K리그에서 월드컵으로…홍명보호 최종명단에 현역 K리거 6명 승선

[골닷컴] 강동훈 기자 = K리그에서 실력을 증명한 선수들이 월드컵 무대에 도전한다. 홍명보 감독이 발표한 2026 북중미 월드컵 최종명단 26명 가운데 총 6명의 현역 K리거가 이름을 올렸다. 골키퍼에는 조현우(울산), 송범근(전북)이 포함됐고, 수비진에는 김문환(대전), 이기혁(강원)이 승선했다. 미드필더진에는 김진규(전북)와 이동경(울산)이 이름을 올리며 다양한 포지션에 걸쳐 K리그 선수들이 고르게 포진했다.

■ K리그 정상급 골키퍼 조현우·송범근 나란히 승선

이번에 선발된 골키퍼 3명 중 2명이 K리그 선수다. 조현우는 2018 러시아 월드컵에서 인상적인 활약으로 이름을 알린 뒤 한국을 대표하는 골키퍼로 자리 잡았다. 조현우는 2017년 A매치 데뷔 이후 꾸준히 축구대표팀에 승선했으며, 스타덤에 올랐던 러시아 월드컵과 2022 카타르 월드컵에 이어 3회 연속 월드컵 본선 무대를 밟는다.

조현우는 2013년 대구에서 프로 데뷔한 뒤 대구와 울산에서 활약하며 K리그1 336경기, K리그2 94경기, 플레이오프(PO) 1경기에 출전한 베테랑 수문장이다. 2024년에는 골키퍼로는 역대 두 번째로 K리그 MVP를 수상했고, 2017년부터 2024년까지 8년 연속 K리그1 베스트11 골키퍼 부문에 선정됐다. K리그2(2015, 2016)까지 포함하면 10년 연속 베스트 골키퍼에 이름을 올린 셈이다.

조현우는 울산의 K리그1 3연패(2022~2024)에 크게 기여하는 등 국내외 무대에서 모두 경쟁력을 입증했다. 풍부한 국제 경험과 큰 경기에서의 안정감, 뛰어난 리더십 역시 조현우의 강점으로 꼽힌다. 올 시즌에도 K리그에서 전 경기에 나서 울산의 골문을 지키고 있다.

송범근은 2018년 전북에서 프로 데뷔한 뒤 데뷔 시즌부터 주전 골키퍼로 자리 잡으며 K리그 정상급 수문장으로 성장했다. 전북에서 5년간 활약하며 K리그1 우승 4회, 코리아컵 우승 2회를 경험했고, 이후 J리그에서 두 시즌을 보낸 뒤 2025년 다시 전북에 합류했다.

송범근은 복귀하자마자 2025년 K리그1, 코리아컵 ‘더블(2관왕)’에 기여했고, K리그1 베스트 골키퍼까지 수상하며 존재감을 드러냈다. 2026년에도 K리그1 13경기에 출전해 5차례 무실점 경기를 기록하는 등 안정적인 활약을 이어가고 있다. 또한, 송범근은 카타르 월드컵에 이어 2회 연속 월드컵 최종명단에 포함됐다.

■ ‘수비진의 신구조화’ 베테랑 김문환·젊은 피 이기혁

수비진에는 베테랑 김문환과 함께 젊은 피 이기혁이 이름을 올렸다. 김문환은 카타르 월드컵에 이어 2회 연속 월드컵 무대에 나선다. 왕성한 활동량과 공격 가담 능력을 갖춘 측면 수비수로, 2017년 부산에서 프로 데뷔한 뒤 미국 메이저리그사커(MLS), 카타르 스타스리그 등을 거치며 국내외 경험을 쌓았다. 2024년 대전 이적 후 세 번째 시즌을 맞이한 그는 전 경기에 나서 1도움을 기록했다. 빠른 스피드와 적극적인 오버래핑을 강점으로 대표팀과 꾸준히 인연을 이어왔다.

2000년생 이기혁은 수원FC, 제주를 거쳐 현재 강원에서 세 번째 시즌을 보내고 있다. 센터백과 풀백, 중앙 미드필더까지 소화 가능한 멀티 자원으로, 포백과 스리백에서 모두 활용 가능한 전술적 장점을 갖춘 선수다. 현재 강원에서 전 경기에 나서는 등 핵심 자원으로 활약하고 있으며, 안정적인 볼 처리와 후방 빌드업 능력을 바탕으로 꾸준히 존재감을 키우고 있다. 이기혁은 2022 EAFF E-1 풋볼 챔피언십 당시 첫 발탁되면서 A매치 데뷔전을 치렀다. 그게 처음이자 마지막 A매치였다.

■ 첫 월드컵 도전 나서는 김진규·이동경

미드필더진에도 K리그를 대표하는 선수들이 이름을 올렸다. 김진규는 2015년 부산에서 프로 데뷔한 뒤 김천, 전북 등에서 커리어를 이어갔다. 김진규는 2023년 김천 소속으로 K리그2 베스트11에 선정됐고, 2025년에는 전북 소속으로 K리그1 베스트11에도 이름을 올리며 정상급 미드필더로 자리매김했다.

2026년 지금도 전북에서 전 경기에 출전해 1골 1도움을 기록하며 꾸준한 활약을 이어가고 있다. 김진규는 2선과 3선 모두 소화할 수 있는 미드필더 자원으로, 패스플레이가 강점이다. 이번에 생애 첫 월드컵 무대를 밟게 됐다.

이동경은 뛰어난 왼발 킥과 창의적인 공격 전개 능력을 갖춘 공격형 미드필더다. 2025년 K리그1 MVP를 수상했고, 2024, 2025년에 2년 연속 K리그1 베스트11에 선정되며 정상급 미드필더로 자리매김했다.

이동경은 2018년 울산에서 프로 데뷔 후 독일 분데스리가를 거쳐 현재 울산에서 활약 중이다. 울산에서 K리그1 우승과 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 우승컵을 들어 올렸다. 2026년 현재 12경기에 출전해 4골·3도움을 기록하며 국내 선수 가운데 공격포인트 공동 1위에 올라 있다. 특유의 과감한 플레이와 날카로운 왼발 킥은 축구대표팀 공격진에 새로운 옵션이 될 것으로 기대를 모은다.