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[골닷컴] 김형중 기자 = 로스앤젤레스FC(LAFC)의 손흥민(34)이 폭발했다. 최근 부진이 미국 내에서 도마에 오르자 보란듯이 살아나며 건재를 과시했다.

LAFC는 29일 오전 10시 30분(이하 한국시간) 미국 로스앤젤레스에 위치한 BMO스타디움에서 열린 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프 1라운드 2차전 세인트루이스SC와 홈 경기에서 4-1로 대승을 거뒀다. 손흥민은 전반에만 멀티골을 폭발하며 날아 올랐고, 공격 파트너 드니 부앙가도 한 골을 추가하며 승리의 주역이 되었다. 선발 출전한 세인트루이스의 정상빈은 전반만 소화한 뒤 교체됐다.

세인트루이스에서 열린 1차전에서 3-2로 패한 LAFC는 2차전에 사활을 걸었다. 하지만 최근 부진한 손흥민의 경기력이 도마에 올랐다. MLS는 손흥민의 부진을 꼬집었고, LAFC 구단도 손흥민의 활약이 다음 라운드 진출의 핵심 요소로 손꼽으며 부활을 기대했다.

손흥민이 응답했다. 전반 3분 만에 페널티킥을 얻어낸 LAFC는 부앙가가 키커로 나섰지만 골키퍼 선방에 막혔다. 초반부터 기세가 꺾일 수도 있는 상황이었지만 손흥민이 해결사로 나섰다. 전반 7분 중원에서 볼을 빼앗은 손흥민은 그대로 문전으로 돌진한 뒤 왼쪽으로 연결했다. 페널티박스 안에서 볼을 잡은 부앙가가 다시 중앙으로 내줬고 손흥민이 왼발로 때려 골망을 흔들었다.

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LAFC는 만족하지 않았다. 계속해서 공격 작업을 펼쳤다. 전반 20분 후방에서 길게 뿌린 침투 패스가 쇄도하는 부앙가에게 연결됐다. 부앙가는 골키퍼와 맞선 상황에서 침착하게 오른발로 꽂아 넣었다. 자신의 페널티킥 실축을 만회하는 순간이었다.

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승리가 필요한 LAFC는 세인트루이스를 몰아붙였다. 전반 22분 손흥민이 상대 수비의 패스를 가로채 골키퍼와 맞섰다. 좌측의 부앙가에게 내줄 수도 있었지만 자신있게 왼발로 구석으로 밀어넣었다. 스코어를 3-0으로 크게 벌렸다.

전반을 넉넉히 앞선 채 마친 LAFC는 후반전 손흥민을 벤치로 불러 들이며 체력 안배를 했다. 69분을 뛰며 2골을 폭발한 손흥민은 최고의 활약 뒤 기립박수를 받으며 경기장을 빠져나갔다.

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세인트루이스가 후반 35분 만회골을 터트렸다. 다운스가 오른쪽 크로스를 잡아 밀어넣었다. 자칫 분위기가 세인트루이스 쪽으로 넘어갈 수 있었지만 LAFC가 또 한 골을 터트리며 달아났다. 레오 발타가 치고 들어간 뒤 오른발로 때린 중거리 슈팅이 골대 맞고 들어갔다. 점수 차가 다시 3골로 벌어졌다.

추가시간이 4분 주어졌다. LAFC는 세인트루이스의 공격을 잘 막아냈다. 결국 경기는 4-1 LAFC 승리로 막을 내렸다. 양 팀은 12월 3일 오전 10시 세인트루이스에서 마지막 3차전을 치른다.