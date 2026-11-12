SON 포함 많은 스타들 모여도 역시 GOAT' 메시, 압도적 흥행 파워...MLS 역대 최다 관중 2, 3위 갈아치웠다

[골닷컴] 김형중 기자 = 리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 정규시즌에서도 압도적인 흥행 파워를 증명했다. 곧 마흔 살을 앞두고 있지만 기량과 인기 면에서 압도적이다.

MLS 사무국은 11일(이하 현지시간) 2026 정규시즌 관중 자료를 발표했다. 자료에 따르면 인터 마이애미가 올 시즌 MLS 최다 관중 경기 상위 10경기 중 8경기에 이름을 올렸다. 마이애미의 원정 두 경기는 리그 역대 단일 경기 관중 순위에서 2위와 3위를 차지했다

기록은 4월 18일 덴버 엠파워 필드 앳 마일 하이에서 열린 콜로라도 래피즈전에서 나왔다. 이 경기에는 7만 5824명이 입장해 MLS 역대 단독 경기 관중 2위에 올랐다. 이 경기에서 마이애미는 3-2로 이겼고, 메시는 2골을 넣고 1도움을 보탰다. 3위에 해당하는 기록은 개막전이었던 2월 21일 로스앤젤레스 메모리얼 콜리시엄의 LAFC전이었다. 손흥민이 뛰는 LAFC가 마이애미를 3-0으로 이긴 이 경기에는 7만 5673명이 들어차며 MLS 개막 주말 최다 관중 기록도 새로 썼다. 마이애미의 이 두 원정 경기보다 많은 관중이 방문한 경기는 2023년 7월 4일 로즈볼에서 열린 LA 갤럭시와 LAFC 더비(8만 2110명)뿐이다.

또 지난 3월 7일 D.C. 유나이티드전은 7만 2026명이 입장하며 역대 9위에 올랐다. 이로써 인터 마이애미는 단일 시즌에 7만 명이 훌쩍 넘는 관중 앞에서 세 번 경기한 최초의 MLS 구단이 됐다.

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메시가 원정을 떠나면 해당 경기의 홈 구단 기록도 바뀌었다. 최근 몇 시즌 동안 메시가 동행한 인터 마이애미의 원정은 시카고, 토론토, 워싱턴, 로스앤젤레스, 시애틀에서 홈 구단 단일 경기 관중 기록을 세우는 데 기여했다. 올해는 시카고 파이어, 콜로라도, D.C. 유나이티드, 인터 마이애미, LAFC, 토론토 등 6개 구단이 단일 경기 관중 구단 기록을 새로 썼다.

리그 전체 수치도 역대급이다. 2026 정규시즌 총 관중은 1125만 1962명으로 경기당 평균 2만 2063명을 기록했다. 2024, 2025, 2026시즌은 MLS 역대 정규시즌 관중 1~3위가 됐고, 3년 연속 1120만 명을 넘었다.

그라운드에서도 메시는 건재했다. 정규시즌 31경기에서 26골 17도움을 기록해 두 시즌 연속 득점왕에 올랐다. 두 시즌 연속 득점왕은 MLS 역사상 처음 있는 일이었다. 43개의 공격 포인트도 리그 최다다. 모든 대회로 범위를 넓혀보면 36경기 30골 18도움을 기록했다. 인터 마이애미는 승점 60점으로 동부 컨퍼런스 2위에 올랐다. 지난해 MLS컵 챔피언인 인터 마이애미는 21일 홈에서 7번 시드 콜럼버스 크루와 3전 2선승제 1라운드를 시작하며 타이틀 방어에 나선다.