‘K리그가 내민 손길→베트남 축구 인프라 확대’ HD Football Day 사회 공헌 활동 성료

[골닷컴] 반진혁 기자 = K리그가 베트남 축구 인프라 확대에 나섰다.

한국프로축구연맹과 K리그 공식 에너지 파트너 HD현대일렉트릭이 해외 사회 공헌 캠페인 'HD Football Day x K LEAGUE'를 진행했다.

이번 캠페인은 어린이들의 꿈을 응원하기 위해 함께 추진하는 사회공헌활동으로 지난 9월 30일 베트남 꽝찌성 동투언 초등학교에서 개최됐다.

'Highlight Your Dream(네 꿈을 밝혀라)'이라는 슬러건을 내세웠는데 어린이들이 운동장 위에서 자신의 가능성을 발견하고 꿈을 향해 도전하기를 바라는 마음을 담았다.

이번 행사는 하노이와 호찌민에서 열린 1·2회 캠페인에 이은 세 번째 프로그램이다. 특히, 대도시를 벗어나 상대적으로 스포츠, 교육 인프라가 부족한 중소 도시로 무대를 옮겼다. 베트남 전역으로 넓혀가는 첫발을 뗐다는 데 의의가 있다.

동투언 초등학교 4~5학년 학생 약 100명이 참여했다. 학생들은 축구교실, 미니 축구 경기, 라이프스킬 게임, 레크리에이션 등 다양한 프로그램에 참여했다.

이 밖에도 축구용품 및 학교 교육장비 전달식이 진행됐다. 전달된 물품은 학생들의 체육 활동과 학교 교육·행사 등에 활용될 예정이다.

한국프로축구연맹과 HD현대일렉트릭은 다양한 환경의 어린이들이 축구를 통해 꿈을 키울 수 있도록 앞으로도 'HD Football Day x K LEAGUE'를 베트남 내 더 많은 지역으로 확대하겠다는 계획이다.

사진=한국프로축구연맹