NXGN 2026: 여자 축구 최고의 10대 유망주 25인

펠리시아 슈뢰더는 2023년 16세의 나이로 스웨덴 여자축구 최상위 리그인 다마알스벤스칸에서 데뷔한 이후 줄곧 상승세를 타고 있다. 이 젊은 공격수는 그해 7경기에 선발로 나서 3골 1도움을 기록했고, 2024년에는 12경기 선발에서 12골 2도움으로 그 성과를 한층 끌어올렸다. 그리고 2025년에는 리그 최고의 유망주 중 한 명에서, 리그 전체를 통틀어 최고의 선수 중 한 명으로 도약했다.
아직 18세에 불과하지만 슈뢰더는 지난 시즌 단 26경기에서 무려 30골 9도움을 올리는 믿기 힘든 활약을 펼쳤고, 해켄이 2020년 이후 처음으로 리그 우승을 차지하는 데 큰 힘을 보탰다. 그녀는 리그 MVP, 올해의 영플레이어, 올해의 공격수로 선정됐다.
빠르고 영리하며 양발 모두 뛰어난 슈뢰더는 갖추지 못한 것이 거의 없다. 적절한 위치에서 적절한 순간을 포착해 마무리하는 전형적인 9번 스트라이커의 골을 넣는 것은 물론, 수비 뒷공간을 파고들어 일대일 상황에서 득점하는 장면도 자주 만들어낸다. 하지만 원거리 슛 능력과 훌륭한 개인기로 멋진 골을 만들어낼 수도 있다. 여기에 인상적인 패스 시야까지 더해지면서, 도움도 꾸준히 쌓을 수 있다.
슈뢰더는 침착하고 결정력이 뛰어나며, 다마알스벤스칸에서 또 한 명의 원더키드로서 이 재능을 더 높은 수준으로 끌어올릴 것이 확실해 보인다. 바르셀로나, 첼시, 리옹, 볼프스부르크, 맨체스터 시티가 모두 그녀와 연결돼 있다. 또한 해켄 역시 그녀가 언젠가 팀을 떠날 때 충분한 보상을 받을 것으로 보이는데, 18세의 슈뢰더가 지난해에 2029년까지의 재계약을 체결했기 때문이다.