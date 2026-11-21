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[골닷컴] 반진혁 기자 = 마우리시오 타리코가 전북현대에서의 추억을 회상했다.

토트넘 홋스퍼는 최근 공식 채널을 통해 타리코 코치와 진행한 인터뷰 내용을 공개했다.

타리코는 토트넘 선수 출신인데 당시 추억과 최근 근황에 대해 이야기를 꺼내는 시간을 가졌다.

토트넘에서 뛰던 시절 가장 친한 친구는 누구였냐는 질문에는 거스 포옛이라고 언급했다.

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타리코는 “당연히 포옛과 친했다. 정말 잘 맞았다. 남미 출신이라 문화적인 공통점이 많아서 더 친해졌던 것 같다. 평생 친구가 됐다. 토트넘은 좋은 친구들이 많았다. 슈테펜 프로인트, 크리스티안 지게와도 친했다”고 말했다.

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타리코는 토트넘에서 인연을 맺은 포옛과 은퇴 후 지도자의 길도 같이 걸었다. 브라이튼 알비온, 선덜랜드, 그리스 대표팀 등에서 동고동락을 함께했다.

특히, K리그 경험도 있는데 2025시즌 전북현대에서 포옛 감독을 보좌했고 K리그1, 코리아컵 우승이라는 더블을 달성하기도 했다.

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타리코는 “포옛과 함께한 여정은 전반적으로 성공적이었다. 여러 팀에서 함께하면서 항상 좋은 관계를 유지했다. 우리는 선수들이 자유롭게 기량을 펼칠 수 있기를 바랐고, 선수 시절 우리가 원했던 환경을 선수들에게 제공하고 싶었다”고 추억을 꺼냈다.

이어 “우리는 정말 다양하고 놀라운 경험을 했습니다. 당연히 우승은 중요했고 프리미어리그 강등을 피하기도 했다. 최근에는 전북에서 K리그1, 코리아컵을 통해 더블을 달성했다”고 회상했다.

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타리코는 전북에서 K리그1, 코리아컵 우승이라는 더블을 달성했지만, 동행은 오래가지 못했다. 여러 가지 이유가 있었겠지만, 그중 인종차별 프레임도 있었다.

타리코는 작년 11월 전북 코치 시절 전주월드컵경기장에서 치러진 대전하나시티즌과의 하나은행 K리그1 2025 36라운드 경기에서 후반 추가 시간 주심을 향해 핸드볼 파울을 주장했다.

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주심은 비디오 판독 이후 대전의 핸드볼 파울과 함께 전북의 페널티킥을 선언했다. 당시 타리코는 주심을 향해 손가락으로 눈을 가리키는 행동을 보였다.

전북 측은 "좀 더 정확하게 판정해야 하는 거 아니냐는 의미로 어필하는 장면이었다. 인종차별은 절대 아니다"고 강경한 입장을 보였다.

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하지만, 한국프로축구심판협의회는 동양인의 작은 눈을 비하하는 대표적인 인종차별 행위로 여겨지는 눈을 찢는 행동이라고 비판했다.

입장문까지 발표했는데 "타리코 코치가 심판을 향해 인종차별 행위 및 비하 발언을 한 사건이 발생했다. 심판 개인에 대한 모욕을 넘어, 축구계 전체의 윤리 및 인권 존중 원칙을 심각하게 훼손하는 중대한 사안이다"고 주장했다.

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모두가 아니라고 하는데 유독 심판 집단에서는 인종차별이라고 목소리를 냈다.

한국프로축구연맹도 심판의 편을 들어줬는데 상벌위원회를 열어 타리코에 대해 출장정지 5경기와 제재금 2,000만원 징계를 결정했다.

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결국, 타노스는 "수많은 나라에서 많은 사람들과 일하며 그들의 문화, 인종과 관련해 어떠한 문제도 없이 함께 어울리며 살아왔고 이를 축복으로 여겨왔다. 국적과 인종을 떠나 축구인으로서 안전하고 존중과 평화, 법 앞의 평등이 있는 곳에서 계속되어야 하기에 슬픈 마음을 안고 떠나기로 결정했다"며 전북과의 결별을 발표한 바 있다.

사진=대한축구협회