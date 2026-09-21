"Two RED cards, two two!" 벨링엄, 주심 향해 폭발+무리뉴 독설 "이강인 퇴장당했어야"

[골닷컴] 김형중 기자 = 레알 마드리드가 분노했다. 이강인의 태클은 명백한 퇴장감이라고 주장했다.





20일 오후 11시 15분(한국시간) 스페인 마드리드에 위치한 리야드 에어 메트로폴리타노에서 아틀레티코 마드리드와 레알 마드리드의 치열한 더비가 열렸다. 결과는 홈 팀 아틀레티코 마드리드의 2-1 승리. 알레한드로 그리말도와 조너선 데이비드의 연속골을 앞세운 아틀레티코가 뤼디거가 한 골을 만회한 레알 마드리드를 제압했다. 이로써 아틀레티코는 2위로 뛰어올랐고 레알 마드리드는 레알 베티스에도 밀리며 4위로 떨어졌다.





이강인은 선발 출전해 89분 활약했다. 두 골에 모두 기점 역할을 하며 제 몫을 다했다. 첫 골이 터진 후반 8분 자기 진영에서 반대편의 다비드 한츠코에게 먼 거리 전환 패스를 했고 한츠코가 전방의 줄리아노 시메오네에게 전달한 것이 페널티 박스 안 파울로 이어졌다. 이 과정에서 딘 하이센이 퇴장 당했고 균형은 아틀레티코로 넘어왔다. 후반 14분에도 이강인이 시메오네에게 침투 패스를 한 것을 시작으로 데비이드의 득점이 나오면서 두 골 차로 벌어졌다.





옥의 티도 있었다. 전반 종료 직전 이강인은 중원에서 발베르데에게 태클을 시도했는데 스터드가 발목으로 향했다. 발베르데는 발목이 심하게 꺾였고 다행히도 부상으로 이어지진 않았다. 레알 마드리드 선수들은 주심에게 항의했고 현지 중계진은 그 순간을 다시 보며 위험한 상황이라고 말했다. 그러나 주심은 온 필드 리뷰를 진행하지 않았고 옐로 카드도 주어지지 않았다.





경기 후 레알 마드리드 구단은 공식 채널을 통해 발베르데의 상태를 전했다. 구단은 "검사 결과, 왼쪽 발목에 심각한 증상이 생겼다. 앞으로 몇 시간 동안 추가 검사를 받을 것"이라고 밝혔다.





위험한 장면은 전반 35분에도 나왔다. 크리스티안 로메로가 주드 벨링엄과 볼 경합 과정에서 로메로가 태클에 걸려 넘어지면서 벨링엄의 허벅지를 밟았다. 처음에 주심은 벨링엄에게 옐로 카드를 줬지만 온 필드 리뷰 끝에 취소하고 로메로에게 옐로 카드를 들어 보였다. 이러한 플레이는 후반전 양 팀 선수들의 신경전으로 이어졌다.





경기 후 벨링엄이 분노했다. 경기장을 빠져나가며 주심을 향해 "퇴장이 두 개야, 두 개라고!"라며 강하게 소리쳤다. 이강인과 로메로가 퇴장 당했어야 한다는 주장이다. 이날 벨링엄은 경기 내내 아틀레티코 선수들의 강한 견제를 받으며 고전했다. 내용도 좋지 않았고 결과도 패해 극도로 예민한 상태였다.





무리뉴 감독도 기자회견에서 사진 한 장을 들고 와 기자들에게 보여주며 "기자회견을 할 필요도 없을 것이다. 경기 내용은 바로 여기에 있다"라고 말했다. 이강인이 발베드데의 발목은 밟는 순간을 캡처한 사진이었다. 이어 "(둘 다 퇴장 당했다면) 9-11로 50분을 치렀을 것"이라며 이강인과 로메로가 퇴장 당하지 않은 것에 대한 불만을 강하게 표출했다. 독설가 다운 모습이었다.





레알 마드리드 현지 팬들도 분노하긴 마찬가지였다. 온라인 상에는 "당연히 퇴장 당했어야 하는데 계속 경기장에 남았다", "스터드가 그대로 찍었는데 심판은 무엇을 본 건가"라며 주심의 판정을 비난했다.





뜨거웠던 마드리드 더비는 이렇게 2-1 아틀레티코의 승리로 끝났다. 하지만 두 번의 장면은 계속해서 논란이 될 전망이다.