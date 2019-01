"Özil heeft opgegeven en wacht op zijn pensioen"

Emmanuel Petit denkt dat Mesut Özil zijn motivatie is kwijtgeraakt en nu wacht op het moment waarop hij zijn voetbalpensioen kan aankondigen.

Ondanks dat hij vorig jaar een nieuw contract heeft ondertekend, lijkt de WK-winnende middenvelder uit op een vroegtijdig vertrek uit het Emirates Stadium van Arsenal. Zijn spelersmakelaar heeft uitgesloten dat hij deze winter afscheid neemt, maar als trainer Unai Emery consequent voor anderen blijft kiezen, lijkt het waarschijnlijk dat de dertigjarige Duitser eieren voor zijn geld kiest.

Petit denkt echter dat Özil niet speelt omdat hij niet uitstraalt graag te willen. Tegenover Mirror omschrijft de oud-Gunner het als volgt. "Ik denk dat hij zijn motivatie en wil om te slagen is kwijtgeraakt. Hij loopt er nu bij alsof hij enkel wacht om ermee te stoppen. Zoiets komt vaker voor. Voetballers zijn geen robots en soms voelt het nieuwe seizoen niet zoals het vorige. Het is enorm lastig om altijd op hetzelfde niveau te spelen", aldus Petit.

"Als je zoveel verdient en al zoveel prijzen hebt gewonnen en daarnaast ook nog eens problemen in je privésfeer hebt... Ik weet niet hoe zijn vrije tijd eruit ziet, maar ik zie wat hij brengt op het veld en zijn lichaamstaal ziet er niet goed uit. Het is enorm jammer, want ik hoop dat hij meer kan brengen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de club. Hij is een geweldige speler, maar heeft het wel nodig om gewaardeerd te worden."

Dat is nu duidelijk niet het geval, weet ook Petit. Arsenal draait matig op het moment en staat vijfde in de Premier League, terwijl er volgens trainer Unai Emery alleen ruimte is voor huurdeals om de selectie te versterken. Zwakker wordt de ploeg in ieder geval niet, voorspelt Petit. "Het is halverwege januari en ik zie Özil niet vertrekken. Waar moet hij heen? Naar China? Ik zie hem daar eerlijk gezegd zijn carrière niet afsluiten. Niets tegen dat land, maar voor een speler als hij zie ik dat gewoon niet gebeuren."

De Fransman hoopt dat de Duitser de boel weer op de rit krijgt en belangrijk kan zijn voor Arsenal. "Ik denk dat de club hem nodig heeft. Özil moet dat proberen te begrijpen en zijn frustraties achter zich laten en tot het einde blijven vechten voor de club. Zo kan hij zijn eer redden."

Suggererend dat Özil zich gewild moet voelen in noord-Londen, gelooft Petit ook dat de problematiek rondom zijn afzwaaien bij de Duitse ploeg heeft bijgedragen aan de gemoedstoestand van de assistkoning. "Wat daar gebeurde heeft veel invloed op hem gehad. Ik volgde het wekenlang en dacht steeds bij mezelf: 'dit gaat te ver'. Sommigen vielen Özil als persoon aan en niet als voetballer. Ik hoop dat hij bij Arsenal blijft en kan brengen waar hij voor wordt betaald. Je moet altijd blijven vechten."