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[골닷컴] 김형중 기자 = 손흥민(34, 로스앤젤레스FC)와 정상빈(24, 세인트루이스 시티 SC)의 코리안 더비에서 정상빈이 판정승을 거뒀다.

LAFC는 24일 오전 10시 15분(한국시간) 미국 세인트루이스에 위치한 에너자이저파크에서 열린 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프 1라운드 1차전 세인트루이스와 원정 경기에서 2-3으로 패했다. 양 팀의 2차전은 29일 LA에서 열린다.

손흥민은 2선 중앙 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 세인트루이스의 정상빈(24)도 오른쪽 공격수로 선발 출전해 75분을 뛰며 코리안더비가 펼쳐졌다.

LAFC는 손흥민을 비롯해 위고 요리스, 에디 세구라, 라이언 포르테우스, 예브헨 체베르코, 세르히 팔렌시아, 마르코 델가도, 마티외 슈아니에르, 데니스 부앙가, 레오 발타, 아르민도 지프가 선발 출격했다. 세인트루이스는 정상빈과 나바로, 마탄, 토틀란, 에델만, 더킨, 발렘, 폴바라, 바움가르틀, 맥노튼, 뷔어키가 먼저 나왔다.

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전반 12분 LAFC의 발타가 왼발로 포문을 열었다. 뷔어키 골키퍼가 막아냈다. 세인트루이스는 나바로가 오른발로 응수했다. 전반 13분에는 세인트루이스 나바로가 결정적인 찬스를 맞이했다. 페널티박스 안에서 수비수를 제치고 골키퍼와 맞섰지만 오른발 슈팅이 골대를 살짝 빗나갔다.

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손흥민도 적극적으로 공격에 참여했다 전반 21분 오른발 슈팅을 때렸지만 골대를 벗어났다. 정상빈은 오른쪽을 지속적으로 돌파했다. 전반 29분과 30분 깊숙한 위치까지 치고 들어간 뒤 크로스를 시도해 두 차례 코너킥을 얻어냈다.

전반 34분 홈 팀 세인트루이스가 선제골을 뽑아냈다. 오른쪽으로 빠져들어간 나바로의 크로스를 중앙으로 쇄도하던 에델만이 오른발로 마무리했다. 나바로에게 침투 패스를 연결한 정상빈도 어시스트를 기록했다. LAFC는 4경기 연속 전반전 실점을 내주는 안 좋은 흐름을 이어갔다.

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전반을 1-0으로 앞선 세인트루이스는 후반에도 계속 공격적으로 나섰다. 후반 5분 정상빈의 추가골이 터졌다. 코너킥 상황에서 중앙으로 공격이 전개됐고 정상빈이 아크 정면에서 빠르게 오른발 슈팅으로 시도해 골대 구석으로 꽂아 넣었다. 정규시즌 25경기 4골에 그쳤던 정상빈이 중요한 플레이오프 경기에서 귀중한 득점을 터트린 순간이었다.

LAFC도 힘을 냈다. 후반 17분 포르테우스의 크로스를 공격에 가담한 팔렌시아가 머리로 받아 넣었다. 스코어가 2-1이 되며 경기가 치열해졌다.

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1골 1도움 최고의 활약을 펼친 정상빈이 후반 30분 교체됐다. 손흥민은 계속해서 그라운드에 남아 경기를 뛰었다.

후반 32분 정상빈과 교체되어 들어간 사이먼 베처가 그림같은 중거리포로 점수 차를 벌렸다. LAFC가 무리한 빌드업으로 위험지역에서 볼을 빼앗겼고 베처가 그대로 몸을 돌려 다이렉트로 때린 슈팅이 골망을 흔들었다. 교체 투입 후 첫 터치가 그대로 득점이 되는 진풍경이 연출됐다.

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남은 시간 LAFC는 한 골이라도 만회하고자 공격에 무게를 두었다. 후반 36분 LAFC 이고르 제주스가 페널티 박스 안에서 수비 3명 사이를 돌파할 때 볼이 더킨의 팔에 맞았다. 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 부앙가가 오른쪽으로 침착하게 차 넣으며 스코어 3-2를 만들었다.

후반 추가시간이 11분 주어졌다. LAFC가 아크 왼쪽 부근에서 프리킥을 얻어냈다. 손흥민이 키커로 나섰지만 골대 위로 살짝 넘어갔다. 추가시간 6분에는 왼쪽에서 올라온 크로스를 바스케스가 문전에서 발을 갖다 댔지만 골대를 벗어났다. 결국 경기는 3-2 홈 팀 세인트루이스의 승리로 막을 내렸다.