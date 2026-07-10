W코리아컵 2라운드 대진 확정…내달 24·25일 이천서 개최

W코리아컵 2라운드(8강전) 대진이 확정됐다. 2라운드 4경기는 내달 24·25일 양일간 이천종합운동장에서 개최된다.

대한축구협회는 9일 천안 코리아 풋볼파크에서 2026 W코리아컵 2라운드 대진 추첨식을 진행했다. 2라운드에는 지난달 23, 24일 열린 1라운드에서 승리한 7개 팀(상무여자축구단, 서울시청, 세종 스포츠토토, 수원FC 위민, 인천 현대제철, 경북위덕대, 울산과학대)과 2025 WK리그 우승팀 자격으로 2라운드에 직행한 화천 KSPO 등 총 8개 팀이 나선다.

대진 추첨에서는 WK리그 팀과 대학팀의 맞대결이 성사됐다. 먼저 홍상현 감독이 이끄는 경북위덕대는 세종 스포츠토토를 만난다. 지난해 춘계한국여자축구연맹전과 전국여자축구선수권에서 모두 4강에 올랐던 경북위덕대가 세종 스포츠토토를 상대로 저력을 보여줄 수 있을지 관심이 모아진다.

진숙희 감독이 이끄는 울산과학대는 서울시청을 상대한다. 울산과학대는 지난해 전국여자축구선수권과 추계한국여자축구연맹전에서 모두 우승한 대학 강팀으로, 만만치 않은 상대인 서울시청과의 대결에서 후회 없이 모든 걸 쏟아내겠다는 각오다. 이 밖에 WK리그 디펜딩 챔피언 화천 KSPO는 현재 WK리그에서 1위를 달리고 있는 수원FC 위민을 만나고, 인천 현대제철은 상무여자축구단과 격돌한다.

W코리아컵은 한국 여자축구의 저변 확대를 위해 올해부터 축구협회가 신설한 대회다. 그동안 남자 축구에서는 프로와 아마추어를 통틀어 최고의 팀을 가리는 코리아컵이 존재했지만, 여자 축구에서는 각급 성인 클럽팀들이 모두 참가하는 통합 대회가 부재했다.

시범 운영으로 진행되는 2026 W코리아컵은 축구협회와 경기도축구협회가 공동 주최하고 경기도가 재정 후원한다. WK리그 8개 팀과 대학부 7개 팀 등 총 15개 팀이 참가해 단판 토너먼트 형식으로 우승팀을 가리는데, 향후에는 동호인 팀까지 참가시켜 규모를 확장하겠다는 계획이다. 1라운드부터 결승까지는 모두 경기도 이천시에서 열리며, 우승 상금은 3,000만 원이다.