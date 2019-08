'Aan Ajax gelinkte Cristian Pavón staat voor verrassende overstap naar Ligue 1'

Cristian Pavón vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Girondins de Bordeaux, zo weet L'Équipe donderdag te melden.

De gesprekken met over een huurdeal zijn naar verluidt in volle gang, al is het niet bekend of er een koopoptie wordt opgenomen in de huurovereenkomst van de 23-jarige aanvaller.

Pavón werd de afgelopen maanden meermaals genoemd als potentiële aanwinst van . Volgens Argentijnse media volgt directeur Marc Overmars de flankspeler al sinds 2017. Boca Juniors zette nog niet zo lang geleden in op een transfersom van tussen de vijftien en twintig miljoen euro, wat Ajax er niet toe heeft bewogen om een concreet bod neer te leggen in de Argentijnse hoofdstad. Er zouden wel gesprekken zijn geweest met Boca-directeur Nicolás Burdisso, maar dat leidde niet tot een deal voor Pavón.

De elfvoudig international van Argentinië maakte vorig jaar een goede indruk in de aanloop naar het WK, wat ploeggenoot Lionel Messi verleidde om Pavón 'een nieuwe partner' en 'een heel goede speler' te noemen in de Argentijnse media.

De buitenspeler werd hierdoor al snel aan gelinkt, maar in plaats daarvan tekende Pavón een nieuw contract bij Boca Juniors, met daarin een afkoopsom van naar verluidt 42,5 miljoen euro.

De door begeerde vleugelspits, die afgelopen seizoen tot 4 doelpunten en 3 assists in 19 optredens kwam namens Boca Juniors, werd recentelijk ook in verband gebracht met de Portugese topclubs en . In een verder verleden stond Pavón op de lijstjes van onder meer Barcelona, , en Zenit Sint-Petersburg.