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강동훈

K리그2 30라운드 전남-대구 맞대결, 광양축구전용구장 아닌 순천팔마종합운동장서 진행

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한국프로축구연맹이 오는 24일 오후 2시 예정된 K리그2 30라운드 전남 드래곤즈와 대구FC의 경기 장소를 기존 광양축구전용구장에서 순천팔마종합운동장으로 변경한다고 밝혔다.

이번 경기 장소 변경은 전남이 연고지 내 다양한 지역에서 홈경기를 개최하며 지역과의 접점을 넓히고 축구 저변 확대에 나서기 위해 추진됐다. 전남은 대구의 동의를 얻어 프로축구연맹에 경기장 변경을 요청했으며, 프로축구연맹은 이를 승인했다.

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