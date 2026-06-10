'HERE WE GO' 확인! 이강인 아틀레티코 마드리드 이적, 리버풀 결단에 달렸다…"PSG와 LEE 대체자 영입 경쟁 중"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 리버풀, 파리 생제르맹(PSG) 등의 관심을 받고 있는 얀 디오망데(19·RB 라이프치히)의 거취가 이강인(25·PSG)의 아틀레티코 마드리드 이적에 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.

영국 매체 '팀토크'는 10일(이하 한국시간) 유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자의 발언을 인용해 "리버풀이 PSG와 경쟁 속에서 디오망데 영입을 성사시키기 위해 사력을 다하고 있다"며 "그는 올여름 리버풀을 떠나는 모하메드 살라의 대체자로 떠올랐다. 이적료는 1억 파운드(약 2천 38억 원) 이상을 훌쩍 넘길 것으로 보인다"고 보도했다.

그러면서 "PSG도 디오망데에게 관심을 보이고 있지만 이는 이강인, 곤살루 하무스, 브래들리 바르콜라의 행보에 달려 있다. 반면 리버풀은 여러 선수의 이적으로 이미 공백을 마련해 둔 상황"이라고 덧붙였다.

2006년생의 디오망데는 현 시점 세계 최고의 유망주 중 한 명으로 평가받는다. 지난해 CD 레가네스에서 프로 데뷔했고, 같은 해 여름 라이프치히로 이적하며 본격적으로 두각을 나타냈다. 지난 시즌 36경기에 나서 13골 10도움을 올리며 라이프치히의 호성적에 큰 힘을 보탰고, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 참가하는 코트디부아르 국가대표팀 최종 명단에도 승선했다.

지금으로서는 리버풀이 가장 유력한 행선지로 꼽히지만, 이강인을 비롯한 일부 선수의 매각 여부에 따라 PSG로 향할 가능성 역시 배제할 수 없다. 실제로 최근 디오망데는 프랑스 매체 '텔레풋'과 인터뷰에서 "아버지가 PSG 팬이기 때문에 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 우승하는 모습을 보고 기뻤다. 언젠가는 PSG에 합류하고 싶다"고 밝혀 화제가 됐다.

이강인은 아틀레티코와 강하게 연결되고 있다. 스페인 매체 '문도 데포르티보'는 9일 "이강인이 새로운 도전을 원하고 있다. 그는 루이스 엔리케 PSG 감독 체제에서 확실한 주전으로 자리 잡지 못했고, 특히 아스널과 2025/26 UCL 결승전(1-1 무승부·승부차기 4-3 승리)에서는 단 1분도 출전하지 못했다. 이는 이강인이 이적을 결심한 계기가 됐다"고 전했다.

매체는 "PSG와 이강인의 계약은 오는 2028년 만료된다. 구단은 얼마 전까지만 해도 그의 영입 제안을 들을 생각이 없었지만, 상황이 달라졌다. 그리고 이 지점에서 다시 아틀레티코가 등장했다"며 "이강인은 아틀레티코가 자신을 원하고 있다는 사실을 알고 있으며, 다음 시즌을 앞두고 팀에 합류하는 것을 반기고 있다. 이적료는 2천 500만 유로(약 440억 원) 수준에서 형성될 전망"이라고 설명했다.