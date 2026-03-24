NXGN 2026: 세계 축구 최고의 10대 유망주 50인

당신은 라민 야말이 특별하다는 걸 처음 언제 깨달았나요?

2023년 4월, 15세의 나이로 바르셀로나에서 데뷔해 100년이 넘는 시간 동안 스페인 거함에서 출전한 최연소 선수가 됐을 때였나요? 아니면 몇 달 뒤 프리시즌 경기에서 토트넘을 난도질하며 결국 바르사의 1군 스쿼드에 정식 승격된 순간이었나요?

비야레알을 상대로 라리가 선발 두 번째 경기만에 맹활약하며 경기 최우수선수(Player of the Match)로 뽑혔을 때였나요? 아니면 2023년 9월 스페인 대표팀 데뷔전에서 환상적인 골을 터뜨리며, 그날 밤 라 로하 역사상 최연소 출전 선수이자 최연소 득점자가 동시에 됐을 때였나요? 한 달 뒤 챔피언스리그 경기에 선발로 나서며 대회 역사상 최연소 선발 출전 선수가 된 때는 어떤가요?

그 주 후반, 야말이 라리가 역사상 최연소 득점자가 됐을 때였나요? 아니면 4개월 뒤 그라나다를 상대로 존재감을 훔쳐버린 퍼포먼스 속에 스페인 1부 리그 최연소 한 경기 2골(브레이스) 득점자가 됐을 때였나요?

숙제까지 챙겨 유로 2024에 나타나 유럽 최고의 풀백들을 공포에 몰아넣었을 때였을까요? 아니면 준결승 프랑스전에서 균형을 깨는, 대회 최고의 골 중 하나를 꽂아 넣으며 대회 역사상 최연소 득점자가 된 뒤에서야였나요? 혹시 유로 우승 트로피를 들어 올리며, 그 시점 기준 메이저 국제대회 우승을 차지한 최연소 선수가 됐을 때였나요?

야말이 발롱도르 후보에 오른 역대 최연소 선수가 됐을 때 비로소 실감이 났나요? 그게 아니라면 2025년 3월 벤피카를 상대로 펼친 챔피언스리그 마스터클래스까지 기다려야 했나요? 아니면 바르사와 인테르의 서사적인 준결승에서 야말이 페데리코 디마르코를 산산조각 내는 걸 본 뒤에야 뒤늦게 열풍에 휩쓸린 쪽이었나요?

야말이 지역 라이벌 에스파뇰을 상대로 또 한 번의 결승골급 활약으로 2024-25시즌 라리가 우승을 확정지었을 때까지 기다렸든, 혹은 그해 말 발롱도르 투표에서 2위에 올랐을 때까지 걸렸든, 결국 모든 축구 팬은 ‘세계 최고의 선수가 어쩌면 카탈루냐 출신 18세일지도 모른다’는 사실에 익숙해졌다.

아기였을 때 리오넬 메시에게 목욕을 받던 아이가, 첫 월드컵에서 전 세계 팬들을 더 즐겁게 할 준비를 하는 지금, 야말의 시대가 도래했다. 어쩌면 이 게임이 본 적 없는 최고의 10대 축구선수, NXGN 2026 1위, 그리고 이제 3회 수상자: 라민 야말.