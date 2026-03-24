'HERE WE GO' 확인! 이강인, 아틀레티코 마드리드 이적→스페인 무대 복귀 보인다…"그리즈만, 올여름 올랜도 합류 확정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 앙투안 그리즈만(35)이 올여름 아틀레티코 마드리드를 떠나 올랜도 시티 SC 유니폼을 입는다. 최근 그리즈만의 대체자로 거론되고 있는 이강인(25·파리 생제르맹)의 이적설이 본격적으로 불이 붙을 전망이다.

이적시장 전문가 파브리지오 로마노 기자는 23일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "그리즈만이 오는 7월 올랜도로 이적한다. 구두 합의가 이뤄졌다. 이적료가 발생하지 않는 자유계약(FA)"이라고 밝혔다. 그리즈만은 며칠 안으로 미국 올랜도로 이동해 입단 절차를 밟을 예정이다.

애초 올랜도는 이달 합류를 목표로 협상을 이어왔으나 올 시즌 코파 델 레이와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 우승 경쟁을 벌이고 있는 아틀레티코가 난색을 표하며 그리즈만의 계약이 만료되는 올여름 영입으로 전략을 바꿨다. 복수의 현지 매체에 따르면 올랜도는 그리즈만에게 1,000만~1,500만(약 172억~259억 원)에 달하는 연봉을 제안했다.

그리즈만은 얼마 남지 않은 이번 시즌 아틀레티코에서 유종의 미를 거두겠다는 각오다. 그리즈만은 11일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 토트넘 홋스퍼와 2025/26 UCL 16강 1차전 홈 경기(5-2 승리) 이후 스페인 매체 '무비스타 TV'와 인터뷰에서 "올 시즌 코파 델 레이 우승이 내 꿈이자 목표다. 큰 성과를 이룰 수 있길 바란다"고 말했다.

자연스레 이강인의 거취에 시선이 쏠린다. 스페인 매체 '에스타디오 데포르티보'는 지난 9일 "아틀레티코는 올여름 올랜도로 이적할 것으로 보이는 그리즈만의 대체자로 이강인을 낙점했다. 다만 파리 생제르맹(PSG)의 요구 조건으로 인해 영입 작업이 순조롭지 않다"고 보도했다.

매체는 "아틀레티코는 이번 시즌 최상의 성적을 내는 데 집중하면서도 이미 다음 시즌 계획을 수립하고 있다. 목표는 팀 수준을 높여 바르셀로나, 레알 마드리드와 라리가 우승을 다툴 수 있도록 하는 것"이라며 "아틀레티코가 최우선으로 영입을 고려하는 선수 중 한 명은 이강인이다. (협상은) 새로운 접촉을 통해 서서히 진전되고 있지만 PSG가 그와 재계약을 원하고 있으며 이적을 허용하더라도 높은 금액을 요구할 가능성이 높다"고 짚었다.

그러면서 "아틀레티코와 이강인의 에이전트는 최근 스페인의 마드리드에서 만나 몇 가지 세부사항을 논의했다. PSG는 이강인의 이적료로 4,000만 유로(약 690억 원) 이상을 요구하고 있다"고 덧붙였다.

프랑스 매체 '레 트랑스페르'의 19일 보도에 의하면 이강인은 PSG의 재계약 제안을 거절한 상황이다. 매체는 "PSG가 올여름 대대적인 선수단 개편에 나설 예정"이라며 "이강인은 우스만 뎀벨레와 치열한 경쟁으로 인해 출전 시간을 얻지 못하고 있으며 구단의 재계약 제안을 거절한 것으로 알려졌다"고 전한 바 있다.