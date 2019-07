€300m aan verkopen, €200m aan aankopen: Atlético Madrid’s waanzinnige transferzomer

Met acht inkopen en tien verkopen is het een erg drukke zomer in het Wanda Metropolitano geweest - en het kan nog drukker worden.

Toen afgelopen seizoen werd afgetroefd door in de , het gaf een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd in de achtste finale weg en er werd uiteindelijk met 3-2 verloren, leek het het einde te zijn van Diego Simeone's kansen om los Rojoblancos naar succes in Europa's grootste clubcompetitie te leiden.

Geruchten deden de ronde dat Simeone zijn trainersloopbaan zou vervolgen bij . Ook doemde het transfervrije vertrek op van verdedigers Diego Godín, Filipe Luís en Juanfran, terwijl er geen twijfel bestond over het vertrek van Antoine Griezmann naar .

Het team waarmee hij zo'n sterke band had opgebouwd, waarmee hij in 2014 Spaans landskampioen werd en tweemaal de Champions League-finale bereikte in drie jaar tijd, viel uit elkaar.

Maar er waait geen teleurstelling rond aan de roodgestreepte kant van Madrid deze zomer.

Hun reactie op het vertrek van een aantal belangrijke selectiespelers was een stortvloed aan grote aankopen. Er werd in totaal een aanzienlijke winst van meer dan honderd miljoen euro geboekt.

Hun verovering van de Portugese tienersensatie João Félix kreeg de meeste aandacht en het is misschien wel de meest opwindende aankoop die een club tot nu toe deze hele zomer heeft gemaakt.

Het talent van de negentienjarige is duidelijk, maar het probleem dat hem werd voorgelegd toen hij besloot te vertrekken, was zijn specifieke positie als tweede spits en het specifieke systeem waarin hij speelde bij .

Slecht één Europees team van topniveau speelt hetzelfde 4-4-2-systeem als O Glorioso en slechts één Europees team van topniveau zou hem op zijn beste positie kunnen laten spelen: Atlético Madrid.

Dus was een verhuizing naar het Wanda Metropolitano de perfecte uitkomst voor zowel de speler als de club. Een aanvallende aankoop van Félix was nodig nadat Diego Costa niet voor het vuurwerk had gezorgd waar op werd gehoopt bij zijn terugkeer en Griezmann's controversiële overgang naar Barcelona voor een uitgebreid besproken bedrag van 120 miljoen euro.

De geschiedenis die Atlético heeft in het voortbrengen en ontwikkelen van spits is ook ongeëvenaard. Fernando Torres, Sergio Agüero en Radamel Falcao hebben dankzij los Rojoblancos hun spel naar een hoger niveau gebracht.

"Historisch gezien koopt Atlético jonge spelers om ze hier te ontwikkelen. Zoals wat er gebeurde met Jan Oblak, José Giménez en Lucas Hernández toen ze hun doorbraak hadden beleeft - of Griezmann", zei Simeone voordat de deal van 126 miljoen euro werd aangekondigd.

"We willen een getalenteerde jongen die onze ideeën kan absorberen."

Félix is niet de enige jongeling die Atlético heeft aangetrokken.

Ivan Šaponjić volgde zijn teamgenoot van Benfica naar Spanje. De 21-jarige spits heeft veel minder ervaring in het eerste elftal, maar hij heeft bij de jeugd indruk gemaakt met Servië, waar hen in 2015 hielp aan de winst van het WK Onder-20.

Verdediger Renan Lodi, een 21-jarige Copa Sudamericana-kampioen, is overgenomen van Atletico Paranaense en streeft naar een basisplaats als linksback na het vertrek van Filipe Luís en Lucas Hernandez's vertrek voor tachtig miljoen euro naar . De 24-jarige centrale verdediger Mario Hermoso werd voor 29 miljoen euro overgenomen van .

Marcos Llorente is ook een interessante speler om te volgen. De 24-jarige middenvelder werd overgenomen van stadsgenoot en heeft veel te bewijzen. Aanvaller Nicolás Ibáñez, ook 24 jaar oud, werd overgenomen van San Luis, maar hij moet nog een jaar wachten op zijn debuut in het Wanda Metropolitano aangezien hij weer direct is uitgeleend aan de Mexicaanse ploeg.

Šaponjić, Lodi, Hermoso en Llorento kosten samen slechts 87 miljoen euro, terwijl Ibáñez voor een niet nader genoemde prijs werd vastgelegd. Dat is aanzienlijk minder dan het bedrag waarvoor Griezmann is weggegaan - een bedrag dat nou zou kunnen stijgen aangezien Atlético zich voorbereidt om juridische stappen te nemen richting Barcelona betreffende de transfer.

Tel daarbij de winst op die werd geboekt met de verkoop van Rodri aan , die zijn transferclausule van zeventig miljoen euro betaalden, en de netto-uitgaven van Atlético zien er inderdaad erg indrukwekkend uit.

De 23-jarige Rodri werd vorig jaar zomer voor twintig miljoen euro miljoen euro overgenomen van en hij is efficiënt vervangen met de komst van zowel Llorente als Héctor Herrera. De 29-jarige Mexicaan werd transfervrij overgenomen van .

Herrera neemt ervaring met zich mee, net zoals Felipe en Kieran Trippier dat doen. Felipe is een broodnodige aanwinst voor de positie centraal achterin, die voor twintig miljoen euro werd overgenomen van FC Porto, waar Trippier voor slechts 22 miljoen euro werd overgenomen van en aanvallende dreiging toevoegt aan de rechterflank.

Terwijl de Engelse international niet iedereen kan bekoren, is hij zeker een upgrade ten opzichte van de vertrekkende Juanfran, waar hij ook zes jaar jonger is.

Gezien het feit dat Atlético meer dan veertig miljoen euro heeft verdiend met het vertrek van Luciano Vietto, Gelson Martins, Roberto Olabe en Joaquín Muñoz, die allemaal als overbodig werden beschouwd, en het is geen verrassing dat Simeone met optimisme het nieuwe seizoen ingaat ondanks de vele veranderingen.

"Het is een moeilijke overgang waar we doorheen gaan, maar we zien het met hoop tegemoet", zei hij. Meer aanwinsten lijken nog steeds mogelijk gezien de interesse in James Rodríguez en David Neres.

"Het is een uitdaging en we moeten de confrontatie aangaan omdat we oudere jongens verliezen die veel voor de club betekent hebben."

"We zijn op zoek naar een Atlético dat opnieuw de concurrentie aan kan gaan zoals ze tot nu toe hebben gedaan. Zevenenhalf jaar lang waren we tweede, derde, eerste, tweede. Het is niet gemakkelijk."

Het zal niet gemakkelijk zijn om weer zo'n sterke band te smeden binnen de selectie, maar Simeone is de perfecte man om dat voor elkaar te krijgen.

Gezien al hun transfers deze zomer, is hem te behouden in de dug-out Atléti's beste handeling.