K-컬처 인기 속 K리그 알린다…프로축구연맹, ‘LA 한인축제’ 참가

한국프로축구연맹이 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열리는 ‘제53회 LA한인축제’에 참가해 K리그를 알린다.

지난달 일본 도쿄에서 2년 연속 ‘K리그 데이’ 뷰잉파티를 개최한 프로축구연맹은 이번에는 ‘LA한인축제’에 홍보 부스를 마련해 현지 방문객들에게 K리그를 소개할 예정이다. ‘LA한인축제’는 한국의 음식과 음악 등 다양한 문화를 소개하는 대표적인 한인 문화축제로, 지난해 약 40만 명이 방문했다. 올해 축제는 10월 1일부터 4일까지 열리며, 290여 개의 부스가 운영된다.

K리그 홍보 부스에서는 K리그 구단ㆍ연고지 소개, K리그 퀴즈, 경품 추첨, 어린이 대상 이벤트 등 다양한 참여형 프로그램을 운영한다. 이 밖에도 방문객들을 위한 기념품도 풍성하게 준비되어 있다.

또한 K리그 공식 해외 소셜미디어(SNS) 채널과 글로벌 OTT 플랫폼 ‘K리그 TV’를 소개해 현지 방문객들이 행사 이후에도 K리그 소식을 접하고 경기를 시청할 수 있도록 안내할 계획이다. 이와 함께 현지 콘텐츠 제작과 미디어 홍보를 통해 온라인에서도 K리그를 알릴 예정이다.

프로축구연맹은 이번 LA한인축제를 계기로 북미 지역에서 K리그를 알리는 한편, 현지 스포츠·문화 기관 및 관계자들과의 교류를 확대해 해외에서 K리그를 접할 수 있는 기회를 넓혀갈 계획이다.