en een intikkertje, Ronaldo maakte het scoren er opnieuw veel te makkelijk uitzien op een koude avond in het LFF Stadium.

De echte verrassing is misschien het feit dat hij er nog een paar had kunnen maken. Het is duidelijk dat de Portugese ster zijn onuitblusbare lust om te scoren duidelijk niet verliest.

De leeftijd heeft Ronaldo alleen maar hongeriger en efficiënter gemaakt voor het doel. In de afgelopen vier jaar maakte hij het opmerkelijke aantal van 33 doelpunten voor Portugal - een aantal dat hem aanvankelijk negen jaar kostte om te maken toen hij probeerde voet te krijgen op het internationele toneel.

Het zou nu dapper zijn om te wedden tegen het feit dat de Juventus-spits in de komende jaren niet nog zeventien keer zou scoren voor zijn land en het record zou pakken waarvan Daei waarschijnlijk dacht dat het de komende decennia van hem zou zijn.

Na zijn ongekende prestatie tegen Litouwen, maakte Ronaldo duidelijk dat presteren voor Portugal een van zijn topprioriteiten blijft.

"Ik heb het naar mijn zin, maar het team deed het ook erg goed", vertelde Ronaldo aan verslaggevers. "Ik ben blij en geniet van dit moment, niet omdat ik de doelpunten heb gemaakt, maar vanwege het niveau dat we de afgelopen jaren hebben kunnen laten zien. Het is aan mij om het nationale team te blijven helpen."

De 34-jarige scoort nog steeds aan de lopende band voor club en land en hij onthulde onlangs dat een afscheid niet iets dat hij overweegt.

In feite gelooft hij dat hij in staat is om tot zijn veertigste te spelen. Vanwege zijn lichaamsbouw en krankzinnige trainingsregime is dat ongetwijfeld haalbaar.

"Daar denk ik niet aan. Misschien kan ik volgend jaar mijn carrière beëindigen... maar ik kan ook spelen totdat in 40 of 41 ben", vertelde Ronaldo in augustus aan TVI.

"Wat is altijd zeg, is om te genieten van het moment. Het geschenk is uitstekend en ik moet ervan blijven genieten."

In datzelfde interview benadrukte Ronaldo ook de records die hij op zijn naam heeft staan - een duidelijke indicatie dat hij Daei stevig in zijn vizier heeft.

"Zijn er voetballers die meer records hebben dan ik?", vroeg hij zich af. "Ik denk niet dat er voetballers zijn die meer records hebben dan ik."

Door te scoren tegen Litouwen, scoorde Ronaldo tegen zijn veertigste land. Het is veilig om te zeggen dat hij de komende jaren geen genade zal tonen om de status van grootste doelpuntenmaker ooit waar te maken door een internationaal record te pakken, wat veel moeite zal kosten om te verbreken.

Nu Portugal in 2020 hun EK-titel wil verdedigen en een WK in 2022 lonkt, is het duidelijk dat zijn land alles zal doen om Ronaldo zo lang mogelijk te laten scoren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat hij nog een record pakt.

"Hij laat nog altijd geweldige cijfers zien en ik twijfel er niet aan dat hij dat zal blijven doen", zei Santos voorafgaand aan de wedstrijd tegen Litouwen.

"Ik heb zo vaak gezegd dat het team dat Cristiano Ronaldo heeft, ongeacht welk team het is, de juiste condities voor hem moet hebben om te doen waar hij het beste is - dat zijn doelpunten maken."