NXGN 2026: 여자 축구 최고의 10대 유망주 25인

시드니 셰르텐라이프 같은 재능은 자주 나타나지 않는다. 2024년 여름, 먼저 B팀에서 성장할 선수로 바르셀로나와 계약한 그녀는 불과 몇 주 만에 1군에 합류했고, 그 뒤로 줄곧 그 자리를 지키며 3차례 유럽 챔피언에 오른 바르셀로나에서 다양한 역할로 꾸준히 변화를 만들어내고 있다.

기술적으로도 탁월한 셰르텐라이프의 볼 다루는 능력은 스위스 U17 대표팀에서 그녀를 지도했던 전 감독 베로니카 말리아가 GOAL에 이렇게 말했을 때 가장 잘 설명됐다. “공은 사실상 그녀 몸의 연장선이에요.” 공을 놓아줄 때 만들어지는 결과물 또한 똑같이 놀랍다. 이 믿기 힘든 19세는 골과 어시스트를 무수히 쌓아 올리고 있다.

셰르텐라이프는 FC 취리히에서 남자 유소년 팀을 거쳐 성장했고, 16세에 여자 1군에 데뷔했다. 하지만 출전 시간이 의외로 적자, 그라스호퍼스에서의 단 한 시즌 동안 자신이 없으면 무엇을 놓치게 되는지 구단에 똑똑히 보여줬다. 그리고 곧 카탈루냐로 향했고, 이제는 알렉시아 푸테야스와 아이타나 본마티 같은 선수들로부터 배우며 자신에게 가장 잘 맞는 것으로 보이는 박스 투 박스 미드필더 역할에 점점 더 자주 자리 잡고 있다.

바르사에서는 큰 연못의 작은 물고기일지라도, 구단이 장기 계약으로 붙잡아 두고 싶어 한다는 보도가 나올 만큼 여전히 가치 있는 선수다. 그러나 대표팀에서는 셰르텐라이프의 상황이 다르다. 아직 매우 젊고 경험도 많지 않지만, 그녀는 이미 스위스의 스타 선수다. 다행히 이 공격수는 그에 따른 압박을 감당할 수 있는 성격을 지닌 것으로 보이며, 큰 야망도 품고 있다.

“제 절대적인 꿈은 발롱도르를 받는 거예요.” 그녀는 지난해 이렇게 말했다. 셰르텐라이프에게 할 수 있는 최고의 찬사는, 지금까지의 증거만 놓고 보면 NXGN 2026 우승자가 그런 높은 목표를 이루지 못할 것이라고 시사하는 바가 거의 없다는 점이다.