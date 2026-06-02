'HERE WE GO' 확인! 리버풀 새 사령탑 드디어 정해졌다…며칠 내 '오피셜' 공식 발표, 본머스 돌풍 이끈 이라올라 선임 임박

[골닷컴] 배웅기 기자 = 안도니 이라올라(43) 본머스 감독이 리버풀 지휘봉을 잡는다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 2일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이라올라가 리버풀 부임을 앞두고 있다. 코치진 구성을 비롯해 향후 계획을 논의하고 있으며, 며칠 안으로 계약에 서명할 전망"이라고 전했다.

이라올라는 2018년 여름 AEK 라르나카 사령탑으로 부임하며 지도자 생활을 시작했다. 이후 CD 미란데스와 라요 바예카노에서 인상적인 지도력을 보이며 차세대 명장으로 떠올랐고, 2023년 여름 본머스 지휘봉을 잡았다.

본머스는 이라올라가 부임한 뒤 프리미어리그(PL)와 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십을 오가던 하위권 팀에서 누구도 무시할 수 없는 도깨비 팀으로 변모했다. 특히 지난 시즌 PL을 6위로 마치며 본머스 역사상 첫 유럽 대항전 진출을 이끌었다.

올여름 계약이 만료되면서 크리스털 팰리스, 바이어 04 레버쿠젠 등과 연결됐지만 최근 아르네 슬롯 전 감독을 경질한 리버풀의 제안을 받으며 기류가 변했다. 이변이 없다면 며칠 안으로 발표가 이뤄질 전망이다.

리버풀은 지난달 30일 공식 홈페이지를 통해 슬롯의 경질을 발표했다. 리버풀 운영진은 "쉽지 않은 결정이었다. 슬롯이 리버풀에 몸담은 동안 이룬 성과는 매우 크고 의미 있었다. 그에게 깊이 감사하고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "동시에 우리는 계속 앞으로 나아가기 위해 변화가 필요하다는 결론에 도달했다. 다시 한번 강조하지만 결코 가볍게 내린 결정이 아니다. 리버풀에 스무 번째 리그 우승을 안긴 슬롯에게 감사의 뜻을 전한다. 그는 언제나 구단 역사에서 특별한 인물로 기억될 것"이라고 덧붙였다.

슬롯은 2024년 여름 번아웃을 이유로 자진 사임한 위르겐 클롭(레드불 글로벌 축구 총괄)의 후임으로 리버풀 사령탑에 앉았다. 부임 첫 시즌(2024/25) PL 정상에 오르며 지도력을 인정받았지만, 지난 시즌 들어서는 경기력 저하와 성적 부진이 겹치며 PL 5위에 머물렀다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)를 포함한 컵 대회에서도 모두 탈락했다.

결국 리버풀은 800만 유로(약 141억 원)에 달하는 위약금을 감수하면서 경질을 단행했다. 다행히 이라올라의 경우 올여름 본머스와 계약이 만료되는 만큼 별도 보상금이 발생하지 않는다. 복수의 현지 매체에 따르면 리버풀은 이라올라를 보좌할 코치진에 본머스 타미 엘픽, 숀 쿠퍼 수석코치, 파블로 데 라 토레 피트니스 코치 등을 선임하는 방안을 검토하고 있다.