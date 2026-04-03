'HERE WE GO' 확인! 이강인, 韓 축구 새 역사 쓴다…아틀레티코 마드리드 이적설 가속화→프리미어리그서도 '제발 와 줘' 러브콜

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹)의 올여름 거취가 뜨거운 관심을 받고 있다. 아틀레티코 마드리드에 이어 프리미어리그(PL)에서도 여러 구단이 러브콜을 보내오고 있다는 소식이다.

이적시장 전문가 파브리지오 로마노 기자는 3일(이하 한국시간) 유튜브를 통해 "이강인이 유럽 전역의 여러 구단으로부터 관심을 받고 있다"며 "마테우 알레마니 아틀레티코 스포츠 디렉터가 몇 개월 전부터 영입을 원해 왔고, PL에서도 여러 구단이 관심을 보이고 있다"고 밝혔다.

로마노는 "이강인은 파리 생제르맹(PSG)에서 중요한 선수로 평가받고 있으며 아시아 시장 마케팅에 있어서도 핵심적인 자원"이라고 전했다. 로마노에 따르면 PSG는 리그 1과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 우승 경쟁을 이어가고 있는 만큼 이강인을 중심으로 남은 시즌을 완주하는 데 집중하고자 한다.

아틀레티코는 올여름 올랜도 시티 SC 이적이 확정된 앙투안 그리즈만의 대체자로 이강인을 원하고 있다. 프랑스 매체 '풋01'은 2일 "아틀레티코가 이강인을 그리즈만의 후계자로 삼기로 결정했다. 이강인을 놓치지 않기 위해 빠르게 PSG와 합의점을 찾고자 한다"며 "루이스 엔리케 PSG 감독이 매우 높이 평가하고 있는 그는 2023년 여름 RCD 마요르카에서 이적해 온 뒤 매 시즌 준수한 기록을 올렸다"고 보도했다.

매체는 "이강인은 올 시즌 3골 4도움을 뽑아냈으나 확실한 주전으로 자리 잡는 데 어려움을 겪고 있다. 곤살루 하무스와 마찬가지로 오래 받아들여 왔던 이러한 상황이 이제는 지루함을 안겨 줄 것"이라며 "이강인의 올여름 이적은 충분히 가능한 시나리오"라고 강조했다.

디에고 시메오네 감독을 비롯한 아틀레티코 내부에서도 만장일치로 이강인 영입에 동의했다는 후문이다. 매체는 "아틀레티코는 올여름 그리즈만의 올랜도 이적이 확정되면서 미리 해당 포지션 영입을 준비할 수 있게 됐다. 이강인은 아틀레티코가 검토하고 있는 유일무이한 (영입) 후보"라며 "구단 운영진과 시메오네는 이강인이 그리즈만의 후계자로서 모든 조건을 충족한다는 점에 동의하고 있다"고 설명했다.

PL에서는 뉴캐슬 유나이티드, 애스턴 빌라, 토트넘 홋스퍼가 이강인의 잠재적인 행선지로 거론되고 있다. 프랑스 매체 '스포르트'는 지난달 30일 "토트넘이 올여름 이강인 영입을 위해 경쟁에 뛰어들었다. 구단은 올겨울 영입에 실패한 뒤에도 여전히 그의 잠재력을 높이 평가하고 있으며 이번 시즌 PL 잔류가 확정될 경우 중요한 역할을 맡기고자 한다. 뉴캐슬과 빌라 역시 이강인을 주시하고 있으며 그가 충분한 출전 시간을 보장받고 싶어 한다는 점을 인지하고 있다"고 알렸다.

그러면서 "이강인은 시간을 두고 지켜보겠다는 입장이다. 그는 PSG에서 자신의 역할과 더불어 앞으로 얼마나 출전 시간을 얻을 수 있을지 파악하고자 한다. 토트넘을 비롯한 일부 영국 구단은 이강인의 결정에 각별히 관심을 기울이고 있다"고 덧붙였다.