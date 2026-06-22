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July 2026
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الدوري الألماني
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|8
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|هوفينهايم
|34
|18
|7
|9
|65
|52
|13
|61
|6
|باير ليفركوزن
|34
|17
|8
|9
|68
|47
|21
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|7
|فرايبورج
|34
|13
|8
|13
|51
|57
|-6
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|8
|آينتراخت فرانكفورت
|34
|11
|11
|12
|61
|65
|-4
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