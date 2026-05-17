'HERE WE GO' 확인! '차세대 명장' 알론소, 첼시 부임 '오피셜' 공식 발표 임박…"리버풀 제안 와도 변심 없다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = '차세대 명장' 샤비 알론소(44)가 첼시 지휘봉을 잡는다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 17일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "알론소가 16일 첼시와 계약을 체결했다. 모든 절차가 완료됐다"며 "계약 기간은 2030년 6월까지이며 몇 시간 내로 공식 발표가 이뤄질 예정이다. 그는 즉시 이적 관련 업무에 착수할 것"이라고 밝혔다.

첼시의 사령탑 잔혹사가 마침표를 찍을 모양새다. 첼시는 올 초 운영진과 불화를 이유로 엔초 마레스카 전 감독을 경질하고 리암 로세니어 전 감독을 선임했다. 그러나 지도자 경험이 일천하던 로세니어는 첼시 선수단을 하나로 묶는 데 애를 먹었고, 결국 3개월 만인 지난달 성적 부진으로 경질됐다. 이후 칼럼 맥팔레인 수석코치가 임시 감독을 맡았으나 반전은 없었다.

알론소는 바이어 04 레버쿠젠 시절 2023/24 분데스리가 무패 우승을 차지하는 등 성과로 지도력을 인정받은 차세대 명장이다. 지난해 여름 부임한 레알 마드리드에서는 선수단 장악에 어려움을 겪었고, 1월 바르셀로나와 2026 수페르코파 데 에스파냐 결승전(2-3 패)에서 패한 뒤 경질됐다. 이후 반년 가까이 휴식을 취한 뒤 복귀할 준비를 마쳤다.

일각에서는 현역 시절 몸담은 리버풀 부임 가능성을 높이 점쳤으나 구단은 아르네 슬롯 감독과 동행을 이어가기로 했다. 로마노는 12일 유튜브를 통해 "리버풀은 슬롯 체제를 유지하는 방향으로 가닥을 잡았다. 일부 보도와 달리 구단은 알론소를 비롯한 다른 어떤 감독과도 접촉하지 않았다"고 주장했다.

알론소 역시 첼시에 부임하는 쪽으로 마음을 굳혔다. 영국 매체 '텔레그래프'의 맷 로 기자는 17일 "리버풀은 슬롯이 경질될 것이라는 주장을 강하게 부인하고 있다"며 "알론소는 어떤 경우든 첼시 선수단과 함께하길 선호하고 있다"고 전했다. 복수의 현지 매체에 따르면 알론소는 16일 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 열린 맨체스터 시티와 2025/26 잉글랜드축구협회(FA)컵 결승전을 앞두고 첼시 운영진을 만났다. 공식 발표가 조만간 이뤄질 전망이다.