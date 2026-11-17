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타카이 코타(22·신트트라위던)가 토트넘에서 방출될 거란 전망이 나왔다.

일본 매체 풋볼 트라이브는 17일 영국 매체 풋볼 팬캐스트를 인용해 “가와사키 프론탈레 출신인 일본 국가대표 수비수 타카이는 현재 토트넘을 떠나 신트트라위던으로 임대 중이지만, 신트트라위던에서도 고전하고 있는 만큼 토트넘에서 방출될 가능성이 제기되고 있다”고 보도했다.

실제 타카이는 이번 시즌 신트트라위던에서 백업 자원에 머무르면서 출전 기회가 제한적이다. 신트트라위던이 모든 대회 통틀어 17경기를 치르는 동안 고작 5경기밖에 뛰지 못했다. 5경기에서 활약이 뛰어났던 것도 아니다. 축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 평균 평점이 5.85점이다.

풋볼 트라이브는 “타카이는 지난 시즌 후반기에 보루시아 묀헨글라트바흐로 임대됐고, 이번 시즌엔 신트트라위던으로 임대되었으나 로베르토 데 제르비 토트넘 감독을 납득시키지 못했다”면서 “타카이는 다시 토트넘 유니폼을 입지 못할 것이다. 토트넘은 다가올 겨울 이적시장이나 내년 여름 이적시장 때 매각을 통해 현금화할 것”이라고 덧붙였다.

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타카이는 190cm가 넘는 큰 키와 탄탄한 피지컬을 자랑하며, 기본적으로 수비력이 뛰어난 데다, 공중볼 경합에도 능한 센터백이다. 발밑도 좋아 후방 빌드업 상황에서 큰 영향력을 발휘한다. 특히 패스로 동료들에게 기회를 연결하는 데 능한 데다, 직접 공을 몰고 가져가는 전진성도 갖췄다.

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어린 시절부터 재능이 남달랐던 타카이는 지난 2022년 당시 17세 나이에 가와사키 프론탈레에서 프로 데뷔했다. 이후 주전으로 자리매김해 눈부신 활약을 펼쳤고, 일본 국가대표로도 발탁되더니 지난 2025년 토트넘으로 이적했다. 토트넘은 타카이를 영입하기 위해 J리그 역사상 일본 선수 최고 이적료 방출에 해당하는 500만 파운드(약 93억 원)를 투자했다.

하지만 타카이는 토트넘에 입단하자마자 발 부상으로 전열에서 이탈하며 힘든 시간을 보냈다. 다행히 빠르게 회복한 그는 재활을 거쳐 팀 훈련에 합류한 후 동료들과 손발을 맞추면서 녹아들었다. 그러나 얼마 지나지 않아 사타구니 부상으로 또 전열에서 이탈했다. 결국 잦은 부상에 더해 적응 문제 등으로 토트넘 입단 이래 공식전 단 한 경기도 나서지 못했다.

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토트넘에서 설 자리가 없는 타카이는 결국 임대를 떠돌고 있다. 앞서 지난 시즌 후반기에 보루시아 묀헨글라트바흐에서 임대 생활을 했고, 올 시즌은 신트트라위던으로 임대 이적했다. 그러나 임대를 전전하는 동안에도 부상이 끊이질 않았던 데다, 경쟁력을 보여주지 못하면서 출전 기회가 제한적인 터라 전혀 성장하지 못하고 있다.