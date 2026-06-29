'WC 탈락' 韓 축구 희소식 날아들었다…이강인 아틀레티코 마드리드 이적 '오피셜' 임박! "금주 공식 발표 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 아픔을 겪은 대한민국 축구계에 희소식이 날아들었다. 이강인(25·파리 생제르맹)이 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입는다.

스페인 매체 '마르카'는 29일(이하 한국시간) "아틀레티코가 이번 주 연이어 영입을 발표할 예정이다. 구단 운영진은 일찌감치 다음 시즌을 이끌 선수단 구성을 준비해 왔다"며 "알레한드로 그리말도(바이어 04 레버쿠젠)와 이강인이 이번 주 아틀레티코의 새로운 선수로 발표될 것"이라고 보도했다.

매체는 "이강인은 스페인 무대에 이미 잘 알려진 선수다. 발렌시아 유소년 팀에서 성장해 1군 데뷔까지 이뤘고, 이후 RCD 마요르카에서 활약을 발판 삼아 파리 생제르맹(PSG)으로 이적했다. PSG에서는 두 차례 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL·2024/25, 2025/26) 우승을 차지했다. 이제는 아틀레티코라는 또 다른 스페인 명문에서 새로운 도전에 나선다"고 덧붙였다.

이어 "그리말도와 이강인 영입 발표는 2026 월드컵 일정에 맞춰질 전망이다. 한국 국가대표팀이 이미 탈락한 가운데 스페인은 오스트리아와 32강전을 앞두고 있다. 아틀레티코는 향후 며칠 안에 두 선수의 영입을 발표할 계획"이라고 전했다.

이강인의 아틀레티코 이적이 사실상 초읽기에 들어갔다. 유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자 역시 28일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이강인 영입을 위한 개인 조건 합의에 도달한 아틀레티코가 PSG와 협상을 이어가고 있다"고 밝혔다.

복수의 현지 매체에 따르면 아틀레티코는 올여름 한국 투어에 앞서 이강인 영입을 마무리하고 싶어 한다. 아틀레티코는 오는 8월 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 2026 쿠팡플레이 시리즈 2차전을 치른다. 이강인의 존재는 투어 흥행에 적잖은 영향을 미칠 수 있다.

이강인은 지난 2023년 여름 마요르카에서 PSG로 적을 옮긴 뒤 세 시즌을 보냈지만, 어느 한 시즌도 확실한 주전으로 뛰지 못했다. 리그 1에서는 꾸준히 경기에 나섰지만, 가장 비중이 큰 UCL에서는 루이스 엔리케 PSG 감독에게 철저히 외면받았다.

이는 이강인이 이적을 결심한 결정적인 계기가 됐다. 스페인 매체 '문도 데포르티보'는 최근 "이강인이 새로운 도전을 원하고 있다. 그는 엔리케 체제에서 확실한 주전으로 자리 잡지 못했다"며 "PSG와 이강인 모두 작별할 시기가 왔다고 판단하고 있다. 이강인은 더 중요한 역할을 원하고 있으며, 구단 역시 그와 계약이 2년 남아 있음에도 이적을 허용할 의향이 있다"고 설명했다.

마지막 변수는 이적료가 될 것으로 보인다. 아틀레티코가 2천 500만 유로(약 440억 원) 수준을 적정선으로 보고 있는 반면, PSG는 3천 500만 유로(약 616억 원)를 요구하고 있는 것으로 알려졌다. 일각에서는 3천만 유로(약 528억 원)에 옵션이 더해진 조건으로 합의에 이를 수 있다는 전망이 나온다.