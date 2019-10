Aad de Mos: "Hun visie loopt parallel, maar Ajax staat een stuk verder"

Met de 0-3 overwinning op Valencia in het tweede Champions League-duel maakte Ajax de afgelopen week andermaal grote indruk in Europa.

Aad de Mos is in gesprek met het Belgische Het Laatste Nieuws lovend over het beleid van de Amsterdammers. Volgens de oefenmeester in ruste is momenteel 'de modernste club van Europa'.

"Ajax is de trendsetter, de meest moderne club van Europa", zo geeft de analist te kennen. De Mos is van mening dat Van der Sar en Overmars bij Ajax de 'juiste visie hebben geïmplementeerd', ook door Erik ten Hag aan te stellen als trainer.

"Goede buitenlandse spelers kopen, investeren in talentvolle jongeren. Het salarisplafond werd opgetrokken van één naar drie à vier miljoen euro en ze installeerden een topcoach", prijst hij.

Met zes punten uit twee wedstrijden gaat Ajax momenteel aan de leiding in Groep H van de , daar en allebei drie punten overhielden aan de eerste twee groepsduels.

De Mos denkt dat de Amsterdammers dit seizoen weleens opnieuw kunnen verrassen in het miljardenbal en stelt zelfs dat ze tot de favorieten behoren voor de eindoverwinning. "Net als , , , Paris Saint-Germain, en ."

verraste afgelopen week door in het Santiago Bernabéu op een 2-2 gelijkspel te houden. De analist verwacht dat de Belgische topclub zich op termijn ook bij de grote clubs kan gaan melden.

"Hun visie loopt parallel, maar Ajax staat een stuk verder. Maar Club Brugge komt eraan", concludeert De Mos. Club Brugge verzamelde twee punten uit de eerste twee Champions League-wedstrijden, nadat er eerder met 0-0 gelijkgespeeld werd tegen .