'HERE WE GO' 확인! '스페셜 원' 무리뉴, 레알 마드리드 복귀 '오피셜' 공식 발표만 남았다…"2년 계약 체결 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = '스페셜 원' 주제 무리뉴(63) SL 벤피카 감독이 13년 만에 레알 마드리드로 복귀한다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 18일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "무리뉴의 레알 부임이 구두 합의 단계에 도달했다. 서류 절차만 남겨둔 상황"이라며 "계약 기간은 2년이며 무리뉴는 레알과 아틀레틱 클루브의 경기(24일) 이후 스페인 마드리드로 이동할 예정"이라고 밝혔다.

'스페셜 원'의 귀환이다. 레알은 올 초 성적 부진을 이유로 샤비 알론소 전 감독과 결별한 뒤 알바로 아르벨로아 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 그러나 올 시즌 코파 델 레이와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 모두 탈락했고, 라리가에서는 바르셀로나에 우승을 내주며 두 시즌 연속 무관에 그쳤다.

설상가상으로 선수단 분위기마저 흔들리고 있다. 최근에는 페데리코 발베르데와 오렐리앵 추아메니가 훈련 중 충돌해 구단 차원의 징계를 받았다. 이 밖에도 크고 작은 잡음이 끊이지 않았고, 아르벨로아는 일부 선수에게 사실상 '투명인간' 취급을 받은 것으로 알려졌다. 레알이 무리뉴에게 SOS를 보낸 이유다.

무리뉴는 레알 부임에 앞서 17일 포르투갈 이스토릴의 이스타디우 안토니우 코임브라 다 모타에서 열린 GD 이스토릴 프라이아와 2025/26 프리메이라리가 34라운드 원정 경기(3-1 승리)에서 벤피카 고별전을 치렀다. 무리뉴의 레알 복귀는 13년 만인데, 그는 지난 2010년 여름 부임해 3년간 팀을 이끌었다. 당시 2010/11 코파 델 레이와 2011/12 라리가 정상에 오르며 지도력을 인정받았다.