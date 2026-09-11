‘LA 올림픽 본선 정조준’ 한국축구, 오는 10월 호주 원정 친선 2연전 개최

2028 LA 올림픽 출전을 목표로 하는 한국축구가 내달 호주와 두 차례 원정 친선경기를 치른다.

이번 친선 2연전은 다음달 한국시간으로 3일과 6일에 각각 열린다. 이에 앞서 오는 21일 소집되어 천안 코리아풋볼파크에서 훈련한 뒤 28일 호주로 출국할 예정이다. 소집명단은 추후 발표된다. 두 경기는 모두 호주 고스포드의 폴리텍스타디움에서 치러진다. 3일 1차전은 오후 2시 킥오프한다. 2차전은 낮 12시 킥오프이며 비공개로 치러진다.

한국은 지난 5월 공개채용을 통해 김은중 감독이 선임된 이후, 6월 천안 코리아풋볼파크에서 첫 소집훈련을 진행했다. 이어 지난달엔 대학생 선수 중심의 국내 소집훈련을 통해 선수 풀을 확장하고 팀의 기본 플레이 스타일을 전파하는 데 주력해 왔다.

김은중 감독은 부임한 이후 그동안 강민우(카탈레 도야마), 고종현, 김결, 이건희(이상 수원 삼성), 백가온(부산 아이파크), 백인우(울산 HD), 성신(부천FC), 정마호(김천 상무), 진태호(용인 FC), 함선우(화성FC) 등을 발탁했었다.

이번 호주 원정은 김은중 감독 부임 후 치르는 첫 해외 원정 일정이다. 향후에도 국제축구연맹(FIFA)이 지정한 공식 A매치 기간을 활용한 소집훈련과 국제경기를 통해 올림픽 아시아 예선을 대비할 예정이다.

한편, 2028 LA 올림픽부터 남자축구 종목 본선 진출국이 기존 16개국에서 12개국으로 축소됐다. 이에 따라 아시아에 배정된 본선행 티켓도 3.5장에서 2장으로 크게 줄어들어 경쟁이 더 치열해졌다. 예선은 아시아축구연맹(AFC)이 주관하는 23세 이하(U-23) 아시안컵을 통해 치러질 예정이다.

현재 AFC, FIFA, 그리고 국제올림픽위원회(IOC) 등 관계 기관들은 U-23 아시안컵 개최 시기를 긴밀히 조율 중이다. 기존에는 올림픽이 열리는 해에 열렸으나 조율 결과에 따라 개최 시기가 1년 이상 앞당겨져 준비 기간이 더욱 짧아질 가능성도 존재한다.