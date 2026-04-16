K리그, 표준 유소년 육성 체계 'Made In K League' 도입…체계적 육성 환경 구축한다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 한국프로축구연맹이 K리그 유소년의 경쟁력을 높이고 체계적인 육성 환경을 구축하기 위해 표준 유소년 육성 체계 'Made In K League(메이드 인 K리그·MIKL)'를 도입한다.

K리그는 2008년부터 구단 산하 연령별 클럽 운영을 의무화하는 유소년 시스템을 도입한 후 외형적인 성장과 함께 다수의 프로를 배출해 왔다. 그러나 성적 중심 운영, 주입식 훈련, 학제 기반 운영 방식 등으로 인해 개선의 필요성이 제기돼 왔다.

연맹은 이에 대응하고자 지난해 K리그 유소년 전문가로 구성된 태스크 포스(TF)를 꾸리고 스페인 교육 방법론 전문 기관 '스마트풋볼(Smartfootball)'과 협업에 나섰다. 이후 약 1년 동안 스페인 구단의 유소년 시스템을 벤치마킹하며 세계적인 기준을 바탕으로 K리그 환경에 맞는 육성 체계 MIKL을 마련했다.

MIKL은 크게 두 가지 축으로 운영된다. 첫 번째는 '선진 훈련 방법론 체계'다. 기존의 반복과 지시 중심 훈련에서 벗어나 인지 학습 이론을 기반으로 선수 스스로 상황을 인식하고 판단하는 능력을 키우는 데 초점을 맞췄다. 경기 상황에 유연하게 대응하고 효과적인 수행 능력을 발휘할 수 있는 실전형 선수 육성을 목표한다.

두 번째는 '아카데미 디렉팅 체계'다. 이는 앞선 선진 훈련 방법론 체계를 뒷받침하는 것으로 지도자 개인의 경험에 의존하던 방식에서 벗어나 유스 디렉터와 훈련 방법론 총괄을 중심으로 코칭, 피지컬, 의무, 분석, 스카우팅 등 각 분야가 유기적으로 협업하는 시스템을 구축한다.

연맹은 올해를 MIKL 도입을 위한 준비 단계로 삼고 지도자, 디렉터 등 유소년 관계자를 대상으로 연중 3회의 대면 교육과 상시 비대면 피드백 프로그램을 운영할 계획이다. 이와 관련해 2~3월 경기도 용인과 경남 창녕에서 K리그 유소년 지도자 및 관계자 약 160명을 대상으로 1차 교육을 진행했다.

연맹은 MIKL의 안정적인 정착을 위해 ▲스포츠 디렉팅, ▲훈련 방법, ▲시설 및 인프라, ▲대회 시스템 및 제도 등 4개 분야별 실무 TF를 운영해 중장기 정책을 수립하고 내년부터 전 구단이 단계적으로 적용할 수 있도록 할 예정이다.