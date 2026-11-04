'SON 왕따설&96 은퇴설' 대표팀 장악할 수 있나? 아시안컵 전격 연기로 더욱 좁아진 입지...모레노 감독 어쩌나

[골닷컴] 김형중 기자 = 아시아축구연맹(AFC)이 2027 AFC 아시안컵을 전격 연기했다. 개최지 사우디아라비아의 불안한 정세가 이유였다.

AFC는 3일 공식 채널을 통해 "아시안컵 관련 중요 업데이트"라며 "2027 아시안컵 대회 조직위원회와 사우디축구협회와 긴밀한 논의 끝에 AFC는 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 열리기로 예정된 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지 열기로 했다"라고 밝혔다. 이어 "대회 LOC는 중동 정세 불안에 따른 특수한 상황을 고려해 아시아 최고 권위의 국가대항전 일정을 재조정하는 안을 승인했다. 변경된 대회 일정은 국제축구연맹(FIFA)에 제출돼 최종 승인을 받을 예정"이라고 설명했다.

사우디의 불안한 정세가 큰 이유다. 최근 예멘의 친(親)이란 반군 후티가 사우디를 공습했다. 리야드의 킹 칼리드 국제공항을 포함해 6개 표적에 20여 차례 공습을 감행하면서 민간인 10여 명이 사망하고 300명 이상의 부상자가 발생했다. 이번 대회가 개최되는 8개 경기장 중 절반이 넘는 5곳이 리야드에 위치한 만큼 안전에 대한 우려가 커졌고, 자연스럽게 연기론에 무게가 실렸다.

셰이크 살만 빈 이브라힘 알칼리파 AFC 회장 역시 지난달 23일 일본 도쿄에서 열린 AFC 임시 총회에 참석해 "중동 정세에 따라 이번 대회를 1년 연기할 수 있다"고 언급했다. 대회 조직위원회는 조별예선 일정과 시간을 발표하면서 개최를 강행하려 했지만 뜻대로 되지 않았다. AFC는 내년 1월 개최 방침을 유지하며 상황을 지켜봤지만 후티 반군이 이슬람 성지 메카와 메디나를 제외한 사우디 전역을 군사 작전 대상으로 지정하면서 결국 연기 수순을 밟게 됐다.

이번 대회 연기 결정으로 각 국에 비상이 걸렸다. 특히 한국은 감독 교체 가능성이 커졌다. 현재 팀을 이끌고 있는 '임시 사령탑' 로베르트 모레노 감독의 계약이 11월 27일까지다. 아시안컵이 연기되지 않았다면, 11월 A매치 2경기에서 최악의 결과가 나오지 않는 한, 대회까진 지휘봉을 잡을 가능성이 높았다.

그러나 대회 자체가 내년 말로 연기되면서 입지가 불안해졌다. 어색한 상황 속에 11월 중동 원정 평가전을 하러 떠나게 됐다. 한달도 남지 않은 계약 기간과 작아진 연장 가능성 속에서 팀을 이끌어야 하는 상황이 되고 말았다.

대표팀에 큰 악재다. 주장 손흥민에 대한 '왕따설'과 1996년생 선수들의 '은퇴 소동'으로 가뜩이나 시끄러운 대표팀의 내부 상황에서 감독의 거취까지 불투명해졌고, 결국 선수단 장악은 쉽지 않아 보인다.

이미 모레노 감독에 대한 선수들의 신임을 크지 않아 보였다. 지난 9-10월 평가전 당시 김민재는 교체되어 나오면서 감독과 설전을 벌이기도 했고, 황인범은 경기 후 인터뷰에서 임시 감독 체제에서 기대할 수 있는 것은 없다는 취지의 발언을 했다. 계약 기간으로 대변되는 권력이 약한 리더가 내부 통제를 얼마나 할 수 있을지 우려되는 대목이다.

모레노 감독은 지난달 29일 11월 A매치에 나설 소집 명단에 손흥민과 김민재, 황인범, 황희찬을 모두 포함했다. 그는 현재 상황에서 큰 문제 없냐는 질문에 "손흥민, 김민재, 황인범, 황희찬이 모두 포함됐다는 의미는 현재 기준에서 그 선수들이 본인의 퍼포먼스 기반으로 대표팀의 소집 명단에 들 자격이 충분하고 대표팀을 위해 충분히 헌신할 수 있는 선수들이라는 판단하에 명단에 포함됐다. 그렇게 함으로써 궁극적인 목표인 국민들에게 행복감을 줄 수 있는 경기력을 보일 수 있다고 생각한다"라고 즉답을 피했다.

모두 발언에서는 "최근 몇 주 동안 제가 가장 많이 한 일은 대화였다. 선수들과 주장과 대한축구협회와 그리고 팀 관계자 모든 분과 소통했다. 저는 소통이 팀을 운영하는 데 있어 가장 중요한 요소라고 생각한다. 그리고 대표팀 외부를 향한 소통도 필요하다. 저희가 어떻게 일하고 팀이 어떻게 운영되고 있는지 팬분들 또한 이해하실 수 있어야 한다. 다만 제가 절대 넘지 않는 선은 비밀 유지와 팀에 대한 존중이다. 저희의 팀 운영 철학과 원칙에 대해서는 말씀드릴 수 있다. 하지만 그 대화에서 사적으로, 당사자 간의 신뢰 속에 오간 내용은 말씀드리지 않겠다. 선수들 또한 저와 함께라면 프라이버시가 보호받고 지켜진다는 점을 잘 알고 있다"라고 전하며 소통을 통해 대표팀의 갈등을 해결하고 있다고 밝혔다.

결국 11월 A매치 2경기 사우디아라비아와 카타르전이 상당히 중요해졌다. 모레노 감독의 철학이 통할지 확인할 수 있는 유일한 기회다.

내부 단속이 얼마나 될지 우려되긴 하지만 반전이 있을 수도 있다. 모레노 감독이 급격히 좁아진 입지에도 불구하고 엄청난 리더십을 발휘해 팀을 장악하고 자신의 축구를 밀어붙여 결과를 만들어낸다면, 오히려 두터운 신임과 함께 정식 감독으로 승격할 자격을 얻을 수도 있다.