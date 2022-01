'SON 영향 제대로' 경기장서 스파이더맨 복장 소년 팬 등장…"스파이더 손"

[골닷컴] 강동훈 기자 = 토트넘 홋스퍼의 핵심 손흥민(29)이 끼치는 영향력이 상당하다. 최근 득점 후 '거미줄' 셀러브레이션을 선보이면서 화제를 모은 가운데 한 소년 팬이 스파이더맨 복장을 하고 등장하면서 손흥민을 응원하는 모습이 포착됐다.

토트넘은 2일 오전 0시(한국시간) 영국 왓포드에 위치한 비커리지 로드에서 열린 왓포드FC와의 2021-22시즌 프리미어리그 21라운드 원정경기에서 1-0으로 승리했다. 이날 승리로 토트넘은 8경기 무패행진을 이어간 가운데 6위(승점 33)로 올라섰다.

경기에 앞서 토트넘은 이날 응원하러 온 원정 팬들의 모습을 영상으로 담아 공개했는데, 가장 인상적인 장면은 처음부터 등장했다. 관중석에서 어린 소년 팬이 스파이더맨 복장을 한 채 'SPIDER-SON' 문구가 적힌 걸개를 들고 있었다.

'SPIDER-SON' 문구 밑에는 'LET’S WIN AWAY FROM HOME. PLEASE CAN I HAVE YOUR SHIRT? COME ON YOU SPURS(원정에서 승리하자. 유니폼을 주실 수 있나요? 힘내자 스퍼스)'가 적혀 있었다. 양쪽에는 거미와 거미줄도 그려져 있었다.

이는 최근 손흥민이 득점 후 '거미줄' 셀러브레이션을 선보이면서 끼친 영향력이 고스란히 드러난 장면이었다. 손흥민은 영화 '스파이더맨' 주인공 톰 홀랜드(25·잉글랜드)와 약속을 지키기 위해 '거미줄' 셀러브레이션을 했는데, 팬들이 따라 하기 시작할 정도로 이슈를 몰고 오면서 파급력을 자랑했다.

그리고 이 과정에서 손흥민을 열렬히 응원하는 소년 팬이 아예 스파이더맨 복장을 하고 응원하러 온 것이다. 손흥민이 토트넘에 끼치는 영향력이 얼마나 지대한지를 알 수 있는 대목이다.

소년 팬을 비롯해 원정까지 먼 길을 온 팬들의 응원 덕이었을까. 토트넘은 고전 끝에 귀중한 승리를 챙기면서 런던으로 돌아갔다. 후반 추가시간 손흥민이 예리한 프리킥이 문전 앞으로 정확하게 연결됐고 이를 다빈손 산체스(25)이 머리로 방향만 돌려놓으면서 결승골을 뽑아내며 승리를 거머쥐었다. 손흥민은 리그 3호 도움을 올리면서 승리에 보탬이 됐다.