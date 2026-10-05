K리그2 30라운드 전남-대구 맞대결, 광양축구전용구장 아닌 순천팔마종합운동장서 진행

한국프로축구연맹이 오는 24일 오후 2시 예정된 K리그2 30라운드 전남 드래곤즈와 대구FC의 경기 장소를 기존 광양축구전용구장에서 순천팔마종합운동장으로 변경한다고 밝혔다.
이번 경기 장소 변경은 전남이 연고지 내 다양한 지역에서 홈경기를 개최하며 지역과의 접점을 넓히고 축구 저변 확대에 나서기 위해 추진됐다. 전남은 대구의 동의를 얻어 프로축구연맹에 경기장 변경을 요청했으며, 프로축구연맹은 이를 승인했다.
한국프로축구연맹이 오는 24일 오후 2시 예정된 K리그2 30라운드 전남 드래곤즈와 대구FC의 경기 장소를 기존 광양축구전용구장에서 순천팔마종합운동장으로 변경한다고 밝혔다.
이번 경기 장소 변경은 전남이 연고지 내 다양한 지역에서 홈경기를 개최하며 지역과의 접점을 넓히고 축구 저변 확대에 나서기 위해 추진됐다. 전남은 대구의 동의를 얻어 프로축구연맹에 경기장 변경을 요청했으며, 프로축구연맹은 이를 승인했다.
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