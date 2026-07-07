'HERE WE GO' 확인! 이강인, 무려 '690억'에 AT 마드리드 유니폼 입는다…"시메오네 감독, 직접 연락해 이적 축하"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹)이 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입는다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 6일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이강인의 아틀레티코 이적이 확정됐다. 모든 당사자 간 합의가 이뤄졌다"며 "이적료는 4천만 유로(약 692억 원)"라고 전했다.

이강인의 이적설이 마침내 막을 내릴 전망이다. 이강인은 2023년 여름 RCD 마요르카에서 PSG로 이적한 뒤 세 시즌을 보냈지만, 어느 한 시즌도 확고한 주전으로 자리 잡지 못했다. 리그 1에서는 꾸준히 경기에 나섰지만, 가장 비중이 큰 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서는 루이스 엔리케 PSG 감독에게 외면받기 일쑤였다.

이는 이강인이 이적을 결심한 결정적인 계기가 됐다. 스페인 매체 '문도 데포르티보'는 지난달 13일 "PSG와 이강인 모두 작별할 시기가 왔다고 판단하고 있다. 이강인은 더 중요한 역할을 원하고 있으며, 구단 역시 그와 계약이 2년 남아 있음에도 이적을 허용할 의향이 있다"고 보도했다.

이변이 없다면 아틀레티코 이적이 유력하다. 스페인 매체 '마르카'는 지난달 29일 "아틀레티코가 이번 주 연이어 영입을 발표할 예정이다. 구단 운영진은 일찌감치 다음 시즌 선수단 구성을 준비해 왔다"며 "알레한드로 그리말도와 이강인이 이번 주 아틀레티코의 새로운 선수로 발표될 것"이라고 밝혔다.

복수의 현지 매체에 따르면 아틀레티코는 올여름 대한민국 투어에 앞서 이강인 영입을 마무리하고 싶어 한다. 아틀레티코는 오는 8월 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 2026 쿠팡플레이 시리즈 2차전을 치른다. 이강인의 존재는 투어 흥행에 적잖은 영향을 미칠 수 있다.

유럽 이적시장 소식에 밝은 루벤 우리아 기자는 7일 유튜브를 통해 "이강인의 아틀레티코 이적은 단순한 절차만을 남겨 뒀다"며 "디에고 시메오네(56) 아틀레티코 감독은 직접 그에게 연락해 이적을 축하했다"고 알렸다. 우리아에 따르면 이강인은 토트넘 홋스퍼, 유벤투스 등의 관심을 받았지만 오직 아틀레티코 이적을 원했다는 후문이다.