NXGN 2026: 세계 축구 최고의 10대 유망주 50인

17개국의 21개 서로 다른 국적과 클럽을 대표하는 남자 NXGN 2026 리스트는 진정한 글로벌 리스트로, 이미 자리를 잡은 A대표팀 선수들, 타이틀 획득자들, 그리고 앞으로 수십 년 동안 가장 큰 대회들을 빛낼 이름들이 포함돼 있다.
지금 바로 2007년 1월 1일 이후 출생한 최고의 50명 유망주로 구성된 NXGN 2026 리스트를 소개한다.
17개국의 21개 서로 다른 국적과 클럽을 대표하는 남자 NXGN 2026 리스트는 진정한 글로벌 리스트로, 이미 자리를 잡은 A대표팀 선수들, 타이틀 획득자들, 그리고 앞으로 수십 년 동안 가장 큰 대회들을 빛낼 이름들이 포함돼 있다.
지금 바로 2007년 1월 1일 이후 출생한 최고의 50명 유망주로 구성된 NXGN 2026 리스트를 소개한다.
맨체스터 유나이티드는 후벵 아모림이 불운한 재임 기간 동안 아카데미와 관련해 일종의 존재론적 위기를 겪었다. 포르투갈 출신인 그는 레드 데블스의 가장 주목받는 유스 출신 재능들 일부에게 등을 돌렸기 때문이다. 그러나 그의 영구적인 후임자는 앞으로 2년 동안 JJ 가브리엘의 잠재력을 간과하지 않는 편이 현명할 것이다.
아직 15세에 불과하지만, 공격수 가브리엘은 이미 여러 차례 유나이티드 1군과 함께 훈련했다. 런던에서 성장하며 아스널과 첼시 아카데미에서도 시간을 보낸 바 있다. 전 아일랜드 국가대표 조 오키어루일의 아들인 가브리엘은, 자신의 기술을 뽐내는 영상이 바이럴되면서 ‘키드 메시’라는 별명을 얻었다. 그리고 그는 올드 트래퍼드에서, 8차례 발롱도르 수상자가 캄 노우에서 보여준 것과 비슷한 수준의 임팩트를 남길 만한 재능을 분명 갖추고 있다.
스포르팅 CP가 크리스티아누 호날두급 선수를 또다시 배출할 수 있을 가능성은 아마도 크지 않겠지만, 리스본에서 주전으로 자리 잡거나 떠나 다른 곳에서 슈퍼스타로 성장하는 양질의 유망주들을 꾸준히 쏟아내고 있는 것은 사실이다. 주앙 시모이스는 현재로서는 전자에 속하지만, 언젠가는 둥지를 떠나 유럽에서 가장 부유한 클럽 중 한 곳으로 이적할 것이라고 믿을 만한 이유가 있다.
아직 19세에 불과한 시모이스는 이번 시즌 스포르팅 중원의 핵심 인물로 성장했으며, 후이 보르지스 감독은 리가 포르투갈과 챔피언스리그 경기 모두에서 그를 선발 명단에 포함시키는 것을 주저하지 않았다. 맨체스터 유나이티드가 시모이스를 주시하고 있는 것으로 전해졌는데, 그의 강점은 더 깊은 위치에서 뛰는 역할에서 빛을 발할 가능성이 크다. 또한 그는 유소년 레벨에서 여러 차례 포르투갈 대표팀 주장 완장을 차며 리더십도 보여줬다.
순수한 골잡이는 쉽게 찾기 어렵지만, 아니시오 카브랄이 성인 무대에 내딛은 첫걸음이 앞으로의 가능성을 보여주는 신호라면 벤피카는 그런 선수를 한 명 발굴한 것으로 보인다. 18세의 카브랄은 포르투갈 거함 소속으로 처음 세 경기에서 두 골을 넣었고, 이에 그의 감독 조제 무리뉴는 카브랄을 자신이 지도해 온 최고의 스트라이커 중 한 명인 디디에 드로그바에 비유했다.
카브랄은 또한 2025년 U-17 월드컵에서 포르투갈이 우승할 때 결승골을 기록했다. 결승전에서 스위스를 상대로 터뜨린 그의 골은 그 대회에서 카브랄이 넣은 7골 중 하나였다. 이미 파리 생제르맹과 맨체스터 유나이티드가 관심을 보이고 있는 것으로 전해지며, 벤피카는 2월 카브랄에게 새 계약을 안겨주면서 그의 바이아웃 조항을 8,000만 유로(7,000만 파운드/9,400만 달러)로 올렸다.
레알 마드리드는 수비진 개편을 진행 중이다. 지난여름 트렌트 알렉산더-아놀드, 딘 하위선, 알바로 카레라스가 합류했지만, 자유계약(FA) 선수인 다니 카르바할, 안토니오 뤼디거, 다비드 알라바의 이탈이 임박하면서 블랑코스의 수비 라인에는 더 많은 공백이 생길 전망이다. 그중 한 자리는 최근 기대감이 크게 높아진 유스 출신 센터백 호안 마르티네스가 차지할 가능성이 있다.
마르티네스는 2024년 여름 프리시즌 동안 전방십자인대(ACL) 부상을 당하기 전 카를로 안첼로티의 눈길을 사로잡았다. 그러나 18세인 그는 이후 복귀해 경기에 나서고 있으며, 베르나베우 주변에서는 마르티네스에게 빛날 기회를 줘야 한다는 목소리가 커지고 있다. 만약 그가 더 기다려야 한다면, 보루시아 도르트문트와 리버풀 같은 팀들이 유럽에서 가장 유망한 수비수 중 한 명으로 평가받는 그에 대한 거론된 관심을 더욱 강화할 수도 있다.
레스터 시티는 현재 매우 위태로운 처지에 놓여 있다. 2016년 잉글랜드 챔피언이었던 레스터는 킹 파워 스타디움에서 수년간 이어진 재정 운영 실패로 인해 이제 3부 리그 강등을 피하기 위한 싸움을 벌이고 있다. 이에 따라 폭스는 올여름 어떤 디비전에서 뛰게 되든 자금 마련에 나설 가능성이 크며, 그 결과 제레미 몽가가 이적할 수도 있는데, 가장 유력한 행선지는 프리미어리그의 강호일 것이다.
2025년 4월 데뷔전을 치르며 프리미어리그에 출전한 15세 선수는 단 3명뿐인데, 몽가는 그중 한 명이다. 이 윙어는 이후 수많은 기록을 갈아치웠으며, 16번째 생일을 보낸 지 불과 5주 만에 챔피언십 역사상 최연소 득점자가 되어 주드 벨링엄이 세웠던 기존 기록을 넘어섰다. 맨체스터 시티, 첼시, 맨체스터 유나이티드 등 여러 구단이 몽가의 열렬한 팬이라는 소문이 돌고 있으며, 그가 다시 최상위 무대에서 뛰는 것은 시간문제일 뿐이다.
로베르트 레반도프스키가 은퇴에 점점 더 가까워지면서 폴란드 축구는 새로운 영웅을 간절히 원하고 있다. 그 주인공으로 오스카르 피에투셰프스키가 떠오른다. 그는 1월에 1,000만 유로(860만 파운드/1,150만 달러)의 이적료로 포르투에 합류해 빠르게 적응하며 두각을 나타내기 전부터 이미 여러 유럽 최정상급 구단들의 레이더에 포착돼 있었다. 야기엘로니아 비아위스토크 유스 출신인 피에투셰프스키는 포르투갈로 건너가기 전 아스널, 맨체스터 시티, 바이에른 뮌헨과도 연결된 바 있다.
17세 윙어인 그는 리가 포르투갈에서 여러 차례 득점과 도움을 기록하며 왜 그토록 높은 평가를 받았는지 입증했고, 3월 벤피카와의 중요한 맞대결에서는 놀라운 개인 돌파 골까지 터뜨렸다. 리버풀과 첼시 같은 구단들도, 지난주 생애 첫 국가대표 소집을 받은 피에투셰프스키가 언젠가 드라강을 떠날 때를 대비해 영입 경쟁에 합류하고 있는 것으로 전해진다.
보루시아 도르트문트가 이번 시즌 챔피언스리그 플레이오프 라운드에서 아탈란타를 상대했을 때, 두 클럽 사이에는 정이 남아 있지 않았다. 다만 이는 경기장에서 벌어진 일을 두고 하는 말이 아니라, 양측 경영진 사이의 일로, 2024년 BVB가 사무엘레 이나치오 영입에 나선 것을 둘러싼 지속적인 갈등 때문에 임원들의 전통적인 경기 전 오찬이 취소되었기 때문이다.
도르트문트는 맨체스터 시티와 바이에른 뮌헨 같은 팀들을 제치고 베르가모에서 이나치오를 데려오는 데 성공했는데, 아탈란타는 이 거래가 FIFA 규정을 위반했다고 믿고 있다. 그리고 이탈리아 클럽이 17세의 공격형 미드필더를 잃은 것에 왜 그토록 분노했는지는 분명하다. 전 아탈란타 및 나폴리 공격수 피아의 아들인 이나치오는 2025년 U17 유럽선수권대회에서 이탈리아 대표로 5골을 넣어 득점왕을 차지했으며, 도르트문트의 스포츠 디렉터는 케빈 더브라위너와 네이마르를 우상으로 삼았던 유소년 시절을 거친 뒤 이제 그들의 최고의 장점을 재현하는 것을 목표로 하는 이나치오에 대해 “모든 것을 갖춘 선수”라고 평가했다.
역대 최고의 카자흐스탄 축구 선수 목록은 대다수 축구 팬들에게 곧바로 떠오르지 않지만, 다스탄 사트파예프는 적어도 전 세계 팬들이 그의 조국에서 나온 전설적인 선수 한 명만큼은 알게 되도록 하는 길을 순조롭게 걷고 있다. 카이랏 알마티에서 돌풍을 일으킨 그는 첼시가 이미 이번 여름 17세의 그를 스탬퍼드 브리지로 데려오기 위해 400만 유로(350만 파운드/470만 달러) 계약에 합의한 상태다.
사트파예프가 12월 유럽 대항전 첫 골을 기록했을 당시, 그보다 더 어린 나이에 챔피언스리그에서 득점한 선수는 안수 파티와 라민 야말뿐이었다. 또한 그는 카자흐스탄 국가대표팀 역사상 최연소 데뷔 선수이자 최연소 득점자이기도 하다. 신체 프로필과 결정력 때문에 세르히오 아구에로에 비유되는 그는 2025년 카자흐스탄 시즌에 14골 7도움을 기록했으며, 블루코(BlueCo) 진영에 합류한 뒤 한 단계 높은 무대에서 어떤 모습을 보여줄지에 대한 기대감이 커지고 있다.
벨레스 사르스필드는 지난 20여 년 동안 재능 있는 유망주들을 배출하는 데 있어 아르헨티나에서 가장 생산적인 클럽 중 하나였지만, 최근 이들의 유스 출신 선수는 유럽으로 곧장 향하는 대신 남미 다른 곳에서 커리어를 발전시키겠다는 과감한 선택을 했다. 바르셀로나와 보루시아 도르트문트가 알바로 몬토로에게 관심을 보였지만, 그는 6월 900만 달러(670만 파운드) 규모의 이적료로 당시 브라질 챔피언 보타포구와 계약하기로 결정했고, 지금까지 18세인 그에게 이는 좋은 선택으로 작용하고 있다.
측면이나 10번 역할로 뛸 수 있는 몬토로는 코파 리베르타도레스에서 벨레스에 가장 큰 영향을 끼쳤지만, 브라질 세리에 A 생활에도 비교적 수월하게 적응했으며, 리그에서 첫 19경기 동안 골과 도움을 합쳐 8개를 기록했다.
요즘 스칸디나비아 배경의 스트라이커 영입을 최소 한 번쯤은 시도해보지 않았다면, 정말 제대로 하고 있는 걸까? 덴마크, 스웨덴, 노르웨이에서 기량을 갈고닦은 스트라이커들이 지금 대세이고, 아이슬란드의 빅토르 다다손도 FC 코펜하겐에서, 특히 챔피언스리그에서 상당한 임팩트를 남기며 그 ‘생산 라인’에서 다음 타자가 될 수도 있다.
키 6피트 4인치의 거구인 다다손은 뛰어난 신체 조건으로 유럽 전역의 수비수들을 곤란하게 만들고 있다. 17세인 그는 대륙 대항전 첫 6경기에서 3골을 넣었는데, 바르셀로나를 상대로 기록한 선제골이 특히 눈에 띈다. 그 골로 그는 캄프 누에서 유럽 대항전 득점을 기록한 최연소 선수가 되며 67년간 이어져 온 기록을 깨뜨렸다.
레알 마드리드가 중요한 챔피언스리그 경기에서 유스 출신 10대 선수에게 선발 출전을 맡긴다는 건 그만큼 특별한 재능이 있어야 한다는 뜻인데, 티아고 피타르치는 확실히 그 조건에 부합하는 듯하다. 이 미드필더는 3월 맨체스터 시티와의 경기에서 선발로 나서며, 로스 블랑코스 소속으로 유럽 최고 대회 토너먼트 경기 선발 출전한 최연소 스페인 선수라는 라울의 기록을 경신했고, 전혀 주눅 들지 않는 모습을 보였다.
마드리드 카스티야를 지도하던 시절부터 알바로 아르벨로아가 특히 아꼈던 선수인 18세 피타르치는 더 깊은 역할에서 경기 템포를 좌우하는 능력 때문에 일부에서는 토니 크로스에 비견되기도 했으며, 초반의 조짐만 봐도 향후 몇 년간 베르나베우에서 주전으로 자리 잡을 수 있을 것으로 보인다.
2025년 MLS 시즌을 앞두고, 아메리칸 사커에서 지금까지 등장한 선수들 가운데 아마도 가장 재능 있는 유망주인 캐번 설리번이 곧 폭발적인 시즌을 보낼 것이라는 기대가 있었다. 그래서 그가 필라델피아 유니언에서 리그 11경기 출전에 그쳤고, 그중 선발 출전은 단 1경기에 불과했다는 사실은 설리번이 미국 축구의 스타를 넘어 진정한 세계적 현상이 되기를 바라는 팬들에게 큰 실망으로 다가왔다.
다만 설리번은 아직 16세에 불과하다는 점을 기억해야 한다. 2027년 여름 맨체스터 시티에 합류하기로 합의한 뒤 미드필더인 그에게 가해진 압박은 십대가 감당하기에 분명 큰 부담일 것이다. 그럼에도 설리번은 앞으로 9개월 동안 마침내 MLS를 자신의 무대로 만들 능력이 있고, 향후 10년 안에 전 세계에서 누구나 아는 이름이 되지 못할 것이라고 믿을 이유는 아직 거의 없다.
베르더 브레멘은 분데스리가에서 좋은 시즌을 보내고 있지 않으며, 1981년 이후 독일 최상위리그 밖에서 보낸 시즌이 단 한 번뿐인 이 클럽에게 강등은 충분히 현실적인 가능성이다. 그러나 베저슈타디온의 팬들은 중앙 수비수 카림 쿨리발리라는 새로운 젊은 스타의 등장을 즐길 수 있었다.
징계와 최근의 부상을 제외하면, 18세의 쿨리발리는 8월 바이어 레버쿠젠을 상대로 늦은 동점골을 터뜨리며 1군 데뷔전을 치른 이후 베르더의 모든 경기에 선발로 나섰다. 독일 유소년 대표인 그의 활약은 잉글랜드, 이탈리아, 포르투갈의 클럽들뿐만 아니라 분데스리가 순위표에서 더 위에 있는 팀들의 관심까지 불러일으켰다.
선덜랜드는 영리한 이적 성과에 힘입어 프리미어리그 복귀 첫 시즌을 훌륭하게 치르며, 이제 중위권 마무리가 사실상 확정된 분위기다. 그라니트 자카와 노아 사디키 같은 새 얼굴들의 합류로 블랙캣츠의 승격 주역들 일부는 우선순위에서 밀려났지만, 크리스 리그에 관해서는 그가 머지않아 1부 무대의 스타로 성장할 수 있다는 믿음이 여전히 남아 있다.
선덜랜드의 두 번째로 어린 선수이자 구단 역사상 최연소 득점자인 18세 미드필더 리그는 패스 감각과 지칠 줄 모르는 에너지로 진정한 만능형 자원으로 평가받으며, 과거 맨체스터 유나이티드와 레알 마드리드 같은 팀들이 그에게 관심을 보였던 것도 결코 우연이 아니다. 머지않아 다시 한 번 스타디움 오브 라이트에서 빛나는 모습을 보여줄 것으로 기대된다.
훌리안 알바레스, 엔소 페르난데스, 프랑코 마스탄투오노 등이 최근 성공 사례로 꼽히는 가운데, 리버 플레이트의 유소년 아카데미는 지난 몇 년간 뜨거운 상승세를 타고 있으며, 이안 수비아브레가 아르헨티나 명문 구단의 최근 유스 출신 선수들의 발자취를 이어갈 수 있을 것이라는 진정한 믿음이 있다.
중앙 스트라이커나 오른쪽 윙어로 뛸 수 있는 19세의 그는 과거 맨체스터 유나이티드, 맨체스터 시티, 리버풀 등의 관심을 받은 바 있으며, 수비아브레가 최근에 얻어낸 리버의 선발 라인업 자리에서 계속 버틸 수 있다면 유럽으로의 이적은 머지않아 현실화될 것으로 보인다.
파리 생제르맹은 최근 재능 있는 유소년 아카데미 출신 선수들을 1군에 통합하는 데 있어 더 나은 성과를 내고 있으며, 루이스 엔리케의 지도 아래 리그 1 챔피언팀에서 인상적인 활약을 펼친 여러 성골 유망주 중 한 명이 퀜탱 은장투다.
중앙 스트라이커, 측면, 혹은 10번 역할까지 소화할 수 있는 다재다능한 공격수인 은장투는 어린 시절 프랑스 수도의 거리에서 공을 차며 자랐고, 그 덕분에 유럽 최고의 클럽 중 하나인 이 팀과 대부분의 선수들보다 더 강한 연고를 지닌다. 18세인 그는 이번 시즌 초 1군 데뷔전을 치렀고 12월에는 데뷔골까지 기록했지만, 현재는 햄스트링 수술을 받은 뒤 부상으로 전력에서 이탈한 상태다.
지난해 이맘때만 해도 바실리예 코스토프는 일곱 살 때부터 레드 스타 베오그라드 유소년 아카데미에서 두각을 나타내며 성장해왔음에도, 여전히 1군 데뷔를 기다리고 있었다. 12개월이 지난 지금, 코스토프는 이미 국제무대에서 세르비아 A대표팀 첫 출전을 이끌어낸 활약으로 유럽 전역의 이목을 끌고 있다.
아스널, 바이에른 뮌헨, 바르셀로나는 17세 코스토프가 이번 시즌 득점에서 이미 두 자릿수를 기록했고, 도움 역시 같은 수준을 기록할 것으로 보이는 가운데 그의 성장세를 주시하는 클럽들 중 하나다. ‘발칸의 바렐라’, ‘세르비아의 페드리’라는 별명으로 불리는 코스토프는 대체로 인테르나 바르셀로나의 두 미드필더보다 약간 더 높은 위치에서 뛰지만, 공을 발밑에 두었을 때 보여주는 패스 감각과 클래스는 확실히 그들과 같은 수준을 지니고 있다.
오스트리아 분데스리가 우승 경쟁에서 두 시즌 연속 정상 탈환에 실패한 레드불 잘츠부르크가 이번에는 윙어 카림 알라즈베고비치의 활약에 힘입어 왕좌를 되찾을 수 있는 유리한 위치로 돌아왔다. 지난여름 바이엘 레버쿠젠에서 영입된 18세의 그는 이미 모든 대회를 통틀어 두 자릿수 득점을 기록했으며, 눈길을 끄는 경기력도 여러 차례 선보였다.
보도에 따르면 맨체스터 유나이티드와 첼시 등 여러 구단이 알라즈베고비치에게 관심을 보인 것으로 알려졌다. 그는 이미 보스니아 헤르체고비나 대표팀에서 6경기에 출전했으며, 지난 9월에는 해당 국가의 최연소 데뷔 선수이자 최연소 득점자로 기록됐다.
최근 몇 년간 아약스는 상황이 좋지 않았다. 팬 폭력으로 경기가 중단되는 일부터 2025년의 충격적인 우승 붕괴까지, 네덜란드의 거함인 아약스는 가까운 시일 내에 다시 유럽 무대의 강자로 돌아가기에는 아직 갈 길이 멀어 보인다. 그러나 암스테르담의 팬들은 클럽의 명문 유소년 아카데미에서 여전히 많은 재능이 배출되고 있다는 사실로 위안을 삼을 수 있다. 그중에는 새로운 중원 엔진으로 떠오른 션 스퇴르도 있다.
지난 시즌 데뷔한 18세 스퇴르는 12월 라이벌 페예노르트전에서의 압도적인 활약으로 특히 호평을 받은 뒤, 이번 시즌 후반기에 들어 주전으로 자리 잡았다. 프리미어리그와 분데스리가 구단들의 관심도 있었지만, 스퇴르는 1월 2028년까지 아약스에 묶이는 재계약을 체결하며 아약스 팬들을 기쁘게 했다.
안드리야 막시모비치는 자신감이 부족한 선수가 아니다. 지난 시즌 챔피언스리그에서 츠르베나 즈베즈다가 바르셀로나와 맞붙기 전에, 이 세르비아 10대는 동료 ‘원더키드’ 라민 야말보다 자신이 더 낫다고 주장했다. 그것이 희망 섞인 말이었을 수도 있지만, 막시모비치가 스페인의 빛나는 재능과 같은 무대에 설 수 있는 선수로 성장할 잠재력을 지녔다는 점은 분명하다.
어린 시절 리오넬 메시와 비교되기도 한 막시모비치는 츠르베나 즈베즈다에서 수많은 기록을 갈아치웠다. 그중에는 파르티잔과의 ‘이터널 더비’ 역사상 최연소 득점자가 된 것과, 세르비아를 대표해 공식 경기에서 뛴 최연소 선수가 된 것도 포함된다. 18세의 그는 이후 리버풀과 PSG의 관심을 받았던 전례가 있는 가운데, 2025년 여름 RB 라이프치히에 합류했다. 아직 분데스리가에서 확실한 존재감을 보여주지는 못했지만, 공격형 미드필더인 그는 여전히 시간이 자신의 편이다.
최근 들어 반등 조짐을 보이고는 있지만, 올 시즌이 끝나면 울브스가 챔피언십으로 강등될 가능성은 여전히 매우 크다. 다만 프리미어리그 선수로 남을 자격이 있고, 그에 따라 몰리뉴를 떠나야 할 수도 있는 스쿼드 구성원 한 명이 있으니 바로 10대 공격수 마테우스 마네다.
18세의 그는 연초 무렵 롭 에드워즈의 선호 선발 라인업에 포함된 이후 줄곧 대담함과 직선적인 스타일로 보는 이들의 감탄을 자아내며 맨체스터 유나이티드와 리버풀 등 여러 구단의 관심을 받고 있는 것으로 전해졌다. 한편 국가대표 차원에서는, 마네가 이번 달 포르투갈 U21 대표팀에 발탁되면서 포르투갈이 잉글랜드를 제치고 그를 품게 될 것으로 보인다.
벨기에의 명성 높은 ‘황금 세대’는 이제 막바지에 접어든 듯하지만, ‘붉은 악마’에는 여전히 선택할 수 있는 재능 있는 선수들이 많다. 그중에서도 가장 어린 축에 속하는 선수 중 한 명이 나탄 데 카트다. 일부에서는 ‘벨기에의 부스케츠’라고 불리는 데 카트는 아직 17세에 불과함에도 이번 시즌 안데를레흐트 미드필드에서 거의 매 경기 빠지지 않고 출전하고 있다.
바이에른 뮌헨, 보루시아 도르트문트, 토트넘은 데 카트의 규율성, 드리블 능력, 그리고 간혹 보여주는 창의성에 깊은 인상을 받은 팀들 중 하나다. 또한 루디 가르시아 감독이 다가오는 친선경기를 앞두고 그를 처음으로 대표팀에 소집한 만큼, 올여름 월드컵에 나서는 것도 놀랄 일이 아닐 것이다.
타일렐 타티는 리그 1 시즌 개막전 전까지 1군 경기 출전이 한 번도 없었지만, 8월 PSG를 상대로 낭트 데뷔전을 치른 뒤로는 선발 라인업에서 거의 빠지지 않았고, 1월 이적시장이 막바지에 접어들 무렵 첼시가 3,000만 유로의 제안을 한 대상이기도 했다. 유럽에서 가장 재능 있는 젊은 센터백 중 한 명을 스탬퍼드 브리지로 데려오려는 블루스의 열망이 그만큼 절박했기 때문이다.
확실히 18세 타티를 영입하려고 줄을 서는 클럽들의 목록은 점점 늘고 있으며, 맨체스터 유나이티드, PSG, 레알 마드리드 등이 그에 포함된다. 뛰어난 신체 조건과, 과거 미드필더로 뛰었던 데서 비롯된 공을 소유한 상황에서의 편안함이 그를 미래의 잠재적 스타로 돋보이게 한다.
독일 2부 리그에서 뛰면서도 유럽 최고 클럽들이 줄지어 영입 계약을 맺으려 한다는 건 흔한 일이 아니다. 하지만 케네트 아이히호른은 평범한 축구선수가 아니다. 2. 분데스리가 역사상 최연소 출전 선수인 아이히호른은 겨우 16세임에도 시즌 내내 극찬을 받아왔다.
헤르타 베를린 구단 역사상 최연소 득점자인 그는 12월에는 DFB-포칼에서 득점한 최연소 선수로서 주드 벨링엄의 기록도 깨뜨렸다. 독일이 차세대 위대한 미드필더의 등장을 기다리는 가운데, 토니 크로스와의 비교까지 나오고 있다. 바이에른 뮌헨, 레알 마드리드, 맨체스터 유나이티드, 아스널 등은 진정한 보석을 손에 넣기 위해 아이히호른 영입을 모색하는 구단들 중 일부에 불과하다.
“왼쪽 윙에 네이마르를 둔 줄 알았어요!” — 2024년 10월 유로파리그에서 토트넘이 AZ 알크마르를 꺾었을 때, 제임스 매디슨은 토트넘에서의 마이키 무어의 경기력을 이렇게 평가했다. 잉글랜드 미드필더 매디슨은 10대 공격수인 무어가 보여준 두려움 없는 플레이, 기술, 창의성에 깊은 인상을 받았다. 이번 시즌 토트넘에 바로 그런 요소가 얼마나 필요했을지 모른다. 무어는 현재 레인저스로 임대 중이며, 아이브록스에 다소 혼란이 있었음에도 눈길을 끄는 시즌을 보내고 있다.
18세의 무어는 토트넘 역사상 최연소 프리미어리그 출전 선수, 주요 유럽 대항전에서 득점한 최연소 잉글랜드인 등 여러 기록을 여전히 보유하고 있다. 북런던의 토트넘 팬들 사이에서는 무어가 글래스고에서 복귀하면, 다음 시즌 토트넘이 어느 디비전에 있든 상관없이 라인업에 기용될 것이라는 기대가 크다.
프리미어리그에 승격한 이후 상대적으로 덜 개척된 시장에서 재능 있는 선수들을 발굴해 온 것으로 명성을 쌓아온 브라이턴이 잘 알려지지 않은 유망주를 영입하면, 그 계약에는 거의 항상 추가적인 관심이 따라붙기 마련이다. 그리고 지난해 여름 브라이턴이 카라람포스 코스툴라스를 영입하면서 그랬듯, 이를 위해 거의 3,000만 파운드(4,060만 달러)를 지불하면 그 호기심은 더욱 커진다.
올림피아코스에서 1군 데뷔 시즌에 7골을 넣은 뒤 ‘시걸스’에 합류한 18세 스트라이커 코스툴라스는 프리미어리그 입성 이후 자신의 기량을 엿보이게 하는 장면들을 보여줬다. 특히 1월 본머스전에서 환상적인 오버헤드킥으로 득점했을 때가 가장 두드러졌다. 위대한 가브리엘 바티스투타에 비견될 만큼의 득점 본능을 지닌 코스툴라스는 잉글랜드 남부 해안에 자리 잡아가며 앞으로도 마법 같은 순간들을 계속 만들어낼 가능성이 크다.
시즌 초 풀럼에서 조시 킹에게는 큰 기대가 걸려 있었지만, 크레이븐 코티지를 찾는 일부 단골 팬들조차 마르코 실바 감독이 구단 유스 출신 미드필더인 그를 시즌 첫 13경기 프리미어리그 경기 중 11경기에 선발로 내보긴 맡겼다는 사실에 놀랐음이 틀림없다. 그러나 킹은 템스강변에서 1군 무대에 설 준비가 됐음을 증명하며 그러한 신뢰를 받을 자격이 있었다.
19세의 그는 수비형 플레이메이커, 박스 투 박스 미드필더, 혹은 스트라이커 뒤에서 더 전진한 위치의 창의적인 역할까지 소화할 수 있다(6번, 8번, 10번의 합인 24번을 달고 있다). 킹은 서런던에서 1군 스쿼드의 일원으로 보낸 첫 풀시즌 후반기에 들어서는 다소 기복을 보이기도 했지만, 그는 잉글랜드 대표팀 승선이 유력한 유망주로 널리 평가받고 있다.
모든 10대 공격수가 1군으로 승격되자마자 곧바로 두각을 나타내는 것은 아니지만, 로비니오 바즈에게는 리그 1으로의 도약이 대단히 순조로웠다. 그는 시즌 전반기에 마르세유에서 네 차례 득점하며 프랑스 1부리그 전역에서 수비 뒷공간을 파고드는 폭발적인 스피드를 과시했다.
바즈의 활약에 로마는 지난 1월, 프리미어리그 구단들의 경쟁을 뿌리치고 19세의 그를 이탈리아 수도로 데려오기 위해 2,500만 유로(2,170만 파운드/2,900만 달러)를 지불했다. 그리고 일요일 레체를 1-0으로 꺾은 경기에서 지알로로시 소속 첫 골을 기록한 그는, 유소년 시절 클럽에서 보여줬던 것과 비슷한 임팩트를 세리에 A에서도 남길 준비를 마친 듯하다.
15세의 나이에 AC 밀란에서 데뷔해 세리에 A에 출전한 역대 최연소 선수인 프란체스코 카마다르는 로쏘네리 유스 팀에서 그야말로 득점 기계였으며, 2024년 U17 유럽선수권에서 이탈리아가 우승하는 과정에서 대회 MVP를 수상한 활약은 그가 훗날 아주리의 얼굴 중 하나가 될 것임을 시사했다.
다만 지난 12개월 동안 카마다르의 일은 계획대로 흘러가지 않았다. 현재 18세가 된 그는 레체로 임대 중인데, 이탈리아 1부 잔류를 위해 사투 중인 팀에서 뚜렷한 임팩트를 남기는 데 어려움을 겪고 있다. 그럼에도 타고난 결정력과 즐라탄 이브라히모비치라는 멘토가 있는 만큼, 카마다르는 시니어 무대에서 계속 경험을 쌓아가며 산 시로에서 자신의 잠재력을 실현할 것으로 여전히 기대를 모은다.
많은 10대 선수들이 바르셀로나의 러브콜을 거절하기는 어려웠겠지만, 요르티 모키오는 헨트 1군에 발탁된 직후 바로 그렇게 했다. 그는 대신 2024년 여름 아약스와 계약했다. 왼쪽 풀백으로도 뛸 수 있는 장신 미드필더인 그는 이후로 단 한 번도 뒤를 돌아보지 않았고, 암스테르담의 거함에서 출전한 역대 최연소 비네덜란드인 선수가 됐다.
모키오가 정식 데뷔전을 치렀을 당시보다 더 어린 나이에 아약스 선발 라인업에 이름을 올린 선수는 클라렌스 세도르프뿐이며, 네덜란드의 수도에서 보여준 18세 모키오의 활약은 이미 벨기에 대표팀 첫 A매치 출전으로 이어졌다. 모키오의 미래가 결국 중앙 수비에 있을 수 있다고 보는 이들도 있으며, 그 포지션 변경이 프리미어리그 구단의 일원으로서 이뤄질 가능성도 있다. 여러 잉글랜드 클럽들이 그의 성장세를 주시하고 있는 것으로 전해진다.
2023년 여름 첼시가 인디펜디엔테 델 바예의 플레이메이커 켄드리 파에스를 영입하기 위해 최대 1,700만 파운드(2,100만 달러)를 지불하기로 합의했을 때, 2년 뒤 그가 스탬퍼드 브리지에 도착할 무렵에는 블루스 1군에 곧바로 합류할 준비가 되어 있을 것이라는 기대가 있었다. 그리고 그 계획은 바랐던 대로 완전히 맞아떨어지지는 않았지만, 파에스가 최근 수년 사이 남미에서 등장한 선수들 가운데 가장 타고난 재능을 지닌 공격형 미드필더 중 한 명이라는 점에는 의심의 여지가 없다.
18세의 그는 이번 시즌 초 첼시의 자매 구단인 스트라스부르로 임대돼 프랑스에서 좋은 출발을 했지만, 이후 블루코의 일부 조정으로 스쿼드 내 자리가 더 이상 없어지면서 체류가 조기에 끝나고 말았다. 파에스는 이후 리버 플레이트로 임대 이적했으나, 어깨 부상으로 성장세가 멈춘 상태이며, 남미 월드컵 예선 역사상 최연소 득점자인 그가 에콰도르 대표로 올여름 대회에 출전할 수 있을지도 불투명해졌다.
지난 3년 동안 사우디아라비아 클럽들이 여러 베테랑 선수들을 영입하며 수많은 헤드라인을 만들어냈지만, 중동의 빅클럽들은 이제 잘 알려진 스타 선수들에게 거액을 지불하는 것으로 유명해진 것만큼이나 프로리그가 재능을 육성하는 것으로도 알려지도록, 유망한 젊은 선수들을 전력에 더하는 데에도 열의를 보이고 있다. 그중에서도 가장 뚜렷한 사례는 1월 알힐랄이 렌에서 모하메드 카데르 메이테를 영입하기 위해 €3,000만(£2,600만/$3,530만)을 지출한 일이었다.
우스만 뎀벨레, 에두아르도 카마빙가, 데지레 두에 같은 선수들을 배출한 것과 동일한 아카데미 시스템에서 성장한 메이테는, 1군 스쿼드로 첫 12개월 동안 리그1에서 5골을 넣은 뒤 사우디로 이적하기 전 맨체스터 유나이티드와 강하게 연결됐다. 키가 크고 힘이 좋으며 결정력이 뛰어난 18세의 그는, 잠재력을 훌륭히 꽃피운다면 사우디 국내 무대의 판도를 바꿀 선수로 성장할 수 있다.
바르셀로나는 지난 5년 동안 사실상 유소년 아카데미 출신 선수들 덕분에 버텨왔기 때문에, 그중 한 명이 팀을 떠나게 되면—그것도 시세보다 낮은 이적료로—카탈루냐에서는 충분히 불안과 분노가 나올 만하다. 1월 드로 페르난데스의 이적은 바르사 회장 조안 라포르타를 격분하게 만들었고, 이는 9월 한지 플리크 감독이 그에게 데뷔 기회를 준 이후 그가 보여준 번뜩이는 재능을 고려하면 당연한 일이었다.
블라우그라나의 손실은 파리 생제르맹의 이득이 됐다. 프랑스 챔피언 PSG는 단 €800만(£700만/$930만)에 드로를 파르크 데 프랭스로 데려왔고, 18세인 그는 곧바로 루이스 엔리케의 신뢰를 얻기 시작했다. 공격형 미드필더로도, 혹은 약간 더 아래 위치에서도 뛸 수 있는 드로는 바르사 유소년 시스템인 라 마시아를 거쳐 성장하는 과정에서 그 재능만큼이나 안드레스 이니에스타와 비교되기도 했다.
페드리와 가비가 현대 바르셀로나의 사비와 안드레스 이니에스타가 되려면, 그들이 마음껏 기량을 꽃피울 수 있도록 옆에서 뒷받침해 줄 세르히오 부스케츠 같은 존재가 필요하다. 바로 그 역할을 맡을 인물이 마르크 베르날이다. 18세의 베르날은 2024-25시즌을 망쳐버린 심각한 무릎 부상에서 회복한 뒤, 다시 바르사 라인업에 자리 잡고 있다.
베르날은 독일인 한지 플릭이 카탈루냐에 부임하자마자 곧바로 그의 팀에 기용됐지만, 단 세 경기 출전에 그친 뒤 전방십자인대(ACL) 파열을 당했다. 완전히 팀에 복귀할 준비가 되기까지 1년 넘게 걸렸다. 이제 그는 캄프 누에서 확고히 다시 자리매김했으며, 올 들어서는 특유의 뛰어난 경기 지능, 볼 소유 시의 자신감, 인상적인 활동량에 더해 득점력까지 보여주고 있다.
멕시코가 2026년 월드컵 공동 개최를 준비하는 가운데, 멕시코는 앞으로 10년가량 엘 트리를 이끌 새로운 축구 영웅을 찾고 있다. 그 결과, 클럽과 국가대표 커리어 모두에서 기록적인 출발을 알린 힐베르토 모라에게 상당한 압박이 뒤따르고 있다.
모라는 15세 때 클루브 티후아나에서 첫 골을 넣으며 리가 MX 역사상 최연소 득점자가 됐고, 현재 17세인 그는 멕시코 국가대표팀 역사상 최연소 데뷔 선수이자 메이저 국제대회 트로피를 들어 올린 최연소 선수라는 기록도 보유하고 있다. 그는 2025년 CONCACAF 골드컵을 들어 올리며 라민 야말의 기록을 깨뜨렸다. 이에 바르셀로나, 레알 마드리드, 그리고 프리미어리그의 정상급 구단들까지 ‘멕시코의 페드리’를 면밀히 주시하고 있다.
리버풀의 이번 시즌은 계획대로 흘러가지 않았고, 곧 프리미어리그 챔피언 타이틀을 내줄 처지인 이들은 다음 시즌 챔피언스리그 진출권을 따내기 위해 싸우고 있다. 하지만 한 가지 긍정적인 점이 있다면 리우 응구모하의 부상이다. 다만 아르네 슬롯 감독은 대다수 레즈 팬들이 바랐던 것만큼 이 대담한 윙어에게 많은 출전 시간을 맡기지는 않았다.
응구모하는 인상적인 프리시즌을 바탕으로 8월 뉴캐슬을 상대로 추가시간 극적인 결승골을 터뜨리며 리버풀 구단 역사상 최연소 득점자가 됐고, 17세인 그는 이후 출전할 때마다 좋은 인상을 남겼다. 2024년 여름 첼시 아카데미에서 영입된 그는, 블루스의 손실이 안필드 팀의 이득이 된 것으로 보인다.
벨기에 1부 리그는 정상급 재능을 육성하는 무대로 확고한 명성을 쌓아가고 있으며, 현재 주필러 리그에서 헹크의 플레이메이커 콘스탄티노스 카레차스보다 더 뛰어난 선수는 없을지도 모른다. 18세의 카레차스는 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 20도움에 가까워지고 있으며, 마르틴 외데고르와 비교되기도 한다.
지난 12개월 동안 첼시, 맨체스터 시티, 아스널이 모두 카레차스와 연결돼 왔고, 올여름 그가 더 상위 무대로 올라갈 이적은 거의 확실시된다. 카레차스는 그리스 국가대표팀 역사상 최연소 득점자이기도 한데, 이 기록은 그가 2025년 출생지인 벨기에 대신 그리스로 국가대표 소속을 변경한 뒤 경신한 것이다.
이브라힘 음바예에게 이번 시즌은 숨 가쁘게 몰아쳤다. 캠페인 시작 전까지 1군 경기 출전 경험이 전혀 없었던 이 공격수는 리그 1 개막전에서 PSG 선발 라인업에 전격 투입되며 구단 역사상 최연소 선발 출전자가 됐고, 이후로도 루이스 엔리케의 팀에서 꾸준히 출전해 왔으며 12월에는 프랑스 챔피언을 위해 데뷔골을 기록했다.
프랑스 유소년 대표였던 음바예는 11월에 세네갈로 국가대표 소속을 바꿨고, 모로코에서 열린 아프리카 네이션스컵 우승 과정에서 교체로 중요한 역할을 수행했으며 모로코에서 치른 경기 중 한 경기를 제외한 모든 경기에 출전했다. 양 측면 모두 소화할 수 있는 18세의 그는 파르크 데 프랭스에서 입지가 내려갈 경우 프리미어리그의 관심을 받고 있기도 하며, 이제 올여름 월드컵에서 자신의 존재감을 남기려 할 것이다.
이탈리아 축구는 최근 두 차례 월드컵 본선 진출에 실패한 가운데, 월드컵 참가와 관련해 또다시 위험한 줄타기를 준비하며 여전히 암흑 속에 머물러 있다. 새로운 영웅의 등장을 요구하는 목소리가 워낙 컸던 탓에, 일부 팬들이 2월 23일을 달력에 표시해뒀다고 해도 놀랄 일이 아니었을 것이다. 그날은 아탈란타 수비수 어니스트 아하노르가 18세가 되는 날이었고, 나이지리아인 부모에게서 태어난 그는 그때부터 이탈리아 시민권을 취득할 수 있게 되기 때문이다.
아하노르는 제노아 유소년 아카데미에서 성장한 뒤 2025년 여름 아탈란타로 이적했으며, 특정 조항이 충족될 경우 이적료는 최대 2,000만 유로(1,700만 파운드/2,300만 달러)까지 불어날 수 있다. 그는 베르가모에서 자신감 넘치는 활약으로 지금까지 그만한 가치가 있음을 증명해왔고, 그중 상당수는 선발 출전에서 나왔다. 또한 센터백, 왼쪽 풀백, 혹은 미드필더로도 뛸 수 있는 다재다능함을 선보이며 활용도를 입증했다. 아스널과 맨체스터 시티가 아하노르의 성장세를 관심 있게 지켜보고 있는 것으로 전해졌다.
호드리구 모라는 2024년 12월 말이 되어서야 포르투에서 첫 선발 출전을 했고, 그래서 그가 만 17세의 나이에 데뷔 리가 포르투갈 시즌 동안 10골을 넣고 추가로 4도움을 기록한 것은 공격형 미드필더인 그를 미래의 진정한 스타로 각인시켰다. 사우디의 알이티하드도 분명 그렇게 생각했고, 8월에 모라의 7,000만 유로(6,000만 파운드/8,100만 달러) 바이아웃 조항을 지불하기로 합의했지만, 10대인 그는 그들의 제안을 거절했다.
이제 18세가 된 그는 다소 2년 차 징크스를 겪고 있지만, 빠른 발과 뛰어난 침착함은 여전히 그가 때때로 마법 같은 순간을 만들어 내게 했다. 그 결과 PSG는 최근 몇 년간 포르투가 배출한 최고의 유스 출신 선수 중 한 명을 영입하기 위해 계속해서 강하게 연결되고 있으며, 이번 달 로베르토 마르티네스의 스쿼드에 2025 네이션스리그 결승 이후 처음으로 다시 포함된 만큼 월드컵 발탁도 충분히 배제할 수 없는 상황이다.
프리미어리그 선수들 가운데 18번째 생일 이전에 더 많은 골을 넣은 선수는 웨인 루니와 마이클 오언밖에 없었다. 지난 시즌 아스널 1군 구상에 정기적으로 포함된 뒤 에단 은와네리가 기록한 골이 8골이었기 때문이다. 헤일 엔드 출신인 그는 거너스의 오른쪽에서 부카요 사카를 훌륭하게 대체했지만, 그의 최고의 포지션은 보다 중앙에 가까운 미드필더라는 인상은 늘 존재했다.
하지만 은와네리에게는 불운하게도, 올 시즌 에미레이츠 스타디움에서 자신의 능력을 보여줄 기회가 잉글랜드 국가대표 에베레치 에제와 노니 마두에케가 미켈 아르테타의 우승 경쟁 스쿼드에 합류하면서 급격히 줄어들었다. 그 결과 그는 출전 시간을 찾아 1월 마르세유로 임대 이적했다. 데뷔전 골은 2022년 9월, 15세의 나이로 프리미어리그 역사상 최연소 출전 선수가 된 이유를 모두에게 다시금 상기시켰지만, 벨로드롬에서의 감독 교체로 리그1에서의 시간 역시 더 이상 계획대로 흘러가지 않게 됐다.
그러니 은와네리를 쉽게 포기하고 싶어질 수도 있겠지만, 그것은 지난 10년간 잉글랜드 축구에서 등장한 가장 인상적인 10대 재능 중 하나를 외면하는 일이다. 이제 19세가 된 은와네리는 비교적 손쉽게 공을 운반하면서도 성인 수비수들의 압박을 버텨낼 수 있고, 왼발은 패스든 슈팅이든 흔들림 없는 정확도를 담고 있다. 지난 시즌 돌풍을 일으켰을 때의 침착함을 아르테타로부터 칭찬받았던 은와네리는, 이번 시즌의 실망을 딛고 다시 일어서 루니와 오언의 뒤를 이어 세계적인 스타가 될 만한 성격을 지닌 것으로 보인다.
첼시 팬들은 구단의 BlueCo-클리어레이크 인수 이후 사실상 매년 여름(한 명이든 두 명이든 세 명이든…) 흥미로운 젊은 윙어를 영입해오는 팀에 이미 익숙해졌고, 스탬퍼드 브리지의 열성 팬들은 2026년에 조바니 켄다라는 또 다른 재능 있는 측면 자원이 합류할 예정이라는 사실도 이미 알고 있다.
블루스는 12개월 전, 리스본에서의 켄다의 ‘브레이크아웃’ 시즌을 거쳐 스포르팅 CP의 유망주를 서런던으로 데려오는 €4,000만(£3,450만/$4,600만) 규모의 계약에 합의했다고 발표했다. 켄다는 그 시즌 스포르팅 구단 역사상 최연소 득점자가 되었고, 포르투갈 성인 대표팀 첫 소집을 받았으며, 리가 포르투갈 올해의 영플레이어로 선정됐다.
부상이 이번 시즌 켄다의 성장세를 다소 늦췄고, 그는 잉글랜드에서의 새 삶을 시작할 준비를 하며 회복 과정 중 첼시의 코밤 훈련장에서 시간을 보내기도 했다. 양 측면 모두 소화할 수 있고, 순수 윙어뿐 아니라 윙백으로 뛴 경험도 있는 18세의 켄다는 첼시의 측면 자원 경쟁이 치열한 만큼 초반에 1군에 자리를 잡기까지는 여전히 쉽지 않은 과제가 될 것이다. 하지만 켄다가 자국 리그에서 보여준 퍼포먼스를 프리미어리그에서도 그대로 옮겨올 수 있다면, 블루스는 진정한 미래의 스타를 손에 쥐게 될 것이다.
에덴 아자르가 2012년 둥지를 떠난 이후, 릴은 아카데미에서 그에 버금가는 최상위급 재능이 등장하길 기다려 왔다. 아유브 부아디에게서 릴은 마침내 또 한 명의 잠재적 월드클래스 선수를 배출했으며, 올여름 유럽 최상위 클럽들 가운데서도 그가 원하는 곳을 고를 수 있을 정도로 보인다.
부아디는 18개월 전 챔피언스리그에서 레알 마드리드를 상대로 지배적인 활약을 펼치며 처음 주목받았고, 몇 주 뒤에는 유벤투스를 꺾은 LOSC의 경기에서 맹활약으로 맨 오브 더 매치를 수상하며 그 기세를 이어갔다. 이후 PSG, 아스널, 맨체스터 유나이티드 등과 18세인 그를 둘러싼 이적설이 잇따랐고, 부아디가 12월에 체결한 새 계약은 그를 현 시즌 종료 이후에도 피에르 모루아 스타디움에 남게 하기보다는, 오히려 이적료를 끌어올리는 역할을 하게 될 가능성이 크다.
대체로 수비 라인 앞에 자리하며 빌드업을 전개하고, 상대의 공격을 차단하는 데 능한 큰 체격의 미드필더인 부아디는 선수로서 아자르와는 더할 나위 없이 다른 유형이지만, 재능의 수준은 충분히 견줄 만하다. 몇 달 안에 역대 최연소 데뷔 기록을 보유한 이 클럽을 떠나게 된다면, 부아디는 팀에서 핵심적인 역할을 맡아야 한다는 신뢰를 받은 덕분에 거의 100경기 가까이 출전한 상태로 떠나게 될 것이다.
토트넘 팬들은 지금 당장 좋은 소식이 필요하고, 임대 신분의 센터백 루카 부스코비치의 최근 폼은 북런던의 일부 팬들을 미소 짓게 했을 것이 분명하다. 다만 지난 몇 시즌 동안 스퍼스가 수비에서 겪어온 어려움을 고려하면, 19세인 그가 함부르크로 떠나도록 허용한 이유가 무엇인지 의문을 제기하는 이들도 있다.
부스코비치는 2023년 9월 1200만 파운드(1600만 달러)에 토트넘 이적을 마쳤지만, 공식적으로는 2025년 여름에야 클럽에 합류했으며 그 시점에 경험을 계속 쌓도록 분데스리가로 보내졌다. 그러나 부스코비치는 폴크스파르크슈타디온에서 단순히 성장하는 데 그치지 않았다. 그의 활약은 독일 1부 리그 어디서든 손꼽히는 수비수 중 한 명으로 그를 돋보이게 했고, 월드컵을 앞두고 크로아티아 대표팀 첫 출전까지 이끌어냈다.
하이두크 스플리트 아카데미 출신인 부스코비치는 16번째 생일을 맞고 단 5일 만에 골을 넣으며 구단 역대 최연소 득점자가 됐다. 스퍼스가 10대 유망주 영입 합의에 도달한 뒤 그의 유소년 시절 클럽은 그를 기용하는 데 소극적이었고, 그는 대신 폴란드의 라도미아크 라돔과 벨기에의 베스테를로로 임대를 떠나 시간을 보냈다. 나이에도 불구하고 부스코비치는 6피트 4인치(193cm)의 체격과 탁월한 경기 읽기 능력으로 피지컬에서 우위를 점할 수 있었고, 커리어 내내 공격에서도 위협이 될 수 있음을 보여줬다. 프로 데뷔 이후 3년 동안 6경기당 1골 꼴로 득점해 왔다. 이번 시즌에는 함부르크에서 페널티킥까지 맡을 정도로 신뢰를 얻었다!
바르셀로나는 그가 토트넘에 합류하기 전부터 부스코비치에 관심이 있었고, 스퍼스가 강등된다면 잉글랜드에서 이 젊은 선수를 빼내 올 수 있을지 기대하며 카탈루냐 구단이 다시 움직임을 보이고 있다. 한편 부스코비치는 형 마리오와 함께 뛰는 함부르크에서 한 시즌 더 보내고 싶어 하는 것으로 알려졌다.
3월 14일 아스널이 에버턴과 맞붙기 전까지 맥스 다우먼을 몰랐던 프리미어리그 팬들이 있었다면, 그들은 토피스전을 통해 왜 이 16세 선수가 잉글랜드에서 한 세대에 한 번 나올까 말까 한 재능으로 평가받는지를 단숨에 체감했을 것이다. 다우먼은 빅토르 요케레스가 넣은 거너스의 선제골을 만드는 데 일조한 데 이어, 경기장 전체를 가로질러 질주해 결승골을 터뜨리며 승리를 확정지었다. 그 골로 그는 프리미어리그 역사상 최연소 득점자가 됐다.
이는 이제 다우먼의 이름에 새로이 추가된 최신 기록에 불과하다. 그는 챔피언스리그 최연소 출전, 아스널 구단 역사상 최연소 선발, UEFA 유스리그 최연소 득점 기록도 보유하고 있는데, 유스리그 최연소 득점은 다우먼이 겨우 14세였을 때 달성한 것이다.
6살 때부터 아스널 아카데미에서 성장해 온 다우먼은 눈부신 속도로 단계들을 밟아 올라왔다. 헤일 엔드 내부에서는 그가 잉글랜드 축구에서 가장 생산적인 유스 시스템 중 하나를 거쳐 나온 뒤 거둘 성공의 규모가 부카요 사카조차 뛰어넘을 것이라고 확신하고 있다. 왼발잡이 미드필더인 그는 측면으로 벌려 뛰는 역할도 수행할 수 있으며, 상대 수비수들을 드리블로 제치는 상황에서 가장 강점을 발휘한다. 북런던에서 다우먼을 둘러싼 기대감이 워낙 큰 탓에 리오넬 메시와 비교하는 목소리까지 나올 정도다.
에버턴전에서 역사를 쓴 다우먼의 영향력에 대한 미켈 아르테타의 평가는 “그냥 정상적이지 않다”였다. 그리고 거너스가 프리미어리그 우승을 차지하게 된다면, 이 10대의 첫 골은 에미레이츠에서 펼쳐질 그의 커리어 속 수많은 마법 같은 순간들 가운데 첫 장면으로 남을지도 모른다.
바이에른 뮌헨은 이번 시즌 유럽 축구에서 가장 폭발적인 최전방을 보유한 팀이었다. 해리 케인, 미하엘 올리세, 루이스 디아스는 분데스리가 우승에 가까워지는 동시에 챔피언스리그 제패에도 현실적인 도전장을 내민 뱅상 콤파니 감독의 팀에서 모두 눈부신 폼을 보여주고 있으며, 세 선수 모두 발롱도르 경쟁에서도 유력 후보로 거론된다. 그런 가운데, 이번 시즌 주전 공격수 중 한 명을 대신해 10대의 레나르트 카를이 출전 기회를 부여받았을 때도 바이에른의 경기력이 좀처럼 떨어지지 않았다는 사실은 많은 것을 시사한다.
클럽 월드컵에서 성인 무대 데뷔전을 치른 카를은 2월에 18세가 되었을 뿐이지만, 이미 알리안츠 아레나에서 완전히 자리를 잡았다. 5년 전 자말 무시알라가 슈퍼스타로 도약하던 시절 등에 달았던 것과 같은 42번 유니폼을 입은 카를은 바이에른에서 비슷한 길을 걸을 것으로 보인다.
그는 분데스리가와 챔피언스리그 경기에서 출전 시간 120분당 한 번꼴로 골이나 도움을 기록하고 있으며, 11월에는 챔피언스리그 3경기 연속 득점에 성공한 최연소 선수로서 킬리안 음바페의 기록을 깨기도 했다. 10번 역할도, 측면도 소화할 수 있는 카를은 음바페와 같은 유형의 공격수는 아니며, 오히려 팀 동료인 올리세 등과 비교되는 편이다.
독일 내에서는 카를이 2026년 월드컵을 위한 율리안 나겔스만 감독의 대표팀에 포함되어야 한다는 목소리가 크며, 지난주 그의 첫 대표팀 발탁 이후 그 가능성은 더 커졌다. 한편 본인은 더 먼 미래를 내다보며 언젠가 레알 마드리드에 합류하고 싶다고 밝히기도 했다. 이런 흐름을 이어간다면, 로스 블랑코스도 가만히 있을 수 없을지 모른다!
레알 마드리드가 어떤 선수를 영입하기로 마음먹으면, 특히 남미 출신의 10대 선수라면 다른 모든 팀은 비켜서는 편이 상책이다. 2025년 여름 PSG가 어쩔 수 없이 그랬다. 새롭게 유럽 챔피언에 오른 PSG는 리버 플레이트의 센세이션 프랑코 마스탄투오노 영입을 마무리했다고 여긴 바로 그 시점에, 마드리드가 끼어들어 그를 낚아채며 이미 막강한 공격진에 마스탄투오노를 더했다.
로스 블랑코스는 그 대가로 4,500만 유로(3,850만 파운드/5,200만 달러)를 지불했고, 마스탄투오노는 최고 수준의 유럽 축구 무대에서 경험을 쌓아가는 동안 베르나베우에서 무시할 수 없는 존재가 될 것임을 시사하는 번뜩이는 장면들을 만들어냈다. 전 감독 사비 알론소는 18세인 그가 ‘레알 마드리드의 유전자’를 지녔다고 평했는데, 오른쪽 측면에서 공격에 가담하며 볼을 소유했을 때 보여주는 마스탄투오노의 자신감을 보면 확실히 그 평가를 뒷받침한다.
이 공격수는 이미 챔피언스리그에서 레알 마드리드 선발로 출전한 최연소 선수 기록을 깼고, 리버에서 뛰던 시절에는 보카 주니어스를 상대로 30야드 거리에서 환상적인 프리킥을 꽂아 넣으며 수페르클라시코 역사상 리버 최연소 득점자가 됐다. 그는 또한 경쟁 경기에서 아르헨티나 대표로 출전한 최연소 선수이기도 하며, 올여름 월드컵 원정 명단에 들기를 희망하고 있다.
알론소의 경질로 최근 스페인 수도에서 마스탄투오노의 성장세가 주춤하긴 했지만, 리오넬 메시가 축구계에서 두각을 드러내던 시절 이후 아르헨티나에서 등장한 가장 특별한 재능 중 하나를 섣불리 폄하하는 것은 어리석은 일일 것이다.
When Spain named their squad for Euro 2024, there was widespread surprise that Luis de la Fuente opted against having Pau Cubarsi in his squad. Of course, everything worked out fine for the eventual champions, but that Cubarsi's absence caused such a stir spoke to how impressive the then-17-year-old had been since breaking into the Barcelona first team a few months earlier.
Now 19, Cubarsi will almost certainly be on the plane to North America as the European champions go for World Cup glory, and will do as a veteran of almost 150 matches for one of the most iconic clubs on the planet already. That he has done that as a centre-back makes it doubly impressive.
The youngest defender to ever represent Spain, breaking a record previously held by Sergio Ramos, Cubarsi first came to prominence when he did a fantastic job in marking Kylian Mbappe as Barca took on PSG in the 2024 Champions League quarter-finals, and he has grown in stature ever since. Despite the challenges that come with playing as part of the high line that Barca boss Hansi Flick favours, Cubarsi has answered every question asked of him, with his reading of the game as impressive as his ability and composure when in possession.
Cubarsi's eye for a pass makes him standout from his peers, with many having compared him to Gerard Pique for that exact reason. Given the experience he has already gained, it wouldn't be a surprise if Cubarsi was to one day surpass the Blaugrana legend's level one day.
그는 팔메이라스 유소년 시절 ‘메시뉴’라는 별명을 달고 다녔던 과거를 털어냈을지도 모른다. 하지만 에스테바오는 첼시 커리어 첫 시즌부터 자신이 왜 역대 최고 선수와 비교됐는지를 정확히 보여줬다. 리버풀과 바르셀로나를 상대로 한 결정적인 ‘승리를 부르는’ 순간들이 18세 소년의 이번 시즌을 장식했고, 첼시가 2024년 5월 브라질리언을 데려오기 위해 5,600만 파운드(7,100만 달러)를 지불한 이유가 분명해졌다.
첼시는 에스테바오의 영입을 위해 수많은 유럽 강호들과의 치열한 경쟁을 뚫고 계약을 성사시켰다. 그는 ‘친정’ 구단에서 1부 리그 31경기만에 13골 9도움을 기록한 폭발적인 시즌을 보냈다. 이 수치는 전 시즌의 엔드리키를 넘어서는 것으로, 에스테바오가 유럽에 건너가 적절한 환경을 갖추면 얼마나 뛰어난 선수가 될 수 있는지를 보여준다.
스탬퍼드 브리지가 과연 그런 환경인지는 논쟁의 여지가 있지만, 에스테바오는 지금까지 서런던에서 대체로 기대에 부응해 왔다. 그는 킬리안 음바페, 엘링 홀란과 함께 챔피언스리그 첫 선발 3경기에서 모두 득점한 세 번째 10대 선수가 됐다. 첼시 공격진의 주전 경쟁은 치열하지만, 대부분의 팬들은 더 경험 많은 동료들보다 에스테바오가 선발로 나서길 원한다.
올여름 전 세계는 브라질 대표팀 사령탑 카를로 안첼로티에게서 거의 확실히 핵심적인 역할을 부여받을 에스테바오를 더 본격적으로 만나게 될 것이다. 본국에서는 이 유망주가 언젠가 이전 세대의 네이마르처럼 대표팀의 상징이 되리라는 기대가 크며, 에스테바오는 그 부담을 충분히 감당할 수 있어 보인다.
당신은 라민 야말이 특별하다는 걸 처음 언제 깨달았나요?
2023년 4월, 15세의 나이로 바르셀로나에서 데뷔해 100년이 넘는 시간 동안 스페인 거함에서 출전한 최연소 선수가 됐을 때였나요? 아니면 몇 달 뒤 프리시즌 경기에서 토트넘을 난도질하며 결국 바르사의 1군 스쿼드에 정식 승격된 순간이었나요?
비야레알을 상대로 라리가 선발 두 번째 경기만에 맹활약하며 경기 최우수선수(Player of the Match)로 뽑혔을 때였나요? 아니면 2023년 9월 스페인 대표팀 데뷔전에서 환상적인 골을 터뜨리며, 그날 밤 라 로하 역사상 최연소 출전 선수이자 최연소 득점자가 동시에 됐을 때였나요? 한 달 뒤 챔피언스리그 경기에 선발로 나서며 대회 역사상 최연소 선발 출전 선수가 된 때는 어떤가요?
그 주 후반, 야말이 라리가 역사상 최연소 득점자가 됐을 때였나요? 아니면 4개월 뒤 그라나다를 상대로 존재감을 훔쳐버린 퍼포먼스 속에 스페인 1부 리그 최연소 한 경기 2골(브레이스) 득점자가 됐을 때였나요?
숙제까지 챙겨 유로 2024에 나타나 유럽 최고의 풀백들을 공포에 몰아넣었을 때였을까요? 아니면 준결승 프랑스전에서 균형을 깨는, 대회 최고의 골 중 하나를 꽂아 넣으며 대회 역사상 최연소 득점자가 된 뒤에서야였나요? 혹시 유로 우승 트로피를 들어 올리며, 그 시점 기준 메이저 국제대회 우승을 차지한 최연소 선수가 됐을 때였나요?
야말이 발롱도르 후보에 오른 역대 최연소 선수가 됐을 때 비로소 실감이 났나요? 그게 아니라면 2025년 3월 벤피카를 상대로 펼친 챔피언스리그 마스터클래스까지 기다려야 했나요? 아니면 바르사와 인테르의 서사적인 준결승에서 야말이 페데리코 디마르코를 산산조각 내는 걸 본 뒤에야 뒤늦게 열풍에 휩쓸린 쪽이었나요?
야말이 지역 라이벌 에스파뇰을 상대로 또 한 번의 결승골급 활약으로 2024-25시즌 라리가 우승을 확정지었을 때까지 기다렸든, 혹은 그해 말 발롱도르 투표에서 2위에 올랐을 때까지 걸렸든, 결국 모든 축구 팬은 ‘세계 최고의 선수가 어쩌면 카탈루냐 출신 18세일지도 모른다’는 사실에 익숙해졌다.
아기였을 때 리오넬 메시에게 목욕을 받던 아이가, 첫 월드컵에서 전 세계 팬들을 더 즐겁게 할 준비를 하는 지금, 야말의 시대가 도래했다. 어쩌면 이 게임이 본 적 없는 최고의 10대 축구선수, NXGN 2026 1위, 그리고 이제 3회 수상자: 라민 야말.