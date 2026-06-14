K리그, 디즈니·픽사 ‘토이 스토리’와 협업…구단별 협업 제품 출시

한국프로축구연맹이 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 디즈니·픽사의 대표 애니메이션 <토이 스토리>와 협업해 K리그 구단과 ‘토이 스토리’ 캐릭터를 결합한 다양한 제품을 선보인다.

K리그는 지난 5월 디즈니·픽사 ‘토이 스토리’ 테마 홈경기 이벤트를 통해 구단별 대표 캐릭터를 공개한 바 있다. 우디와 버즈는 전 구단 공통으로 활용됐으며, 전북 렉스, 대전 햄, 인천 에일리언 등 각 구단에는 특성에 맞는 ‘토이 스토리’ 캐릭터가 함께 공개됐다. 이번 협업 제품 역시 구단별 대표 캐릭터를 활용해 디자인됐다.

이번에 출시되는 제품은 저지, 아크릴 키링, 머플러, 카라비너, 짐색, 응원깃발 등이다. 각 제품의 디자인에는 ‘토이 스토리’ 대표 캐릭터와 각 구단의 엠블럼, 고유 색상 등을 반영해 축구 팬과 디즈니 팬 모두가 즐길 수 있도록 기획했다.

협업 제품은 현대백화점 ‘토이 스토리’ 팝업스토어와 무신사 등 다양한 채널을 통해 만나볼 수 있다. ‘토이 스토리’ 팝업스토어는 더현대 대구 9층 포럼샵(6월 12일~7월 5일), 더현대 서울 5층 에픽서울(6월 15일~6월 30일), 커넥트현대 부산 지하 2층 행사장(7월 1일~7월 12일)에서 순차적으로 운영된다. 온라인 판매는 6월 12일부터 무신사 드롭에서 진행된다.