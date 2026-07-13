‘K리그 아카데미’ 2026년 제1차 회계, HR 과정 개최

한국프로축구연맹이 27일과 28일 이틀간 서울 중구에 위치한 서울스퀘어에서 2026년 제1차 ‘K리그 아카데미’ 회계 과정과 HR 과정을 진행했다.

이번 과정에는 프로축구연맹과 K리그 29개 구단 회계·인사 담당자 100여 명이 참석했다. 첫날 열린 회계 과정은 개정 세법, 재정건전화 제도, AI 기반 재무 프로세스 등 구단 재무 운영의 투명성과 실무 역량 강화를 위한 교육으로 구성됐다.

첫 번째 강의에서는 세무회계법인 여솔 방준영 세무사가 ‘K리그 구단 담당자들을 위한 세무 실무 완전 가이드’를 주제로 강연했다. 방준영 세무사는 선수 이적과 임대, 외국인선수 과세, 국내선수의 해외이적 등과 관련된 세무 이슈들에 관한 특강을 진행했다.

이어 프로축구연맹 경영지원본부에서 현안을 공유하는 세션이 진행됐다. 클럽라이선싱팀이 ‘재정건전화 제도 하반기 업무 현안 공유’ 및 ‘파이낸셜 매니저 시연’을 진행했고, 법무팀에서 ‘안전한 회계 운영’을 주제로 배임·횡령 방지 등 실무 유의사항을 설명했다. 마지막으로 경영지원팀이 ‘선수 연금 납입 방식 변경 사항’을 안내했다.

세 번째 강의에서는 한국 딜로이트 그룹 박형곤 파트너가 ‘스포츠 산업과 재무 패러다임의 변화’를 주제로 스포츠 산업 환경 변화에 따른 재무 전략 방향성을 소개했다. 마지막으로 재무관리 서비스형 소프트웨어(SaaS) '클로브AI’를 개발한 클로브팀에서 ‘AI 활용 재무 프로세스 간편화’를 주제로 AI 기반 회계 처리의 필요성 및 실무 활용 방안을 전달했다.

이튿날 열린 HR 과정은 개정 노동법, 조직 시스템 혁신, 보상체계 설계 등 효율적인 인적관리와 구성원 만족도 향상을 위한 실무 중심의 교육으로 구성됐다. 첫 강의에서는 노무법인 예담의 정호영 노무사가 ‘2026 개정 노동법’, ‘최신 노동정책(경영성과급 및 포괄임금제)’, ‘유연근로시간제 핵심’에 대한 내용을 다뤘다.

두 번째 강의는 전북 현대 경영기획팀 임소라 팀장이 ‘더 단단한 구단을 만드는 보이지 않는 힘’을 주제로, 지원 중심에서 전략 중심으로 변화하는 조직 운영 혁신 사례를 공유했다. 세 번째 강의에서는 K리그 공식 HR 파트너 플렉스(flex)의 백한울안 파트너가 ‘HR 서포트’와 ‘2026년 리더십 진단 프로젝트 안내’를 주제로 조직 내 리더십 관리 및 HR 운영 방향성을 설명했고, 마지막으로 J&(제이앤)컴퍼니 김재순 대표가 ‘보상체계 설계의 기본 요소’를 주제로 강연을 펼치며 이번 교육 과정을 마무리했다.

프로축구연맹은 2013년부터 K리그 구성원 역량 강화를 위한 ‘K리그 아카데미’를 꾸준히 운영하고 있다. 이번 회계, HR 과정을 비롯해 연맹은 앞으로도 구단 실무에 필요한 최신 트렌드와 사례 중심 교육을 통해 K리그 구성원들의 전문성 향상을 지원할 계획이다.