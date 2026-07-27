‘K리그 통산 100경기 출장 금자탑’ 충남아산 박성우 “앞으로 더 많은 경기 출전해 팀에 힘 되겠다”

프로축구 충남아산FC 수비수 박성우가 K리그 통산 100경기 출장이라는 의미 있는 이정표를 세웠다.

박성우는 지난 25일 화성종합경기타운 주경기장에서 열린 K리그2 19라운드 화성FC와 원정경기에서 K리그 통산 100경기 출장 기록을 달성했다. 지난 2018년 서울 이랜드FC에서 K리그 무대 데뷔한 후 8년 만이었다. 박성우의 K리그 통산 100경기 출장 기념식은 내달 7일 이순신종합운동장에서 열리는 안산 그리너스와 K리그2 20라운드 홈경기에서 진행될 예정이다.

박성우는 왕성한 활동량과 좌우 측면을 모두 소화할 수 있는 멀티 플레이어로서 팀 내 알토란 같은 역할로 활약하고 있다. 상황에 따라 좌우 측면을 오가며 수비 조직에 안정감을 더하는 것은 물론이고, 적극적인 공격 가담과 헌신적인 움직임을 통해 측면 수비수로서 입지를 굳혔다.

K리그 통산 100경기 고지를 밟은 박성우는 “처음 데뷔했을 때는 K리그 통산 100경기 출전이라는 기록이 멀게만 느껴졌는데 한 경기씩 최선을 다하다 보니 뜻깊은 순간을 맞이하게 됐다”며 “지금까지 함께해주신 지도자분들과 동료들, 항상 응원해주시는 팬분들께 진심으로 감사드린다. 여기서 만족하지 않고 앞으로 더 많은 경기에 출전해 팀에 힘이 되는 선수가 되겠다”고 소감을 전했다.