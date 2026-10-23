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연맹기한국프로축구연맹
강동훈

‘K리그·산리오캐릭터즈’ 여의도 서울크루즈 팝업스토어 성료

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한국프로축구연맹과 산리오코리아가 함께한 ‘K리그·산리오캐릭터즈 팝업스토어’가 여의도 서울크루즈에서의 운영을 끝으로 마무리됐다.

올해 7월 더현대 서울에서 시작한 이번 팝업스토어는 타임빌라스 수원, 서울역 등 다양한 장소에서 운영되며 K리그와 산리오캐릭터즈의 협업을 선보였다. 지난 9월 18일부터 27일까지 열린 여의도 팝업스토어에서는 협업 상품 판매와 함께 K리그 뷰잉파티와 공개 토크쇼 등 팬 참여 프로그램을 진행했다.

특히 K리그 경기를 함께 관람하는 뷰잉파티는 팬들의 높은 관심을 모았다. K리그1 30라운드 포항과 서울의 경기에는 전 K리그 선수 이웅희가, K리그1 22라운드 강원과 인천의 순연 경기에는 해설위원 황덕연과 래퍼 가오가이가 스페셜 게스트로 참여해 팬들과 경기를 함께 즐겼다. 각 뷰잉파티에는 총 680명이 사전 신청했으며, 약 220명이 현장을 찾아 경기를 관람하고 함께 응원했다. 축구 채널 ‘박종윤(축구)’의 ‘온리팬스’ 코너 출연진이 참여한 공개 토크쇼도 열렸다. 토크쇼에는 약 110명의 팬이 참여해 패널과 함께 K리그를 주제로 자유롭게 이야기를 나눴다.

이번 팝업스토어는 협업 상품 판매뿐 아니라 경기 관람과 토크쇼 등 팬들이 직접 참여할 수 있는 프로그램을 통해 K리그를 색다르게 경험하는 기회를 제공했다. 팝업스토어 운영은 마무리됐지만, ‘K리그·산리오캐릭터즈’ 풋볼 저지와 피스테는 네이버스토어 ‘콜라주서울’에서 계속 구매할 수 있다.

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