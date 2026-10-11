LAFC, 또또 못 이겼다…10명 뛴 밴쿠버에 졸전 끝 1-1 무승부→손흥민 공격형 미드필더 기용 '실패'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 사비 타마리트 임시 감독이 첫선을 보인 로스앤젤레스(LA) FC가 4경기 연속 무승(2무 2패) 수렁에 빠졌다.

LAFC는 11일(이하 한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 29라운드 홈 경기에서 1-1로 비겼다.

이날 무승부로 무승 행진을 4경기로 늘린 LAFC는 6위(11승 9무 9패·승점 42)에 머물렀고, 밴쿠버는 승점 51(28경기 15승 6무 7패)을 쌓으며 선두 굳히기에 돌입했다.

손흥민은 공격형 미드필더로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 전반 6분 절묘한 패스로 트리스탄 블랙먼의 퇴장을 유도하는 등 몇 차례 번뜩이는 모습을 보였지만, 최전방 공격수로 기용됐을 때와 달리 크게 위협적인 장면을 만들어 내지는 못했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 패스 성공률 82%(23/28), 볼 터치 44회, 기회 창출 2회, 슈팅 2회(유효 슈팅 2회), 걷어내기 2회, 볼 회수 2회, 지상 경합 성공률 0%(0/5), 드리블 성공률 0%(0/4) 등을 기록했다. 평점은 6.9였다.

LAFC는 최근 분위기 반전을 위해 마크 도스 산토스 감독을 경질하고 사비 타마리트 코치에게 임시 사령탑 중책을 맡겼다. 도스 산토스는 올 시즌 개막 후 11경기 무패 행진(9승 2무)을 달리며 순조로운 출발을 했지만 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 전후로 부진을 면치 못했고, 결국 지난달 28일 경질됐다.

이후 LAFC는 이번 시즌 MLS 서부 콘퍼런스 잔여 6경기와 아우디 MLS컵(플레이오프)을 타마리트 체제로 운영하기로 결정했다. 올 초 LAFC 코치로 부임한 타마리트는 과거 발렌시아, 데포르티보 알라베스, 사우샘프턴, 카디스, CA 라누스 등에서 경험을 쌓았다. 사령탑을 맡는 것은 이번이 처음이다.

스페인 출신 타마리트는 유럽축구연맹(UEFA)과 남미축구연맹(CONMEBOL) 프로 라이선스 소유자로 포르투 대학교에서 고성능(High-Performance) 축구 석사 과정을 마쳤고, 해당 분야 전문 서적 여러 권을 집필한 특이한 이력을 지니고 있다.

타마리트 부임 당시 존 토링턴 LAFC 단장은 "타마리트는 최고 수준의 무대에서 풍부한 경험을 쌓았을 뿐 아니라 현시점 팀에 무엇이 필요한지 명확히 이해하고 있다"며 "우리는 타마리트가 팀의 잠재력을 최대한 끌어낼 것으로 기대한다. 구단의 기준과 야망은 변함이 없고 올 시즌을 높은 위치에서 마무리하기 위해 모든 것을 쏟아부을 것"이라고 말한 바 있다.