HERE WE GO! “캐릭 감독님, 많은 가르침 부탁드립니다”…맨체스터 유나이티드, 브라질 MF 영입 임박 ‘이적료 795억’

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드가 에데르송(26·아탈란타)을 영입하면서 중원을 보강한다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 3일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “에데르송이 맨체스터 유나이티드행을 앞두고 있다”고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

로마노 기자에 따르면 맨체스터 유나이티드는 마침내 아탈란타와 구단 간 합의에 도달했다. 양 구단은 이적료를 두고 팽팽한 줄다리기를 벌여온 탓에 협상이 지체됐는데, 최종적으로 기본 4500만 유로(약 795억 원)에 추가 보너스 옵션을 포함하는 조건으로 간극을 좁히는데 성공했다.

맨체스터 유나이티드는 이미 일찌감치 에데르송과 개인 합의를 체결했다. 계약기간은 기본 4년에 1년 연장 옵션이 포함됐다. 에데르송은 조만간 맨체스터로 건너가서 메디컬 테스트를 받은 후 별다른 문제가 발견되지 않는다면 계약서에 서명할 예정이다.

에데르송은 맨체스터 유나이티드에 입단한다면, 올여름 계약이 만료되면서 동행을 마치는 카세미루의 빈자리를 채울 전망이다. 실제 플레이스타일이 비슷하다. 에데르송과 카세미루 모두 왕성한 활동량을 바탕으로 그라운드를 종횡무진 누비면서 공수밸런스를 잡는 데 탁월하고, 빌드업과 경기 조율 능력이 뛰어난 미드필더다.

한편, 맨체스터 유나이티드는 추가로 미드필더를 더 영입할 계획이다. 사실상 ‘전력 외’로 분류된 마누엘 우가르테 매각을 추진 중인데다, 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)까지 병행해야 하는 터라 스쿼드 뎁스를 늘려야 하기 때문이다. 최소 한 명, 많게는 두 명까지 영입할 거로 관측되고 있다.