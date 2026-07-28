'HERE WE GO' 확인! 앞서가는 일본 축구, 이제는 골키퍼까지 빅클럽 간다…"유벤투스·PSG, 스즈키 영입 협상 중"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 스즈키 자이온(23·파르마 칼초 1913)이 올여름 빅클럽에 입성할 전망이다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 27일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "유벤투스와 파리 생제르맹(PSG)이 스즈키 영입을 위해 협상을 진행하고 있다"고 전했다.

2002년생인 스즈키는 2021년 우라와 레드 다이아몬즈 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠다. 가능성을 인정받아 2023년 여름 신트트라위던 VV로 이적하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었고, 이듬해 여름 파르마의 러브콜을 받아 빅 리그에 진출했다.

스즈키는 파르마에서 두 시즌 간 활약하며 아시아 정상급 골키퍼 중 한 명으로 발돋움했다. 특히 지난 시즌 22경기에 출전해 단 30실점만 허용하며 안정적인 모습을 보였고, 파르마의 중위권 수성에 혁혁한 공을 세웠다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 기점으로 주가가 치솟았다. 스즈키는 브라질과 32강전(1-2 패)을 포함해 4경기에 모두 나섰고, 무려 열두 차례 선방을 기록하며 빛났다.

이 같은 활약은 빅클럽의 이목을 끌기에 충분했다. 로마노에 따르면 유벤투스는 에밀리아노 마르티네스(유벤투스) 영입 무산의 대안으로 스즈키에게 관심을 보이고 있다. PSG는 뤼카 슈발리에의 거취가 불투명한 가운데 마트베이 사포노프와 장기적으로 경쟁할 자원을 물색하고 있다.

관건은 이적료가 될 것으로 보인다. 복수의 현지 매체에 의하면 스즈키의 계약은 오는 2029년 6월 만료되며, 파르마는 이 점을 이용해 3천만 유로(약 498억 원) 이상을 요구하고 있다. 스즈키가 유벤투스 또는 PSG에 입성해 아시아 골키퍼 역사의 새로운 장을 열 수 있을지 지켜볼 일이다.