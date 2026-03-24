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Women's NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

NXGN 2026: 여자 축구 최고의 10대 유망주 25인

NXGN
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L. Yohannes
Felicia Schroeder
C. Martinez
C. Serrajordi
T. Armstrong
A. Agirrezabala
바르셀로나
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아스널
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A. Fall
특집 & 오피니언
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스위스
프리메라 디비시온 페메니나
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챔피언스리그 예선
디비지옹 1 페미닌
스웨덴 D1(여)
미국 D1(여)
Eredivisie
WSL
호주 D1
세리에 A 펨미닐레

2026년 NXGN이 돌아왔다. GOAL이 남녀 축구에서 전 세계 최고의 10대 유망주들의 순위를 선정했다. 주드 벨링엄, 라민 야말, 레나 오버도르프, 린다 카이세도와 같은 선수들의 발자취를 따라 ‘세계 최고의 영(young) 축구선수’로 인정받을 수상자를 가린다.

5대 주요 축구 대륙을 모두 아우르고 20개국을 대표하는 여자 NXGN 2026 목록은 진정한 글로벌 리스트로, 이미 입지를 다진 성인 대표팀 선수들, 타이틀 보유자들, 그리고 앞으로 수십 년 동안 가장 큰 대회를 빛낼 이름들이 포함돼 있다.

이 목록에 오른 일부 선수들은 이미 엘리트 무대에서의 영향력 덕분에 전 세계적으로 잘 알려져 있지만, 다른 선수들은 이제 막 두각을 나타내기 시작한 단계로, 여자 축구 정상으로 향하는 자신만의 길을 그려 나가며 앞으로 몇 년 동안 주목해야 할 이름들이다.

그럼 더 이상 말할 것도 없이, 2007년 1월 1일 이후 출생한 25명의 젊은 여자 유망주로 구성된 NXGN 2026 목록을 소개한다...

  • Aissatou Fall NXGN 2026Getty/GOAL

    25아이사투 폴(메디나의 독수리들)

    2025년 아프리카 여자 네이션스컵(AFCON)이 개막했을 때 겨우 17세였음에도 아이사투 폴은 세네갈이 역사상 두 번째로 8강에 오르는 데 핵심 선수로 활약했다. 10대 센터백인 폴은 무릎 문제로 베테랑 음바양 소우가 대회에 나서지 못하게 되면서 큰 공백을 메워야 했다. 하지만 AFCON 개막 전까지 A매치 출전이 8경기에 불과했던 폴은 전혀 주눅 든 기색이 없었다.

    폴은 모로코에서 열린 세네갈의 이번 대회 모든 경기에서 단 1분도 빠짐없이 풀타임을 소화하며 ‘라이오네스’가 4경기에서 2차례 무실점을 기록하는 데 힘을 보탰다. 여기에는 디펜딩 챔피언 남아프리카공화국을 승부차기까지 몰고 간 8강전 무실점도 포함됐다. 승부차기에서 이기는 것은 세네갈에겐 버거운 과제였지만, 팀과 폴 모두에게 여전히 인상적인 대회였다. 폴은 그 여파로 클럽 무대에서도 결실을 거두며 대회 이후 국내 챔피언 아이글 드 라 메디나로 이적하는 데 성공했다.

    나이를 잊게 하는 침착함을 지닌 압도적인 존재감의 18세인 폴은 세네갈의 미래에 있어 결정적인 퍼즐 조각이다. 세네갈은 반대편 공격진에도 갈라타사라이 소속 스트라이커 합사투 말라도 디알로라는 매우 밝은 재능을 이미 보유하고 있다.

    • 광고
  • Yu Jong-hyang NXGN 2026Getty/GOAL

    24유종향(내고향 스포츠클럽)

    여자 축구에서 북한의 위상은 계속해서 사람들의 관심을 끈다. 2024년 U-17 및 U-20 여자 월드컵을 모두 우승한 이 나라는 2025년 U-17 대회에서도 타이틀을 지켜냈고, 유종향이 대회의 주인공이었다. 16세인 그는 단 7경기에서 8골 3도움이라는 놀라운 기록을 올렸으며, 브라질을 상대로 한 준결승 승리에서는 두 골을 모두 넣었다.

    골든부트를 향해 가는 길에 경기 최우수선수(Player of the Match) 트로피를 세 차례나 거머쥔 그는, 공격수가 골든볼까지 수상한 것도 전혀 놀랍지 않았다. 설령 그의 공격 파트너이자 실버볼과 실버부트 수상자인 김원심 역시 많은 찬사를 받을 자격이 충분했더라도 말이다. 모로코에서 열린 이번 대회에서 유는 득점과 찬스 창출 능력으로 상대하는 모든 팀을 압도했으며, 그의 놀라운 기술과 본능적인 재능이 U-20으로, 그리고 모든 일이 순조롭다면 머지않아 성인 대표팀으로까지 이어지는 모습을 보게 되더라도 놀랄 일은 아닐 것이다.

  • Winfrida Gerald NXGN 2026Getty/GOAL

    23윈프리다 제럴드 (JKT 퀸즈)

    최근 몇 년간 탄자니아 여자 축구에는 환호할 만한 일이 많았고, 미래를 생각하면 기대할 요소도 풍부하다. 탄자니아는 2022 U17 월드컵에서 프랑스를 꺾고 대회 데뷔전에서 8강에 오르며 대회의 화제 중 하나가 됐고, 성인 대표팀 역시 매우 젊은 스쿼드로 사상 처음으로 아프리카 네이션스컵(AFCON) 연속 두 대회 본선 진출을 확정했다.

    윈프리다 제럴드는 탄자니아의 2024 AFCON 캠페인에 포함된 10대 선수 아홉 명 중 한 명이었으며, 그 신예 그룹 가운데서도 가장 유망한 선수 중 한 명, 어쩌면 가장 유망한 선수로 돋보인다. 다재다능한 득점원인 그녀는 2023년 15세의 나이로 CAF 여자 챔피언스리그 역사상 최연소 득점자가 되며 처음으로 주목받았고, 이후 보여 준 활약은 그녀의 재능을 더욱 분명히 입증해 왔다.

    지난 세 시즌 중 두 차례 리그 우승을 차지했고 두 번의 우승 모두로 대륙 대회 출전권을 따낸 JKT 퀸스의 핵심 멤버인 제럴드는, 흥미로운 유망주가 즐비한 국가대표팀에서 중요한 선수로 자리매김하기 위해 이제 한층 더 도약하고 있다.

  • Giulia Galli NXGN 2026Getty/GOAL

    22줄리아 갈리(로마)

    줄리아 갈리는 2025년 한 해 동안 여자 축구에서 가장 높은 평가를 받는 젊은 골게터 중 한 명으로 꼽히는 이유를 보여주는 데 시간을 보냈다. U17 유로에서 4경기 3골을 넣은 뒤, U17 월드컵에서도 이탈리아 대표로 5골을 추가하며 활약했고, 그 공로로 대회 브론즈 부트(득점 3위)를 수상했다. 당연하게도 이후 U19 대표팀으로 승격됐고, 그녀의 장점을 지켜본 사람이라면 예상했을 법하게도 골문 앞에서 계속해서 두각을 나타내고 있다.

    클럽 차원에서는 갈리에게 기회가 아직 그리 쉽게 찾아오지 않았다. 최근 3시즌 중 2번 리그 우승을 차지한 세리에 A의 강호 로마에서 뛰고 있는 그녀는 출전 시간이 제한적이었다. 하지만 로마가 18세인 그녀를 임대 보내는 대신 1군에 남겨두기로 한 선택은, 교체로 투입될 때도 그녀가 어떤 것을 제공할 수 있고 실제로 제공해 왔는지를 잘 보여준다.

  • Habiba Essam NXGN 2026Getty/GOAL

    21하비바 에삼(알 아흘리)

    하비바 에삼이 얼마나 흥미로운 재능인지 보여주는 데 이보다 더 좋은 사례는 없다. 2024년 9월, 아직 17세에 불과하던 그녀를 알아흘리가 3년 계약으로 영입했는데, 그 계약 규모는 100만 이집트 파운드를 넘는 것으로 알려졌다. 그 이후 에삼은 그 기념비적인 선택이 옳았음을 충분히 입증해 왔고, 놀라운 득점 페이스로 골을 쓸어 담으며 클럽에서의 첫 시즌에 이집트 여자 프리미어리그 올해의 팀 후보로도 이름을 올렸다.

    이 10대 선수는 국가대표팀에서도 비슷한 영향력을 발휘하기 시작했다. 2023년 말 16세의 나이로 ‘클레오파트라스’에서 데뷔한 뒤, 에삼은 두 골을 넣으며 조국이 올해 아프리카 네이션스컵 예선 최종 라운드에 진출하는 데 결정적인 도움을 줬다. 다만 결국 경험 많은 가나를 상대로는 아쉽게도 고배를 마셨다.

    다재다능한 방식으로 골망을 흔들 수 있는, 기술이 뛰어나고 타고난 골잡이인 에삼에게 이른 시기의 성인 무대 경험은 분명 성장에 도움이 되고 있다.

  • Laura Berry NXGN 2026Getty/GOAL

    20로라 베리(레인저스)

    스코틀랜드 여자 프리미어리그(SWPL)는 최근 몇 년간, 자국에서 성장한 재능이든 다른 나라 출신이든(그들의 소속팀이 그 가능성을 알아본 경우) 어린 선수들이 두각을 드러내고 성장하기에 환상적인 환경임을 입증해 왔다. 흥미로운 로컬 기반 유망주들이 대거 등장한 가운데, 로라 베리는 그중에서도 가장 촉망받는 선수 중 한 명으로 자신을 각인시켰다.

    18세인 그녀의 득점 기록만 봐도 왜 이렇게 화제가 되는지 알 수 있다. 2023-24시즌, 16세였던 베리는 12개 팀으로 구성된 리그에서 8위를 차지한 마더웰에서 임대로 뛰며 단 12경기에서 9골과 3도움을 기록했다. 다음 시즌에는 다시 잠시 마더웰에 합류한 뒤 더욱 폭발적인 활약을 펼쳐 10경기에서 11골과 2도움을 올렸고, 그제야 레인저스는 이 10대 선수의 승부를 결정짓는 능력이 필요하다는 것을 깨닫고 그녀를 복귀시켰다.

    친정팀에서의 첫 풀 시즌인 올 시즌, 베리는 자신이 제공할 것이 많다는 점을 증명하고 있다. 특히 이번 시즌 하이라이트로는 셀틱을 상대로 한 극적인 SWPL 컵 준결승 승리에서의 멀티골이 꼽히며, 이는 이미 또 한 번 리그에서 두 자릿수 득점을 기록하고 있는 성과에 더해진 것이다. 다재다능하고 성실한 이 공격 자원이 스코틀랜드 성인 대표팀 무대에서 기회를 받기까지는 오래 걸리지 않을 것이다.

  • Kaylee Hunter NXGN 2026Getty/GOAL

    19케일리 헌터 (AFC 토론토)

    AFC 토론토가 2025년에 출범한 캐나다 최초의 프로 여자 축구 리그인 노던 슈퍼 리그(NSL)의 첫 시즌을 앞두고 17세 케일리 헌터의 영입을 발표했을 때, 그들은 ‘기억해두고 싶어질 이름’이라는 말로 이를 알렸다. 그 말은 꽤 적중했다고 해도 과언이 아니다.

    10개월 뒤, 헌터는 25경기에 출전해 16골을 몰아넣었고, 이는 득점왕 수상 기록에 단 2골 모자란 수치였다. 그는 토론토가 정규시즌 순위표 최상단에 오르는 데 힘을 보탰으며, 리그 베스트 일레븐 격인 올해의 팀 영예와 신인상까지 거머쥐었다.

    구단의 소개가 보여주듯, 헌터는 이미 빛나는 평판과 함께 합류했다. 그는 캐나다 연령별 대표팀에서 두각을 나타냈고, 16세에 이미 U20 대표팀에 소집됐다. 또한 1년 전 밴쿠버 화이트캡스의 육성 시스템에 합류한 뒤 2024년에는 구단 연례 시상식에서 ‘가장 유망한 여자 선수’로 선정되기도 했다. 하지만 헌터가 그 환경들에서 보여준 잠재력을 NSL과 성인 무대에 놀라울 정도로 자연스럽게 옮겨온 점은 인상적이었다. 득점력이 뛰어난 스트라이커인 그는 토론토의 서포터스 실드 우승과 플레이오프 결승 진출에 핵심적인 역할을 했다.

    캐나다 대표팀 감독 케이시 스토니는 10월, 18세가 된 헌터에게 생애 첫 성인 대표팀 소집을 안긴 뒤 이렇게 말했다. “그녀의 기술적 능력만이 아닙니다. 저는 그 멘탈리티라고 생각해요. 투지가 있고, 의지가 있고, 갈망이 있습니다. 경기의 피지컬함을 두려워하지도 않아요. 케일리의 잠재력은 매우 높다고 생각합니다.”

  • Lola Brown NXGN 2026Getty/GOAL

    18롤라 브라운(첼시 - 크리스털 팰리스로 임대)

    잉글랜드와 첼시 모두에게 롤라 브라운이 얼마나 흥미로운 젊은 재능인지에 대해 말할 수 있는 것은 참 많다. 양쪽 측면 어디든 뛸 수 있고, 양발을 훌륭하게 활용하는 능력 덕분에 직선적이고 빠르며 기술적인 윙어인 브라운은 지난 시즌 블루스에서 교체로 짧게 나선 경기들에서 깊은 인상을 남겼다. 특히 최고 수준에서 아직 어리고 경험이 많지 않은 선수치고는 놀라울 정도로 뛰어난 결정력을 보여줬다.

    이제 그녀는 2부 리그의 크리스털 팰리스로 임대돼, 보다 피지컬한 축구를 경험하고 있다. 이는 분명 그녀가 최상위 수준의 풀백들과 맞붙는 데 필요한 힘과 강인함을 기르는 데 도움이 될 것이다.

    브라운의 잠재력을 향한 가장 큰 찬사는 첼시 감독 소니아 봄파스토르가 했을 때 나왔다. 선수와 감독으로서 모두 챔피언스리그 우승을 이룬 최초의 여성인 봄파스토르는 이 10대 선수가 성공하기 위한 “올바른 멘탈리티를 갖췄다”고 말했다.

    “저는 그게 본인에게 달려 있다고 생각해요.”라고 그녀는 설명했다. “그런 멘탈리티가 없으면 누군가에게 그것을 가르치기는 정말 어려워요. 롤라는 이런 승리하는 멘탈리티, 이런 냉혹한 멘탈리티를 모두 갖고 있다고 생각합니다.” 여기에 그녀의 신체적 재능까지 더해지니, 봄파스토르가 18세인 그녀를 “잉글랜드에서 가장 재능 있는 젊은 선수 중 한 명”이라고 믿는 것도 당연하다.

  • Indiana dos Santos NXGN 2026Getty/GOAL

    17인디애나 도스 산토스(시드니 FC)

    시드니 FC가 지난해 인디애나 도스 산투스가 새 계약을 체결했다고 발표했을 때, 그들의 헤드라인은 그녀를 ‘호주에서 가장 빛나는 유망주’라고 불렀다. 물론 스카이 블루스가 자기 팀의 10대 스타를 치켜세우고 싶어 했을 테지만, 호주가 얼마나 꾸준히 정상급 유망주들을 배출해 내는지를 고려하면 여전히 대담한 주장이다. 그렇지만 도스 산투스가 보내고 있던 시즌을 감안하면 시드니가 그렇게 자신만만할 충분한 이유가 있었다.

    2023년 15세의 나이로 데뷔하며 구단 역사상 최연소 선수로 이름을 올린 뒤, 이 10대 플레이메이커는 2023-24시즌 1군에서 더 비중 있는 역할을 맡았고, 그로부터 1년 뒤에는 A리그를 뒤흔들었다.

    리그 시즌 종료 시상식에서 올해의 영 플레이어로 선정된 뒤, 시드니의 안테 유리치 감독은 도스 산투스가 2년 더 팀에 헌신하기로 한 것을 두고 자신의 팀이 “매우 운이 좋다”고 표현했다. 다만 18세인 그녀의 성장세는 2025년 6월 당한 잔혹한 전방십자인대(ACL) 부상으로 당분간 제동이 걸렸지만, 강한 멘탈을 지닌 만큼 이 창의적인 젊은 재능이 멋지게 반등할 것이라고 믿지 않을 사람은 거의 없을 것이다.

  • Giovanna Waksman NXGN 2026Getty/GOAL

    16조반나 왁스먼(FC 플로리다)

    조반나 왁스만을 둘러싼 열기는 당분간 식을 기미가 없다. 브라질에서는 한동안 이미 주목받던 이름이었는데, 몇 년 전에는 미국으로까지 관심이 확장됐다. 당시 왁스만이 보타포구의 남자팀에서 뛰고 있을 때 구단주 존 텍스터가 그녀가 플로리다로 건너가 자신의 FC 플로리다 아카데미에서 훈련하고, 주 내 사립 명문 예비학교인 파인 스쿨에 다니도록 주선한 것이다.

    파인 나이츠에서 이 10대의 기록은 오타처럼 보일 정도다. 지난 시즌 19경기에서 87골을 넣고, 추가로 14도움을 기록했다! 파인의 감독 켈리 힐턴-그린이 TCPalm에 “저는 25년 동안 여자 축구와 고등학교 축구를 지도해 왔지만, 그녀만큼 무리에서 두드러진 선수를 본 적이 없는 것 같아요”라고 말한 것도 전혀 놀랍지 않다.

    지난 1년 동안 왁스만은 그 세계적 수준의 잠재력과 근면한 태도를 세계 무대에서 보여줬다. 2024년에 이미 U17 월드컵에 출전한 바 있지만, 2025년 대회에서 진가를 발휘하며 4경기에서 3골 2도움을 기록한 뒤 무릎 문제로 대회 잔여 경기를 치르지 못했다. 8차례 유럽 챔피언에 오른 리옹과도 이미 연결되고 있는 만큼, 이 상징적인 17세 선수의 미래가 어떻게 펼쳐질지 지켜보는 일은 무척 흥미로울 것이다.

  • Laila Harbert NXGN 2026Getty/GOAL

    15라일라 하버트(아스널 - 에버턴 임대)

    지난해 가장 흥미로운 이적 중 하나는 아스널의 재능 있는 유망 수비형 미드필더 라일라 하버트가 임대로 포틀랜드 손스로 합류한 일이었다. 포틀랜드는 플레이오프에 오르게 될 시즌을 치르는 중이었고, 18세인 하버트가 또 한 번의 NWSL 챔피언십 우승이라는 더 큰 목표를 이루는 데 도움이 될 무언가를 보탤 수 있다고 믿었다. 꽤나 큰 신뢰의 표현이다.

    이는 하버트에게도 다른 경험이었다. 그때까지 그녀의 임대 생활은 잉글랜드 2부 리그에서만 이뤄졌기 때문이다. 거대한 경기장, 빽빽이 들어찬 관중, 그리고 그렇게 어린 나이에 집에서 약 5,000마일 떨어진 곳에서 생활하는 데 따르는 어려움에 노출되면서, 이 미드필더가 미국에서 얻은 것은 자신이 속해 경험한, 그리고 상대해야 했던 서로 다른 플레이 스타일을 넘어서는 것이었다.

    이는 눈에 보이지 않는 이점들로, 하버트는 아스널 1군에 진입하려는 과정에서 그것들이 자신이 더 발전하는 데 도움이 되길 바랄 것이다. 포틀랜드 임대와 최근 잉글랜드 U23 대표팀 합류는 그녀가 나이에 비해 매우 재능 있는 선수임을 보여준다. 그리고 현재 에버턴으로 임대된 상태에서 계속 조금씩이라도 진전을 만들어 간다면, 머지않아 아스널에서 기회를 잡을 가능성이 있다.

    아스널은 세대교체의 순간을 앞두고 있으며, 커리어 내내 구단의 문화와 스타일에 푹 잠겨 성장해 온 하버트 같은 유스 출신 재능은 전면에 나설 유력한 후보가 될 것이다.

  • Ranneke Derks NXGN 2026Getty/GOAL

    14란네케 더르크스(아약스)

    네덜란드는 놀라울 정도로 흥미로운 젊은 재능 세대가 올라오고 있으며, 이는 특히 2025년에 두드러졌다. 5월 U17 유럽선수권에서 우승한 뒤, 네덜란드는 사상 첫 U17 월드컵에서 결승에까지 올랐다. 그렇기에 그들의 두드러진 재능 중 몇 명만을 꼽아내기는 쉽지 않다.

    리브 페녹, 로살리 렌퓌름, 알리네 베를엘츠, 리나 투자니는 이 목록에 들지 못했지만 언급할 가치가 있는 이름들 중 일부다. 하지만 유럽선수권에서 대회 최우수 선수로 선정된 라네케 데르크스를 따로 거론하지 않을 수는 없다.

    네덜란드가 유럽 무대에서 우승을 차지하는 과정에서 데르크스의 득점력이 전면에 드러났고, 그 결과 4경기에서 4골을 기록했다. 그러나 전통적으로 9번이 점유하는 공간을 넘어 위협이 될 수 있는 능력 또한 돋보였는데, 측면 지역으로 내려와 빌드업에서도 결정적인 기여를 해냈다.

    아직 17세에 불과하지만, 데르크스는 2025-26시즌을 앞두고 PSV에서 이적해 합류한 아약스에서 에레디비시 무대에서도 그 모든 것을 보여주고 있다. U17 월드컵으로 인해(그곳에서도 그녀는 다시 한 번 대표팀의 핵심 선수였다) 암스테르담에서의 첫 해가 중단되기도 했고, 출전 시간이 저절로 보장된 것도 아니었지만, 데르크스는 자신에게 주어지는 기회를 최대한 활용하고 있으며, 성인 무대 경험이 아직 많지 않은 선수치고는 놀라울 정도로 효율적인 득점 페이스로 골을 넣고 있다.

  • Anais Ebayilin NXGN 2026Getty/GOAL

    13아나이스 에바이린(파리 생제르맹)

    Anais Ebayilin의 경기에는 좋아할 만한 요소가 정말 많다. 많은 이들이 그녀를 수비형 미드필더에 더 가까운 선수로 보며, 비소유 상황에서 보여주는 자질은 그 역할이 그녀의 최적 포지션이라는 생각을 더욱 굳혀준다. 경기 읽는 능력이 탁월한 그녀는 위치 선정과 예측이 놀라울 정도로 뛰어나, 대부분의 경우 가능한 최선의 방식으로 개입해낼 수 있다. 나이에 비해 피지컬도 강하다.

    하지만 Ebayilin의 전부가 거기에 있는 것은 아니다. 그녀는 소유 상황에서도 빼어나며, 그것은 단지 중립 지역에서 짧은 패스를 주고받는 데 그치지 않는다. 18세의 그녀는 타이밍이 맞을 때 전진해 더 위험한 위치의 빈 공간을 점유할 수도 있고, 그 지점에서 섬세한 터치와 뛰어난 시야를 과시하며 기회를 만들어낸다.

    이러한 모든 특징들이 합쳐져 Ebayilin은 파리 생제르맹 1군에 자리 잡을 수 있었는데, 이는 결코 쉬운 일이 아니다. 그녀는 16세에 이미 1군 문을 두드리고 있었으나, 프랑스 대표로 인상적인 U17 유로 대회를 치른 지 몇 달 되지 않아 맨체스터 시티와의 프리시즌 친선경기에서 치명적인 전방십자인대(ACL) 부상을 당했다. 다행히도 그녀는 그 잔혹한 장애물을 훌륭하게 극복해냈고, 잃어버린 시간을 만회하듯 이미 파리 생제르맹의 정규 선발로 자리매김하고 있다.

  • Camila Haro NXGN 2026Getty/GOAL

    12카밀라 하로(아틀라스)

    골키퍼는 젊은 선수가 1군 무대에 안착하기 가장 어려운 포지션 중 하나라고 할 수 있다. 1군 축구에서 10대 골키퍼에게 기회가 주어지는 일은 흔치 않지만, 카밀라 아로는 멕시코에서 아틀라스 소속으로 많은 기회를 받고 있으며, 그 기회를 두 손으로 꽉 잡고 있다.

    18세인 그녀는 2024년에 열린 U17 CONCACAF 챔피언십에서 3경기 클린시트를 기록하고 골든 글러브를 수상했으며, 멕시코가 결승에 오르는 데 힘을 보탰다. 결승에서는 미국만이 멕시코를 꺾을 수 있었다. 그로부터 얼마 지나지 않아 아로는 리가 MX 페메닐 무대에 데뷔했고, 그리고 1년 뒤에는 아틀라스의 주전 골키퍼 자리가 그녀의 것이 됐다.

    라스 로히네그라스는 최근 고전하고 있지만, 이는 성장하고 발전하고자 하는 경험이 적은 골키퍼에게는 오히려 좋은 소식일 수 있다. 아로는 정확히 그렇게 하고 있으며, 성적과는 별개로 팀 내에서 더 나은 선수들 중 한 명으로 꾸준히 두각을 나타내고 있다. 이제 멕시코 U20 대표팀의 일원이 된 가운데, 그녀가 U17 대표팀에서 차지하던 자리를 발렌티나 무리에타가 유망하게 메우고 있다는 점도 눈에 띈다. 무리에타는 지난해 월드컵에서 골든 글러브를 수상했고, 그의 나라가 3위를 차지하는 데 기여했다. 그렇다면 골키퍼는 멕시코가 미래를 위해 충분한 자원을 갖춘 포지션으로 보인다.

  • Miharu Shinjo NXGN 2026Getty/GOAL

    11미하루 신조(도쿄 베르디 벨레자)

    신조 미하루가 얼마나 유망한 기대주인지를 설명하는 가장 좋은 방법은, 2024년 U17 여자 아시안컵에서 일본 대표로 보여준 활약으로 대회 최우수선수(MVP)에 선정되며 ‘차세대 하세가와 유이’라는 평가를 받았다는 사실일 것이다.

    그는 이에 대해 “정말 기쁩니다”라고 말했다. “민첩성과 스스로 찬스를 만들어내는 능력이라는 제 무기들을 활용해, 팀을 전진시키면서도 계속 생각하는 선수, 경기를 만들어가고 골도 넣고 수비도 하는 그런 선수가 되고 싶어요.”

    그로부터 2년이 지난 지금도 신조는 그런 비교가 비록 거창하긴 해도 결코 터무니없지 않았음을 계속 증명하고 있다. 여러 유스 대회에서 그 기량을 보여준 뒤, 그는 2024-25 WE리그 시즌 초반 17세의 나이로 성인 무대에 데뷔했고, 시즌이 끝날 무렵에는 도쿄 베르디 벨레자의 구단 첫 리그 우승에 핵심적인 역할을 해내며 리그 최고의 영 플레이어로 선정됐다.

    그가 훌륭한 2년 차 시즌으로 그 해의 성과를 이어가고 있는 만큼, 신조가 머지않아 정기적으로 나데시코 재팬에 합류하게 될 것이라는 느낌이 든다. 또한 일본의 재능들이 세계 최정상 리그와 팀들로 수출되는 이 시점에, 해외 구단들의 관심을 끄는 것도 시간문제처럼 보인다. 사실 19세의 그가 이미 수많은 해외 팀들의 레이더에 올라 있지 않다면 오히려 놀라운 일일 것이다.

  • Sophie Proost NXGN 2026Getty/GOAL

    10소피 프로스트(트벤테)

    아약스에는 네덜란드에서 가장 기대되는 유망주들이 다수 포진해 있지만, 2024년 여름 17세의 소피 프로스트가 트벤테로 이적하면서 이 떠오르는 세대 가운데서도 손꼽히는 재능 한 명과 아쉽게 작별해야 했다. 엔스헤데에서의 기회는 처음엔 쉽게 찾아오지 않았지만, 이번 시즌 이 10대 선수는 눈부신 활약을 펼치며 네덜란드 챔피언 트벤테의 주전으로 자리 잡았다. 트벤테는 에레디비시 3연패이자 최근 8시즌 중 7번째 우승을 노리는 경쟁에서 유력한 위치에 있다.

    프로스트가 존재감을 드러낸 무대는 국내에만 국한되지 않는다. 보기에도 즐거운, 기술적인 공격수인 그는 챔피언스리그 예선에서 3골을 넣어 팀을 리그 페이즈로 이끌었고, 트벤테가 성적 면에서는 어려움을 겪었음에도 강호들을 상대로 눈에 띄는 모습을 보여줬다.

    양발을 모두 뛰어나게 활용할 수 있어 왼쪽 윙에서 창의적인 플레이는 물론 득점 위협까지 가할 수 있는 프로스트는, 성실한 근면성도 갖추고 있다. 지난 1년간 성인 무대와 최정상급 수준의 경쟁을 경험하며 분명히 성장했으며, 이는 19세인 그의 미래에 대해 기대감을 갖게 한다.

  • Kennedy Fuller NXGN 2026Getty/GOAL

    9케네디 풀러(엔젤 시티)

    현재 NWSL에서는 많은 미국의 최고 유망주들이 두각을 나타낼 기회를 얻고 있다. 2025시즌에 출전 횟수 두 자릿수를 기록한 홈그로운 10대 선수만 해도 13명에 이르며, 그중 한 명이 케네디 풀러다. 게다가 풀러보다 더 많은 출전 시간을 소화한 선수는 단 세 명뿐이었는데, 풀러는 리그 2년 차에 경기력과 승부를 가르는 기여로 새로운 경지에 올랐다.

    젊은 공격형 미드필더 풀러는 오래전부터 잘 알려진 유망주였다. 불과 16세였던 2년여 전, 풀러는 나이키와 이름·이미지·초상권(NIL) 계약을 체결했는데, 그와 비슷한 시기에 워싱턴 스피릿, 캔자스시티 커런트, 샌디에이고 웨이브, 노스캐롤라이나 커리지 등 여러 프로 팀은 물론, 당시 현 미국 대표팀 감독 엠마 헤이스가 지휘하던 첼시에서도 시간을 보냈다.

    그러한 환경에 대한 경험은 풀러로 하여금 대학에 진학하기보다 성인 무대에 곧바로 나설 준비가 됐다는 확신을 갖게 했고, 17번째 생일을 며칠 앞두고 엔젤 시티와 계약한 뒤 그녀가 보여준 행보는 그 선택이 옳았음을 입증해 왔다. 창의적이고 양발을 모두 쓰며 득점력까지 갖춘 플레이메이커인 풀러는 공을 소유했을 때 수비를 향해 과감히 돌파하는 능력이 늘 돋보이며, 다재다능함과 리더십 또한 고무적인 속도로 발전하고 있다.

  • Luisa Agudelo NXGN 2026Getty/GOAL

    8루이사 아구델로(데포르티보 칼리)

    지난 시즌 데포르티보 칼리에서 골문을 지키는 자리에서 동갑내기 히메나 오스피나와 몇 분씩 치열하게 경쟁했던 루이사 아구델로는 2025년 구단의 확고한 1번 골키퍼로 자리매김했고, 자신이 왜 세계 최고의 유망 골키퍼 중 한 명인지 증명해 보였다. 18세의 아구델로는 데포르티보가 리그 우승을 차지하는 동안 14경기에서 7차례 무실점을 기록했고, 코파 리베르타도레스에서는 결승까지 오르는 과정에서 6경기 중 5경기 무실점을 더했다. 결승에서는 코린치앙스에 승부차기 끝에만 패했다.

    아구델로는 지난 1년간 국제 무대에서도 비슷하게 긍정적인 성장세를 누렸다. 2025년에는 콜롬비아 성인 대표팀에 꾸준히 발탁됐고, 쉬빌리브스컵에서 일본을 상대로 데뷔전을 치렀다. 또한 2월 열린 U20 대륙 선수권에서는 그녀가 주전 골키퍼로 낙점됐으며, 5차례 무실점으로 올해 하반기 열릴 U20 월드컵 출전권 확보에 힘을 보탰다.

    자신감 넘치는 젊은 골키퍼로서 페널티 지역을 훌륭하게 지휘하고, 놀라운 반사 신경과 뛰어난 위치 선정 능력을 갖춘 아구델로는, 스쿼드에서 비교적 어린 편임에도 U20을 포함한 유소년 대표팀에서 주장 완장을 찼다는 사실만 봐도 그녀의 인격과 리더십이 얼마나 뛰어난지 알 수 있다.

  • Trinity Armstrong NXGN 2026Getty/GOAL

    7트리니티 암스트롱(샌디에이고 웨이브)

    나오미 기르마가 2025년 1월 샌디에이고 웨이브에서 첼시로 이적하면서 여자 축구 최초의 ‘100만 달러 선수’가 됐을 때, The Athletic의 보도는 NWSL 구단이 세계적 수준의 센터백을 잃을 각오가 돼 있었다고 전했다. 그 이유는 일주일 전 17세 트리니티 암스트롱을 3년 계약으로 영입했기 때문이다. 암스트롱은 프로 경기 출전 경험이 전혀 없었지만, 샌디에이고는 그녀가 기르마의 이탈로 인한 타격을 완화할 수 있을 만큼의 수준으로 활약할 수 있다고 확신했다.

    그런 구단의 믿음은 2025년 NWSL 시즌을 거치며 정당화됐다. 물론 암스트롱은 아직 기르마의 수준에는 이르지 못했지만, 지금까지 보여준 모습만으로도 대단히 흥미롭다. 그녀는 팀에 자연스럽게 녹아들었고, 웨이브가 리그에서 손꼽히는 수비 기록으로 플레이오프에 오르는 동안 18경기에 선발 출전했다. 또한 95분에 베이 FC를 상대로 한 ‘올 캘리포니아 더비’에서 결승골로 자신의 프로 첫 골을 기록했다.

    암스트롱의 놀라운 침착함과 강력한 수비, 그리고 볼 소유 능력에 대한 기대가 샌디에이고에서만 커지는 것은 아니다. 이 센터백은 미국이 2024 U17 월드컵에서 3위를 차지하는 동안 전 경기에 출전하며, 6경기에서 4차례 클린시트를 기록하도록 도왔다. 이는 2008년 이후(그녀가 태어난 다음 해) 이 대회에서 거둔 미국의 최고 성적이었다. 헤이즈 감독이 미국의 차세대 재능들에게 계속해서 성인 대표팀 기회를 부여하는 가운데, 암스트롱은 분명 그의 레이더에 들어 있을 것이다.

  • Aiara Agirrezabala NXGN 2026Getty/GOAL

    6아이아라 아기레사발라(레알 소시에다드)

    스페인에는 흥미진진한 젊은 재능이 넘쳐나며, 이는 유소년 대표팀들이 주요 대회에서 계속해서 훌륭한 성적을 내고 있다는 사실만 봐도 알 수 있다. 2024년 U17 유럽선수권을 통산 다섯 번째로 우승했을 때도 눈에 띈 선수들이 많았지만, 그중에서도 아이아라 아기레사발라의 활약은 특히 관심을 끌었다. 당시 15세로 대표팀에서 가장 어린 선수였지만, 플레이는 나이를 잊게 했고 대회 베스트 11에도 이름을 올렸다.

    아기레사발라는 이후 1년 동안 유소년 대회에서 계속 빛났고, U17 월드컵과 스페인이 또다시 우승한 U19 유럽선수권에서 인상적인 모습을 보인 뒤, 부담스러운 성인 무대로 도약해 곧바로 성공적으로 안착했다. 왼쪽에서 여러 역할을 소화할 수 있는 다재다능한 선수인 17세의 그녀는 이번 시즌 레알 소시에다드에서 꾸준히 선발로 나서고 있으며, 팀 내 최고 수준의 활약으로 그 자격을 충분히 입증하고 있다.

    왼쪽에서 어떤 역할이든, 그리고 다양한 시스템에서도 뛸 수 있으며, 특히 윙백 역할이 그녀의 균형 잡힌 플레이와 잘 맞는다. 아기레사발라는 기술적으로 탁월하고, 이처럼 높은 적응력은 그녀의 뛰어난 축구 지능을 보여준다. 그녀의 엄청난 잠재력은 지난여름 바스크 지역에서 특히 주목받았는데, 라 레알과 2029년까지 이어지는 재계약을 체결한 것이 그 예다. 그리고 이제 그 가치는 전국적으로도 인정받고 있다. 2월에는 아기레사발라가 처음으로 스페인 성인 대표팀에 발탁됐다.

    스페인 대표팀 사령탑 소니아 베르무데스는 “우리는 그녀가 팀 분위기에 잘 녹아드는 데 큰 관심이 있다”고 말했다. 아기레사발라가 성인 무대에서 치른 첫 풀 시즌에 보여준 것들을 생각하면, 전혀 놀랄 일이 아니다.

  • Claudia Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    5클라우디아 마르티네스(워싱턴 스피릿)

    지난해 코파 아메리카에서 클라우디아 마르티네스가 남긴 영향은 그야말로 놀라웠다. 당시 그녀는 겨우 17세였다. 매우 어리고 경험도 많지 않았지만, 이 공격수는 단 5경기에서 6골을 넣어 득점왕을 공동 수상했고, 그로써 대회 역사상 이 상을 거머쥔 최연소 선수가 됐다. 파라과이가 대회 첫 경기에서 볼리비아를 4-0으로 꺾은 경기에서 기록한 해트트릭은 마르티네스의 여름을 예고하는 신호탄이었고, 그녀는 이후 최종 결승 진출팀이 된 브라질과 콜롬비아를 상대로도 골을 넣었다.

    남미 여자축구를 예의주시해 온 이들이라면 이 10대 재능을 이미 알고 있었을 것이다. 마르티네스는 연령별 대표팀 무대에서 이미 기량을 뽐냈고, 그해 초 파라과이가 U17 대륙 선수권대회에서 우승할 때 득점왕에 오르기도 했다. 또한 이미 코파 리베르타도레스 출전 경험도 갖고 있었다. 그러나 2025년 여름 기회를 부여받았을 때, 그녀는 뛰어난 득점 본능과 인상적인 운동능력, 영리한 움직임을 보여주며 전 세계에 자신의 이름을 알렸다.

    그 대회에서의 굵직한 사건들이 이후 이제 18세가 된 그녀를 어디로 이끌었는지는 그리 놀랍지 않다. 마르티네스는 1월 워싱턴 스피릿과 계약했는데, 이적료는 여자축구 역사상 상위 10위 안에 드는 규모로 평가된다. 그녀는 올해 미국의 아이콘 트리니티 로드먼을 포함한 정상급 공격 자원들과 함께 호흡을 맞출 예정이다. 큰 도약이지만, 마르티네스의 지금까지의 행보는 그녀가 그 도약을 충분히 해낼 수 있음을 시사한다.

  • Clara Serrajordi NXGN 2026Getty/GOAL

    4클라라 세라조르디(바르셀로나)

    대부분의 여자 팀이라면 바르셀로나가 처한 상황을 도저히 극복하기 어렵다고 느낄 것이다. 어려운 재정 상황에 발목이 잡힌 탓에 카탈루냐 팀의 스쿼드는 네 개 대회를 병행하는 팀이 갖추고 싶어 할 만큼 두껍지 못하며, 특히 출전 가능한 모든 트로피를 다 노리겠다는 목표를 가진 팀치고는 더더욱 그렇다. 여기에 아이타나 본마티가 시즌 아웃될 가능성이 있는 부상 같은 핵심 부상까지 겹치면, 대부분의 팀은 야망이 꺾였을 것이다. 하지만 바르사는 지구상 어느 여자 팀도 비길 수 없다고 할 만한 젊은 재능의 파이프라인을 보유하고 있다.

    클라라 세라호르디는 라 마시아가 배출한 최신 ‘그 증거’가 될 기회를 얻은 선수다. 2024-25시즌 막바지에 성인팀 데뷔전을 치른 뒤, 그는 1군에 확실히 자리 잡았고 여름 이적시장에서의 소극적인 보강과 큰 부상들이 불러온 우려를 잠재우고 있다.

    미드필드의 어떤 역할도 소화할 수 있는 그는 경기 이해도와 바르사 스타일을 상징하는 기술적 능력이 뛰어나, 18세의 나이에도 경기를 지배할 수 있다. 17세였던 10월에 스페인 대표팀 데뷔를 치렀고, 방금 바르사와 2028년까지 계약을 연장했다는 사실만 봐도 첫 성인팀 시즌에서 그가 어떤 임팩트를 남겼는지 알 수 있다.

    바르사의 발롱도르 2회 수상자 알렉시아 푸테야스는 이번 시즌 초 세라호르디에 대해 스포르트에 “타이밍과 공간, 그리고 경기를 이해하는 방식만 보면 평생 최상위 레벨에서 뛴 것 같다”고 말했다. 이보다 더 높은 찬사는 드물다.

  • Felicia Schroder NXGN 2026Getty/GOAL

    3펠리시아 슈로더(하켄)

    펠리시아 슈뢰더는 2023년 16세의 나이로 스웨덴 여자축구 최상위 리그인 다마알스벤스칸에서 데뷔한 이후 줄곧 상승세를 타고 있다. 이 젊은 공격수는 그해 7경기에 선발로 나서 3골 1도움을 기록했고, 2024년에는 12경기 선발에서 12골 2도움으로 그 성과를 한층 끌어올렸다. 그리고 2025년에는 리그 최고의 유망주 중 한 명에서, 리그 전체를 통틀어 최고의 선수 중 한 명으로 도약했다.

    아직 18세에 불과하지만 슈뢰더는 지난 시즌 단 26경기에서 무려 30골 9도움을 올리는 믿기 힘든 활약을 펼쳤고, 해켄이 2020년 이후 처음으로 리그 우승을 차지하는 데 큰 힘을 보탰다. 그녀는 리그 MVP, 올해의 영플레이어, 올해의 공격수로 선정됐다.

    빠르고 영리하며 양발 모두 뛰어난 슈뢰더는 갖추지 못한 것이 거의 없다. 적절한 위치에서 적절한 순간을 포착해 마무리하는 전형적인 9번 스트라이커의 골을 넣는 것은 물론, 수비 뒷공간을 파고들어 일대일 상황에서 득점하는 장면도 자주 만들어낸다. 하지만 원거리 슛 능력과 훌륭한 개인기로 멋진 골을 만들어낼 수도 있다. 여기에 인상적인 패스 시야까지 더해지면서, 도움도 꾸준히 쌓을 수 있다.

    슈뢰더는 침착하고 결정력이 뛰어나며, 다마알스벤스칸에서 또 한 명의 원더키드로서 이 재능을 더 높은 수준으로 끌어올릴 것이 확실해 보인다. 바르셀로나, 첼시, 리옹, 볼프스부르크, 맨체스터 시티가 모두 그녀와 연결돼 있다. 또한 해켄 역시 그녀가 언젠가 팀을 떠날 때 충분한 보상을 받을 것으로 보이는데, 18세의 슈뢰더가 지난해에 2029년까지의 재계약을 체결했기 때문이다.

  • Lily Yohannes NXGN 2026Getty/GOAL

    2릴리 요하네스(리옹)

    릴리 요하네스는 15세의 나이에 아약스와 프로 계약을 맺어 남녀를 통틀어 최연소 프로 계약 선수가 된 이후 지난 몇 년간 말 그대로 매혹적인 상승세를 타며 정상급 무대로 올라섰다. 7개월 뒤에는 챔피언스리그에서 암스테르담 클럽의 선발로 나서며, 여자부 조별리그에서 최연소 선발 출전 선수라는 기록도 세웠다.

    요하네스가 챔피언스리그에서야말로 ‘주목해야 할 선수’로 전 세계에 자신을 각인시켰다는 사실은, 압박을 감당하고 중요한 순간에 존재감을 드러내는 능력을 잘 보여준다. 16세였던 그녀는 아약스가 구단 역사상 처음으로 8강에 오르는 과정에서 꾸준히 눈길을 끌었고, 곧 세계 최강 팀 중 두 팀인 네덜란드와 미국이 그녀를 두고 국제적인 쟁탈전을 벌이기에 이르렀다.

    그 모든 과정에서도 요하네스의 기량은 흔들리지 않았다. 볼을 소유한 상황에서의 빠져나오는 능력은 계속 돋보였고, 패스 범위, 경기 읽는 능력, 흠잡을 데 없는 활동량 역시 마찬가지였다. 그런 장점들 덕분에 국가대표팀의 미래를 마침내 미국으로 결정했을 때, 그녀는 곧바로 자신의 존재감을 드러낼 수 있었고, 여자 월드컵 4회 우승팀을 상대로 한 데뷔전에서 시작 10분 만에 골을 넣었다.

    이제 8회 유럽 챔피언인 리옹과 계약하며 클럽 무대에서 그 장점들을 한 단계 더 끌어올리고 있는 요하네스는 지구상에서 가장 짜릿한 젊은 재능 중 하나다. 또한 18세인 그녀의 향후 성장 과정이 더욱 흥미로운 이유는, 그녀가 대표하는 두 ‘거함’의 존재 때문이다. 대부분은 그 스포트라이트에 위축되겠지만, 요하네스는 대부분과 다르다.

  • Sydney Schertenleib NXGN 2026Getty/GOAL

    1시드니 셰르텐라이브(바르셀로나)

    시드니 셰르텐라이프 같은 재능은 자주 나타나지 않는다. 2024년 여름, 먼저 B팀에서 성장할 선수로 바르셀로나와 계약한 그녀는 불과 몇 주 만에 1군에 합류했고, 그 뒤로 줄곧 그 자리를 지키며 3차례 유럽 챔피언에 오른 바르셀로나에서 다양한 역할로 꾸준히 변화를 만들어내고 있다.

    기술적으로도 탁월한 셰르텐라이프의 볼 다루는 능력은 스위스 U17 대표팀에서 그녀를 지도했던 전 감독 베로니카 말리아가 GOAL에 이렇게 말했을 때 가장 잘 설명됐다. “공은 사실상 그녀 몸의 연장선이에요.” 공을 놓아줄 때 만들어지는 결과물 또한 똑같이 놀랍다. 이 믿기 힘든 19세는 골과 어시스트를 무수히 쌓아 올리고 있다.

    셰르텐라이프는 FC 취리히에서 남자 유소년 팀을 거쳐 성장했고, 16세에 여자 1군에 데뷔했다. 하지만 출전 시간이 의외로 적자, 그라스호퍼스에서의 단 한 시즌 동안 자신이 없으면 무엇을 놓치게 되는지 구단에 똑똑히 보여줬다. 그리고 곧 카탈루냐로 향했고, 이제는 알렉시아 푸테야스와 아이타나 본마티 같은 선수들로부터 배우며 자신에게 가장 잘 맞는 것으로 보이는 박스 투 박스 미드필더 역할에 점점 더 자주 자리 잡고 있다.

    바르사에서는 큰 연못의 작은 물고기일지라도, 구단이 장기 계약으로 붙잡아 두고 싶어 한다는 보도가 나올 만큼 여전히 가치 있는 선수다. 그러나 대표팀에서는 셰르텐라이프의 상황이 다르다. 아직 매우 젊고 경험도 많지 않지만, 그녀는 이미 스위스의 스타 선수다. 다행히 이 공격수는 그에 따른 압박을 감당할 수 있는 성격을 지닌 것으로 보이며, 큰 야망도 품고 있다. 

    “제 절대적인 꿈은 발롱도르를 받는 거예요.” 그녀는 지난해 이렇게 말했다. 셰르텐라이프에게 할 수 있는 최고의 찬사는, 지금까지의 증거만 놓고 보면 NXGN 2026 우승자가 그런 높은 목표를 이루지 못할 것이라고 시사하는 바가 거의 없다는 점이다.