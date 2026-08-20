"Que chilero!" 그리즈만, '韓 축구 에이스' 이강인 향해 극찬 쏟아냈다…시메오네 감독은 "환상적인 골" 엄지 척

[골닷컴] 배웅기 기자 = 앙투안 그리즈만(35·올랜도 시티 SC)이 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 활약을 극찬했다.

아틀레티코는 20일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 치러진 말라가와 2026/27 라리가 1라운드 홈 경기에서 이강인과 알렉스 바에나의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

이날 대기 명단에 이름을 올린 이강인은 0-0으로 팽팽한 균형이 유지되던 후반 12분 카를로스 마르틴 대신 투입됐다. 이후 13분 만인 후반 25분 아크 부근에서 말라가 수비수 3명을 제친 뒤 왼발 중거리 슈팅으로 선제골이자 데뷔골을 터뜨렸다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 1골을 비롯해 패스 성공률 93%(13/14), 볼 터치 23회, 지상 경합 성공 4회, 슈팅 3회(유효 슈팅 1회), 태클 3회, 공격 지역 패스 2회, 기회 창출 1회 등을 기록했다. 경기 후에는 최우수 선수(MVP)로도 선정됐다.

이 같은 활약에 이강인의 등번호 7번 선배인 그리즈만도 감탄을 금치 못했다. 그리즈만은 경기 후 아틀레티코 사회관계망서비스(SNS)에 게시된 이강인의 영상에 '훌륭하다'는 의미의 "Que chilero!"라는 댓글을 작성했다.

지난달 말 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코에 합류한 이강인에게는 그리즈만의 후계자라는 수식어가 따라붙고 있다. 복수의 현지 매체에 따르면 아틀레티코의 마테우 알레마니 스포츠 디렉터와 디에고 시메오네(56) 감독은 영입 당시 이강인이 그리즈만의 공백을 메울 수 있을 것으로 판단했다.

부담이 클 법한 수식어지만, 기대에 부응하는 데는 13분이면 충분했다. 이강인은 경기 후 인터뷰에서 "첫 경기가 매우 중요하다는 점을 알고 있었다. 많은 선수가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 다녀온 만큼 훈련 시간이 부족했지만, 승리해 매우 기쁘다. 목표 달성을 위해 열심히 노력하겠다"고 소감을 전했다.

이어 "모두가 훌륭한 경기력을 보였다. 전반에 다른 동료가 보여 준 활약 덕에 승리할 수 있었다. 경기 감각이 아직 부족하지만, 노력하면서 팀으로나 개인적으로 발전해 나갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.

시메오네 역시 이강인을 칭찬했다. 시메오네는 "말라가가 잘 대비한 만큼 어려운 경기였지만, 두 차례의 환상적인 득점으로 승리할 수 있었다"며 "상대가 깊게 내려앉아 있었고, 최전방 공격수가 없었기 때문에 이강인에게 기회가 올 것으로 생각했다. 그런 상황에서는 개인 기량이 아니면 득점하기 어렵다. 앞으로도 이런 장면이 이어지길 바란다"고 이야기했다.