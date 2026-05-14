'HERE WE GO' 확인! '샤비 알론소(44·리버풀)' 수포로…다음 시즌도 슬롯이 이끈다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 아르네 슬롯(47) 감독이 다음 시즌에도 리버풀을 이끌 전망이다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 12일(이하 한국시간) 유튜브를 통해 "리버풀은 슬롯 체제를 유지하는 방향으로 가닥을 잡았다. 일부 보도와 달리 리버풀은 샤비 알론소(44)를 비롯한 다른 어떤 감독과도 접촉하지 않았다"고 밝혔다.

슬롯은 2024년 여름 위르겐 클롭(레드불 글로벌 축구 총괄) 전 감독의 후임으로 리버풀 지휘봉을 잡았다. 슬롯은 부임 첫 시즌(2024/25) 프리미어리그(PL) 우승 트로피를 들어 올리며 지도력을 인정받았으나 지난해 여름 이적시장에서의 실패, 모하메드 살라의 부진 등 악재가 겹친 올 시즌에는 부진을 면치 못하고 있다.

실제로 리버풀은 이번 시즌 PL 우승 경쟁에서 일찌감치 밀려났고, 여전히 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출 경쟁을 이어가고 있다. 잉글랜드축구협회(FA)컵, 카라바오컵, UCL에서는 모두 탈락의 고배를 마셨다.

슬롯의 거취 역시 화두에 올랐다. 동시에 현역 시절 리버풀에서 활약한 알론소의 부임 가능성이 제기됐다. 독일 매체 '빌트'의 악셀 헤세 기자는 3월 "슬롯의 경질이 사실상 확정됐다. 후임자로는 알론소가 내정됐고, 그는 시즌 중이 아닌 올여름 부임을 원하고 있다"며 "리버풀에는 대대적인 변화가 예고되고 있다. 살라가 올 시즌을 끝으로 팀을 떠나면서 리버풀과 알론소는 진정한 의미의 새로운 출발을 할 수 있게 됐다"고 보도했다.

이어 "슬롯은 변명을 시작했다. 그는 지난해 여름 5억 유로(약 8천 709억 원)에 달한 이적료 투자 규모를 과소평가하고 있다. 5억 유로를 지출한 대신 루이스 디아스의 바이에른 뮌헨 이적 등으로 3억 유로(약 5천 242억 원)를 벌어들였다는 것이 슬롯의 주장이다. 그러나 이는 대규모 영입 후 선수단에 자리를 마련하기 위해서였다. 슬롯은 수많은 스타를 보유하고도 제대로 기능하는 팀을 만들지 못했다"고 지적했다.

다만 알론소의 리버풀 부임설은 지금까지 단순한 소문에 불과해 보인다. 슬롯은 오는 14일 영국 버밍엄의 빌라 파크에서 열리는 애스턴 빌라와 2025/26 PL 37라운드 원정 경기에 앞서 진행된 기자회견을 통해 "거취는 홀로 결정할 일이 아니"라면서도 "우선 나는 리버풀과 계약돼 있다. 우리가 나누는 모든 대화를 고려할 때 나는 다음 시즌에도 리버풀 감독을 맡고 있을 것이라고 생각한다"고 말했다.