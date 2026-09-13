MLS 12호 도움 올렸지만 웃지 못한 손흥민…LAFC, 최하위 캔자스시티에 1대 3 충격패

손흥민(34·LAFC)이 12호 도움을 작성했으나 팀의 패배로 환하게 웃진 못했다.

손흥민은 13일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티의 칠드런스 머시파크에서 열린 스포팅 캔자스시티와 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 26라운드 원정경기에서 선발 출전해 풀타임을 소화하는 동안 도움 하나를 기록했다.

이날 최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 드니 부앙가, 아르민도 지프와 함께 공격 삼각편대를 꾸렸다. 그는 팀이 0대 2로 끌려가던 후반 2분 페널이 아크서클로 치고 들어가면서 수비를 잇달아 따돌린 후 페널티 박스 안 왼쪽 측면에 있던 제이콥 샤펠버그에게 패스를 내줬다.

이후 샤펠버그가 문전 앞으로 낮고 빠른 땅볼 크로스를 올렸고, 뒤에서 달려들어오던 부앙가가 오른발로 마무리해 골망을 흔들었다. 손흥민은 MLS 규정상 득점으로 이어지는 연속적인 공격 과정에서 의미 있는 두 번째 패스를 도움으로 인정하는 세컨더리 어시스트로 기록됐다.

이로써 손흥민은 리오넬 메시(13도움)에 이어 MLS 최다 도움 순위 2위를 유지했다. 손흥민은 MLS 24경기에 출전해 5골·12도움을 기록 중이다. 팀 내에서 부앙가에 이어 최다 공격포인트 2위에 올라 있다.

한편, LAFC는 이날 전반 13분과 31분 안드레 루이스와 테일러 칼헤이라에게 연속 실점하며 끌려가다가 후반 2분 부앙가의 만회골로 추격의 발판을 마련했다. 그러나 후반 24분 제이콥 바틀렛에게 한 골을 더 얻어맞으며 1대 3으로 패했다.

승점 40(11승7무8패)에 묶인 LAFC는 순위가 서부 콘퍼런스 6위로 한 계단 떨어졌다. 반면 7경기 연속 무승(1무6패) 부진에 빠져 있던 스포팅 캔자스시티는 승점 18(5승3무16패)을 쌓았다. 다만 순위는 여전히 서부 콘퍼런스 최하위(15위)다.