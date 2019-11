22-voudig international denkt niet aan EK: "Oranje is niet aan de orde"

Jetro Willems heeft nog geen moment spijt gehad van zijn overgang naar Newcastle United, de club die hij dit seizoen als huurling dient.

De door uitgeleende linksback maakte op aanraden van goede vriend Georginio Wijnaldum de overstap naar the Magpies.

De middenvelder van speelde in de jaargang 2015/16 voor Newcastle en had louter goed verhalen over de Premier League-club. Willems is tevreden over de opleving in zijn loopbaan, maar het is wat hem betreft momenteel geen issue.

"Ik sprak toen met Gini", vertelt Willems aan het Algemeen Dagblad . "Hij zei: 'Geloof me, Jetro. Ga lekker naar Newcastle. Een goede stad, warme mensen. Een geweldige sfeer. Doe gewoon je ding en dan komt het wel goed'. Daar vertrouwde ik op."

De vleugelverdediger kwam vorig seizoen bij Frankfurt op het middenveld terecht, wat hem niet erg goed beviel. "Als ik mijn doelen wilde bereiken en me verder wilde ontwikkelen op een meer natuurlijke en vertrouwde positie, moest ik dat ergens anders doen. Ik ben wél gewoon al 25 jaar."

Willems is blij dat Frankfurt afgelopen zomer alle medewerking verleende en hem tijdelijk naar Engeland liet gaan. "Niet iedereen weet dat, maar ik ben geen moeilijke jongen", benadrukt de flankspeler van Newcastle.

"Ook als ik niet speel, blijf ik gefocust en probeer ik andere jongens beter te maken. Ik zet me voor honderd procent in. Daarom gingen ze akkoord. Ik wilde gewoon wat anders. En opnieuw beginnen."

De oud- 'er kende het stadion van Newcastle ook van de keren dat hij naar Wijnaldum ging kijken. "Ik voelde de speciale sfeer. Je zit dichter op het veld dan in Nederland. En als iemand de bal de tribune in schoot, begonnen ze te klappen."

"Raar vond ik dat", aldus Willems, die zijn goede band met Wijnaldum koestert. "Natuurlijk is hij een voorbeeld. Gini heeft de gewonnen. Dat wil iedere voetballer."

Wijnaldum schittert bijna elke wedstrijd in Oranje, dat al ruim drie jaar geen gebruik meer maakt van Willems. De verdediger denkt dan ook niet dat bondscoach Ronald Koeman hem op korte termijn oproept. "Niet aan de orde. Voor mij is het relevant dat ik weer geniet van het voetbal."